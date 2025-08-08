News

Tatăl și copilul electrocutați în Sibiu au murit în câteva secunde. Greșeala fatală care le-a luat viața

Cum s-a produs tragedia din Sibiu unde un copil de nouă ani și tatăl său au murit electrocutați lângă o piscina gonflabilă. O greșeală banală le-a luat viața.
Mădălina Cristea
08.08.2025 | 09:57
Tatal si copilul electrocutati in Sibiu au murit in cateva secunde Greseala fatala care lea luat viata
Un tată și copilul său de 9 ani au murit electrocutați în Sibiu. Tragedia s-a produs din cauza unei neatenții banale. Sursa foto: Colaj Fanatik, Oradesibiu

Un accident teribil a avut loc joi, 7 august, în localitatea Cârța, județul Sibiu. Un copil de 9 ani și tatăl său, cetățeni germani aflați în vacanță la bunici, au murit electrocutați în curtea casei. Tragedia s-a produs în timp ce se jucau lângă o piscină gonflabilă.

Cum s-a produs tragedia din Sibiu. Un copil de nouă ani și tatăl lui au murit

Potrivit primelor informații ale anchetatorilor, copilul și tatăl său se aflau lângă piscina din curte când aceasta s-a înclinat, iar o parte din apă s-a vărsat pe iarbă. În zonă era un prelungitor care alimenta pompa electrică a piscinei, iar contactul cu apa ar fi dus la electrocutarea celor doi, scrie Adevărul.ro.

Martorii tragediei povestesc că ambii au căzut la pământ aproape în același timp. Familia a sunat disperată la 112, iar echipajele medicale au sosit rapid la fața locului. Din păcate, salvatorii i-au resuscitat minute înșir atât pe tată, cât și pe copilaș, însă nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

Amândoi au fost declarați decedați la scurt timp după intervenție. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Vor fi verificate toate împrejurările accidentului, inclusiv starea instalației electrice și modul în care piscina era racordată la curent.

Un bărbat a murit electrocutat în Timiș

În luna iulie, o tragedie asemănătoare s-a produs în Timiș. Un electrician de 55 de ani a murit electrocutat în timp ce încerca să repare rețeaua electrică afectată o vijelie puternică. Tragedia a avut loc în localitatea Silagiu. Bărbatul era urcat pe un stâlp și ar fi atins un cablu sub tensiune. În urma șocului, a căzut în gol și nu a mai putut fi salvat.

Medicii sosiți de urgență la fața locului nu au mai putut face altceva decât să declare decesul. Electricianul era angajat al unei companii de distribuție a energiei și intervenea pentru remedierea unor avarii provocate de furtuna violentă din 9 iulie, care a afectat zeci de localități din zonă.

„În data de 11 iulie 2025, în jurul orei 21:00, polițiștii orașului Buziaș au fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Silagiu, județul Timiș, un angajat din cadrul unei societăți de distribuție a energiei electrice, s-ar fi electrocutat în timp ce ar fi efectuat lucrări de reparație la linia de electricitate avariată, fiind urcat pe un stâlp electric. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat de 55 de ani, decedat.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care s-a produs nefericitul eveniment, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun”, a anunțat pe atunci IPJ Timiș.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
