Tatăl româncei ucise de rechin în Egipt a rupt tăcerea după ce şi-a pierdut fiica: “Soţia mea a avut o presimţire rea”

Mai mult, fosta angajată a Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava a ajuns la Hurghada într-un context care i-a făcut pe părinții săi se gândească la destinul potrivnic.

Atacurile rechinilor nu sunt o noutate în Egipt

Tatăl Roxanei Donisan a mai dezvăluit că fiica lui era perfecționistă și era foarte atentă la detalii. Totuși, fosta funcționară din cadrul nu a fost atentă la știrile despre numeroasele atacuri ale rechinilor asupra unor turiști veniți să viziteze stațiunile Egiptului.

Pasiunea pentru înot a femeii de 44 de ani a făcut-o să ignore pericolele, iar lipsa de precauție i-a fost fatală. Mama și tatăl româncei ucise de rechin sunt devastați de durere.

Au pierdut un copil care le-a dat toată viața motive de mândrie. După finalizarea studiilor, Roxana Donisan se orientase spre un post de asistentă preparator la SNSPA, la care a renunțat din cauza salariului mic.

În 2008, după șase ani în București, ea revenea acasă, la Suceava, pentru a susține un concurs organizat de ANAF Suceava. În prim-plan era ocuparea unui post în cadrul Serviciului de Executare silită.

Apoi, viața ei și a familiei sale a decurs normal. Părinții așteptau ca fata lor să le ofere măcar un nepoțel, dar aceste visuri au fost întrerupte brutal de .

A prins ultimul loc disponibil pentru vacanță

”Soarta fiecaruia e undeva sus. Nu a fost căsătorită niciodată, ceea ce ne-a marcat și pe noi, poate că pretențiile au fost prea mari sau așa a fost scris în ceruri. Însă situația actuală și felul cum și-a găsit sfârșitul este ceva la care nu ne așteptam.

Mai ales că era foarte grijulie. Și profesia a învățat-o să respecte legislația și instrucțiuniile din domeniul de activitate. Uneori căuta să nu greșească în niciun fel, era un om spre perfecționism. Așa a fost educată din familie. Așa am fost și noi ca părinți. Toată viața ei s-a comportat în felul acesta”, a declarat tatăl Roxanei pentru Observator.

Mai departe, acesta a explicat cum a revenit fiica lor în , pentru a treia oară: ”Era locul cunoscut. De aceea nici nu a refuzat-o pe doamna de la agenția de turism. Mai avea un singur loc pentru a-și completa circuitul.

Pe de o parte, s-a bucurat știind locul, calitatea serviciilor. În schimb, problema cu rechinii… Nu prea aveam referințe. Ea dacă făcea ieșiri, făcea cu instructorul. Cunoștea regulamentul de înot. Înotul era sportul ei preferat vara. Iarna era patinajul.”

Cum au aflat că le-a murit fata

În ceea ce privește modul în care el și soția lui au aflat despre moartea Roxanei, totul s-a întâmplat când se uitau la un jurnal de știri. ”Acum, momentul fatidic. Nu am nicio informație. Cum a fost, cum a decurs… Am aflat de la știri că o româncă a murit mâncată de rechin, apoi după două ore că are 40 de ani. A venit apoi poliția să ne ia date personale, probabil și să mă înștiințeze că va lua legătura consulul din Egipt.

Era vorba despre fata noastră. Certificarea a fost în momentul când consulul a luat legătura și a confirmat că este fata noastră și că este la spital, dar nu mai e în viață. Să pic de pe scaun! Stăteam la masă și vorbeam la telefon. Soția a avut o presimțire rea de cum a văzut informația pe TV, lucru care s-a confirmat. Fiind duminică și personalul fiind liber, la societatea de turism, la urgențe a răspuns.

Mi-a confirmat și domnișoara aia. Discuțiile au durat până la 22:00, după care nu am putut dormi toată noaptea”, a povestit tatăl pentru .