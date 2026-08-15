Tatăl noului star din SuperLiga, detalii din culise despre startul fabulos de sezon al fiului său: „Mai are de învăţat! Îl cert tot timpul”

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Iustin Doicaru (19 ani) are un start foarte bun de sezon în tricoul Farului. Tânărul fotbalist a reușit să marcheze de 3 ori și a oferit și o pasă decisivă în primele 4 etape din noua stagiune, fiind în acest moment golgheterul campionatului. Tatăl lui Iustin, Radu Doicaru (47 de ani), care a evoluat timp de mai mulți ani în prima divizie, a vorbit despre ascensiunea fiului său.

Cum a făcut Iustin Doicaru primii pași în fotbal

Radu Doicaru a dezvăluit cum a început fiul său fotbalul, în orașul natal Mangalia, înainte de a face pasul spre vechiul Farul, iar apoi la clubul condus de Gheorghe Hagi. „I-am umflat balonul când mergea în picioare, la un an şi ceva. Şi el, în loc să se joace cu mâna, a dat direct cu piciorul, cu stângul. Când a început să tragă după candelabru, a devenit limpede că trebuie să-l duc la fotbal. A început la 5 ani, la Mangalia. M-a uimit de mic, mult mai talentat decât mine.

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Driblează, joacă-te, bucură-te, fă ce vrei pe teren! De asta l-am dus la vechiul Farul, la 9 ani. M-am pus în slujba lui, să-şi poată realiza visul. Era o echipă foarte bună de juniori la Farul. Îl luam de la şcoală, mânca şi plecam la Constanţa. Făcea antrenament, îl aşteptam şi ne întorceam acasă.

Mai învăţa ce mai învăţa şi somn, ce să facă? 4-5 ore, era nasol vara, cu traficul, dar ne-am descurcat”, a declarat tatăl lui Iustin Doicaru, conform . Acționarul Farului, , care a marcat un gol superb din lovitură liberă în .

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Cum vede Radu Doicaru ascensiunea fiului său

Tatăl lui Iustin Doicaru este extrem de încântat de prestațiile fiului său. „Cea mai mare satisfacţie din viaţa mea e să-l văd că a început să joace extraordinar şi să marcheze în asemenea mod. A dat golurile astea senzaţionale şi sunt sigur că va fi din ce în ce mai bun. Are calitate, are execuţii, dar tot mai are de învăţat.

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Îl cert tot timpul, stăm de vorbă tot timpul. Îi este recunoscător domnului Sabău. I-a dat credit din prima, are încredere în el, face antrenamente bune. M-am bucurat mult când am auzit că vine domnul Sabău. Am zis că dacă nici la domnul Sabău nu e în cărţi, înseamnă că ne apucăm de altceva”, a afirmat Radu Doicaru.

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Ce sfat a primit Iustin Doicaru de la tatăl său

Radu Doicaru a dezvăluit și ce sfat i-a oferit fiului său după startul excelent de sezon pe care l-a avut în tricoul Farului. „Să se pregătească, să fie modest, să pună fantezie în joc, să facă ce simte el pentru fotbal şi să fie profesionist în primul rând. Să spun acum că e de Real Madrid? Nu e.

E un băiat care face corect lucrurile, profesionist şi asta e o fundaţie pe care se poate construi o carieră promiţătoare”, a spus fostul atacant. Iustin Doicaru a debutat la prima echipă a Farului în 2023, când avea doar 16 ani, și a strâns până acum 45 de prezențe în toate competițiile, marcând 5 goluri.

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Cine este Radu Doicaru

Tatăl lui Iustin Doicaru s-a născut la Mangalia și a evoluat în primii ani ai carierei la echipa locală, Callatis, înainte de a face pasul spre Farul în 2003. Doi ani mai târziu, atacantul a plecat la Ceahlăul, unde a petrecut 5 sezoane, 3 dintre ele în prima divizie. După o scurtă revenire la Farul, în 2010, Radu Doicaru a semnat din nou cu Callatis Mangalia, unde a petrecut 4 ani înainte de a se retrage în 2015. În total, acesta a strâns 87 de partide în prima divizie, marcând 12 goluri.