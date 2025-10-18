„Tatăl și frații mei stau acolo”. Costel Gâlcă aproape a izbucnit în lacrimi la conferință după explozia blocului din Rahova. Video

în Rahova, iar familia sa încă se află în acea zonă, iar după ce a aflat despre dezastrul care s-a ivit în acea zonă și-a sunat imediat rudele.

Costel Gâlcă, dezvăluire șocantă după dezastrul din Rahova:

Antrenorul Rapidului confirmă că familia sa este în regulă și că nu au fost afectați de . Fostul internațional român își exprimă îngrijorarea față de cei afectați și spune că este alături de ei în aceste clipe grele.

„O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Practic, când am aflat am crezut că am citit mesajul greșit. Mi-a trimis un fost coleg dinamovist, cu care am jucat împreună în copilărie, și nu prea citeam bine pentru că, de obicei, sunt atent la altceva. Când am văzut mai bine și când am sesizat că s-a produs acest accident tragic am încercat să-l sun pe tatăl meu, pe frații mei care stau acolo și, bineînțeles, că am reușit să vorbesc cu ei.

În speță, cu unul dintre frații mei, care a zis că totul e bine, că toată lumea e în stradă și vreau să-mi exprim gândurile mele și inima mea este alături de familiile îndoliate și de cei afectați. Sunt mulți afectați. Autoritățile, din câte am înțeles, au acționat destul de repede, i-au ajutat, i-au evacuat. Este un accident tragic care n-ar trebui să se întâmple în țara noastră”, a declarat Costel Gâlcă.

Explozia din Rahova. Tragedia care a lovit Bucureștiul

La aproape 10 ani de la dezastrul produs la clubul Colectiv, unde peste 60 de oameni și-au pierdut viața, acum o nouă situație tragică a lovit Capitala României. În sectorul 5, un bloc din Rahova a explodat, pe 17 octombrie, asta după ce a fost o scurgere de gaze care nu a fost tratată cum trebuie. Concret, reprezentanții de la Distrigaz, chemați la fața locului cu o zi înainte de explozie, au făcut minime cercetări și au decis să oprească sursa de gaze în bloc.

Totuși, după ce o altă firmă, recomandată de cei de la Distrigaz, a venit, aceștia au rupt sigiliul și astfel au permis oricărui locatar să aprindă gazele după bunul plac. Conform informațiilor apărute în presă, se pare că asta s-ar fi și întâmplat, un rezident al blocului a decis să aprindă gazele și totul a culminat cu dezastrul în care au murit 3 oameni.

Blocul explodat din Rahova riscă să se prăbușească

Reprezentanții ISU au făcut verificările necesare și au stabilit că blocul are un risc iminent de a se prăbuși, iar toți locatarii au fost evacuați și adăpostiți în alte părți. Accesul e strict interzis, iar salvatorii operează doar în situaţii de urgenţă, deoarece stabilitatea clădirii este compromisă, orice intervenţie are risc major.

„Primul verdict este că blocul este cu risc de colaps. El este evacuat complet. Doar operațiunea de căutare continuă în bloc. Nu se poate intra pentru acte și alte bagaje. Rugămintea către populație este să nu riscați să intrați în bloc”, a declarat Raed Arafat.