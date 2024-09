Tatăl unui fost fotbalist de la FCSB, atac la Gigi Becali: „E greu când te scoate la pauză!”

Marco Dulca a fost jucătorul celor de la FCSB în sezonul 2022/23, el fiind adus pentru suma de 250.000 de euro de la Chindia Târgoviște. După doar un an în tricoul roș-albastru, fotbalistul a făcut cale întoarsă la Târgoviște, patronul fiind cel care i-a decis soarta după doar câteva meciuri.

Cristi Dulca: „Când ești băgat din când în când, e foarte greu să te adaptezi”

Marco Dulca, fiul lui Cristi Dulca, a fost unul dintre jucătorii care au avut ocazia să treacă pe la FCSB. După un sezon bun în tricoul Chindiei Târgoviște, fotbalistul român a fost adus la FCSB pentru 250.000 de euro, dar după doar un sezon, acesta a fost cedat gratis la vechea sa echipă.

ADVERTISEMENT

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii SUFLET DE RAPIDIST, Cristi Dulca a încercat să explice prin ce a trecut băiatul său și a povestit un episod de neînțeles de pe vremea când acesta evolua la FCSB.

„Și noi am avut o experiență cu Marco la FCSB și știm cum e. Ai un meci mai modest sau nu ești în formă, te scoate la pauză. E greu. Acum, eu îți spun sincer, eu îl analizam și și el se analiza ca joc. De exemplu, primul joc pe care l-a avut la FCSB a fost cu Chindia Târgoviște, a jucat foarte bine până la pauză, iar la pauză l-a schimbat. A avut și o bară, chiar a jucat bine, nu e vorba că e fiul meu.

ADVERTISEMENT

Chiar sunt foarte obiectiv, nu subiectiv, mai ales când vorbim de fotbal. L-a schimbat la pauză și de acolo să îl bagi așa din când în când e foarte greu pentru un jucător să se adapteze. Uite de exemplu Popa (n. r. Daniel), l-a băgat două trei meciuri, l-a scos. Acum iarăși a început să îl folosească, Ștefănescu, sunt jucători și jucători”, a spus Cristi Dulca la SUFLET DE RAPIDIST.

Doar 13 meciuri a apucat Marco Dulca să joace pentru FCSB. În vara anului 2023 el a semnat din postura de jucător liber de contract cu cei de la Celje, formație cu care a și câștigat titlul în Slovenia în 2024.

ADVERTISEMENT

Marius Ștefănescu, criticat tot mai des de Gigi Becali

a fost unul dintre cele mai importante transferuri realizate de FCSB în vara acestui an. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a fost adus de campioana României de la Sepsi în schimbul sumei e 1,3 milioane de euro, dar evoluțiile sale .

Cu două goluri marcate de la sosirea la FCSB, Ștefănescu a fost schimbat la pauza meciului dintre FCSB și UTA și înlocuit cu David Miculescu. REcent, Gigi Becali a dezvăluit că este un jucător care vrea să facă prea multe și este prea precipitat.

ADVERTISEMENT

„Lui Ștefănescu îi este frică. El este emotiv, a venit undeva unde îl copleșește celebritatea, el știe că trebuie să joace aici și când vine mingea la el, emoția îl copleșește și nu găsește soluția ideală. Acolo era foarte lejer și juca, găsea soluția, juca fotbal. Aici vrea să facă mai mult, dar nu trebuie să facă mai mult. Calitatea lui umană îl face să mă răsplătească. El încearcă să facă mai mult, dar nu poate. Nu îi iese dribling, nu dă la poartă, nici nu știe când să dea, are întârziere.

Nu are șut pe poartă, nu vezi? Eu cred că da (n. r. va fi jucătorul la care a sperat), pentru că are și calitate umană, e un om foarte bun și îl va ajuta Dumnezeu, iar calitatea fotbalistică nu i-o ia nimeni. Trebuie să îi dăm încet încet încredere, numai că la ora asta eu nu am timp de el. Gata, se apropie play-off-ul, poți să ratezi play-off-ul. Fotbalul nu te joci cu el. Trebuie să găsim formula ideală în campionat. Dacă și-ar fi revenit Pantea în totalitate, eram fericit.

Vreau să joc cu jucători consacrați, Tavi Popescu, calitatea lui se vede, dar nu este în totalitate revenit. Pentru mine un atacant precum Ștefănescu sau Tavi, el trebuie să dea gol sau pasă de gol sau să creeze situații de gol. Baeten a creat.”, a declarat Gigi Becali.

Tatal unui fost fotbalist de la FCSB, ATAC la Gigi Becali. COMPARATIA cu lotul actual