Tatăl minorei care-l acuză pe ex-avocatul lui Călin Georgescu de agresiune rupe tăcerea: „Dacă vedeți ce mesaje îi dădea, înnebuniți”

Dezvăluirile exclusive ale tatălui minorei care-l acuză de agresiune sexuală pe avocatul Bogdan Petre sunt șocante, mai ales într-un context în care violența față de femei și agresiunile fizice sunt în plină ascensiune.

FANATIK a stat de vorbă cu părintele fetei în vârstă de doar 15 ani abordate de avocatul Bogdan Petre, . Apărătorul este acuzat că și-ar fi dat întâlnire cu fata pentru a întreține relații intime cu aceasta. Acum este acuzat de agresiune, iar ancheta continuă, mai ales că familia refuză să renunțe la a-și face dreptate.

Deși în aparență cazul pare unul clasic, în care un bărbat trecut de prima tinerețe abordează o minoră, acest caz are influențe atât din trecutul recent al fetei, cât și din zona de putere a avocatului.

Tatăl fetei susține că, în urmă cu mai multe luni, un bărbat cu probleme psihice din localitate o tot hărțuia pe fiica lui. Aceasta a spus familiei că îi este frică, iar pentru a o liniști, rudele au asigurat-o că se vor ocupa de individ, însă doar la nivel verbal. La scurt timp, acesta a decedat din cauza medicale, dar minora a crezut că familia sa a fost de vină.

Tatăl fetei spune că acest episod a marcat-o și a determinat-o, într-o oarecare măsură, să încerce să-l demaște pe cel care îi făcea propuneri insistente.

La scurt timp după moartea hărțuitorului ei, tânăra a fost abordată de avocatul Bogdan Petre, în timp ce se afla într-un centru comercial din Capitală. Deși diferența de vârstă era vizibilă, fostul apărător al lui Călin Georgescu a insistat să păstreze legătura cu minora. Timp de mai multe zile cei doi au conversat, iar Bogdan Petre tot insista să iasă la întâlnire cu fata, deși aceasta îi reamintea constant că are doar 15 ani.

A abordat-o în public, într-un mall plin de oameni

Tatăl fetei dezvăluie că acesteia i-a fost teamă să spună familiei despre interacțiunea cu avocatul, destăinuindu-se doar colegelor sale de școală și vecinelor. Acestea au convins-o să ia legătura cu Justițiarul din Berceni, specializat în prinderea în flagrant a pedofililor.

„I-am sunat colegii de la școală, că se purta ciudat, am zis să nu-mi ascundă ceva. I-am zis: Tati, ești o fată isteață. Te duci în mall, ești în societate, nu ești pe câmp să n-ai la cine să țipi, să-ți fie frică să îți întorci spatele. Tu ești fată, nici nu arăți de 15 ani.

Dacă l-ai văzut chel, mai în vârstă, ești cu colegii în mall, nu puteai să faci într-un fel să ieși din zona lui? A zis că nu, doar a putut să își sune colegii să vină să o ia de acolo. Când s-au dus colegii, el a fugit. Ei i-a fost frică să ne anunțe din cauza întâmplărilor cu celălalt individ”, a povestit tatăl minorei abordate de Bogdan Petre, care a mai menționat că așteaptă ca avocații familiei să facă rost de imaginile din centrul comercial.

Cum a încercat să se apere avocatul acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor

Totul a culminat cu momentul în care avocatul Bogdan Petre și-a dat întâlnire cu minora într-o zonă retrasă din Ștefăneștii de Jos. Imaginile făcute publice de Justițiarul din Berceni par să indice faptul că, dacă Alexandru Costandachi și echipa lui nu ar fi intervenit la timp, avocatul ar fi urcat-o aproape forțat pe minoră în mașina personală. Acest lucru reiese inclusiv din declarațiile tatălui, cât și din imaginile surprinse de influencer și postate pe pagina sa de .

„El a scos-o afară, aici la noi pe stradă. Ea a mai vorbit cu el, a dus-o capul, a înregistrat tot, are mesajele. Dacă vedeți ce mesaje îi dădea, înnebuniți. El se duce și dă declarații că avea fata probleme cu părinții. Păi, băi, nesimțitule, fata era de aventură? Aia era o oră adecvată să scoți copilul pe stradă și fără să mă anunți pe mine? Ok, de acord, are probleme cu mine, dar nu te duci de capul tău.

Tu ce faci, iei minorul să ce? Intenția lui era să continue, să profite de ea. Nu a apucat. Fata i-a spus că are 15 ani, el a zis că nu e nicio problemă. Dacă avea 18-19 ani nu aveam ce să comentez, dar la 50 de ani, tată a doi copii, nu poți să faci așa ceva. Ești bolnav? Nu ai cum să lași așa om în libertate”, a mai spus tatăl fetei pentru FANATIK.

Bogdan Petre nu este considerat periculos, deși s-a întâlnit cu o minoră

Bărbatul mai susține că pe toată durata flagrantului și chiar și după ce poliția a intervenit la locul incidentului, , provocându-i pe cei de față, inclusiv pe tatăl fetei.

„Când a văzut că am apărut, a venit în fața mea și a început să-mi spună: Scuză-mă pentru cele întâmplate. Știu, e normal, dă-mi, fă-mi, ce vrei tu. Cum să te scuzi? Nu am cum să înțeleg. La poliție iar, mă provoca întruna, aveam niște prieteni cu mine care m-au calmat”, a mai relatat bărbatul.

La momentul discuției cu FANATIK, minora, împreună mama acesteia, se aflau la sediul Tribunalului Ilfov din Buftea în vederea obținerii unui ordin de protecție față de Bogdan Petre, lăsat actualmente în libertate, doar sub măsura controlului judiciar.

Până la momentul publicării materialului, tatăl fetei a informat faptul că ordinul de protecție nu a fost obținut. Judecătorul nu a considerat că Bogdan Petre reprezintă un pericol pentru fată. Urmează ca familia să meargă la Parchet pentru audieri și depunere de probe.