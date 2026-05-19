Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”

Tatăl vitreg al Alisiei e dărâmat de durere. Bărbatul care a avut grijă de tânără ca și cum ar fi fost fata lui biologică a făcut mărturisiri tulburătoare, în exclusivitate pentru FANATIK, dezvăluind câteva lucruri care nu se știau din cazul crimei de la Bihor. Zsolt Incze ne-a spus ce s-a întâmplat între ucigașul (care a mai fost condamnat în trecut pentru omor) care lucra la ferma unde Alisia făcea practică și fiica lui.

Tatăl vitreg al Alisiei, destăinuiri dureroase la mai bine de o săptămână de la crima din Bihor

Înainte cu o zi, au existat semnale că individul a pus ochii pe ea, tatăl fetei avertizându-l pe patronul fermei, care îi era prieten din copilărie, că a angajat un om cu antecedente penale deosebit de grave. Tovarășul său, însă, l-a apărat, spunând că bărbatul își va dovedi nevinovăția, dorind să dea statul în judecată pentru crima pe care o avea la activ deja.

Cu vocea tremurândă, neînțelegând tatăl vitreg al Alisiei a spus că toată lumea așteaptă să fie deschis telefonul fetei pentru a se afla dacă ar fi existat vreo ceartă sau vreo interacțiune despre care nu se știa între victimă și călău. FANATIK a pornit discuția cu tatăl Alisiei de la o întrebare-cheie în acest caz: a avut tânăra un comportament ciudat înainte de moarte, ceva care să sugereze că nu este tocmai în siguranță la ferma unde făcea practică?

A crescut-o ca pe fiica lui biologică

Zsolt a iubit-o enorm de mult pe Alisia, chiar dacă nu este fiica lui naturală, ci a soției sale. Acesta și-a amintit, în urma , de cât de mult s-a chinuit împreună cu mama ei pentru a o crește.

„Noi nu știm să fi existat vreo ceartă sau orice fel de interacțiune între Alisia și acest individ. Vom afla mai multe când va fi deschis telefonul fetei. Noi ne-am uitat în el și nu am găsit nimic suspect, nimic care să ne trezească semne de întrebare. Alisia nu era în primul an de practică la fermă, ci în al treilea, era ultimul an.

Fata nu mi-a spus niciodată nimic, așa cum a declarat prietena Aliciei, și nici eu nu am observat ceva ciudat în comportamentul ei. Dacă aș fi observat ceva, vă dați seama că aș fi intervenit. O cresc de la șase ani. Câte nopți nedormite, câte drumuri după medicamente… Alisia nu era fiica mea biologică, era fata soției mele din prima căsătorie. Totuși, să crești copilul altcuiva în zilele astea nu este ușor. Eu am crescut-o ca pe copilul meu și niciodată nu am făcut diferențe între copii. De aceea nu înțeleg nici declarația prietenei ei. Alisia nu mi-a spus niciun cuvânt că s-ar simți amenințată acolo.

Dacă mi-ar fi spus măcar o dată sau dacă aș fi știut ceva, nu aș mai fi lăsat-o niciun minut să meargă acolo. Alisa, fata mea adoptivă, mă iubea mai mult decât fetița mea biologică de șapte ani, Loretta. Când veneam de la muncă, ea venea mereu și mă îmbrățișa. Colegii mei pot confirma asta. Cea mică este mai încăpățânată și mai retrasă. Dacă îi cer o îmbrățișare sau un pupic, uneori pleacă în altă cameră”, povestește, extrem de îndurerat, tatăl vitreg al Alisiei, în exclusivitate pentru FANATIK.

Trădat de prietenul din copilărie. Suspiciuni cu privire la felul în care a acționat patronul fermei la care făcea practică Alisia

Tragedia care a avut loc pe 8 mai este una extrem de controversată, patronul fermei fiind acuzat că putea să intervină, deoarece ar fi știut că s-a întâmplat ceva suspect, ba chiar că l-a acoperit cât de mult a putut pe criminal. Diriginta de la liceul din Borș unde învăța Alisia l-a sunat pe patronul fermei pentru că fata nu răspundea la telefon. Mai mult de atât, Ovidiu, căci acesta e numele fermierului, era foarte bun prieten cu tatăl tinerei, și tocmai din acest motiv Zsolt e foarte supărat pe acesta.

„Tragedia s-a întâmplat pe 8 mai, iar Ovidiu m-a sunat abia pe 9 mai, la ora 11:50, după aproape 24 de ore. Nu i-am mai răspuns la telefon. Eu am considerat că, dacă îți ești prieten și om al lui Dumnezeu, cum spune și el că este, trebuia să vină aici, la noi, să ne spună măcar sincere condoleanțe. Sau, când am mers la INML a doua zi, trebuia să fie primul lângă mine, pentru că a fost ca fratele meu.

După 24 de ore, nu mai aveam ce să discut cu el. I-am transmis și printr-un prieten să nu vină la înmormântare, pentru că ne-ar fi provocat și mai multă durere. Putea să vină măcar la poartă. Stăm la doar 300-400 de metri unul de altul. Dacă eu sunt un om drept și știu că sunt nevinovat, mă duc în fața oricui și îmi spun povestea. Eu nu îl judec și nu îl acuz, pentru asta sunt autoritățile. Dar îl consider vinovat moral pentru faptul că, atunci când a aflat de la dirigintă, nu a sunat la 112. A ieșit pe câmp, a văzut că fata nu este acolo, iar ciobănița îi spusese deja că individul o târa pe fată. Avea obligația să anunțe autoritățile sau măcar pe mine”, ne-a spus tatăl vitreg al fetei.

Zsolt, tatăl vitreg al tinerei: „Mai bine ardea toată casa și rămâneam fără nimic decât să ni se întâmple asta”

Dacă au existat comportamente suspecte între Alisia și ucigaș înainte să fie săvârșită crima, atunci doar patronul fermei și soția lui puteau să vadă asta, e de părere Zsolt. Bihoreanul ne-a spus că a avut toată încrederea în fermier, acesta fiind motivul pentru care a lăsat-o în practică la el, căci îl considera ca un frate și nu se gândea că i s-ar putea întâmpla liceenei ceva rău.

Zsolt spune că e distrus, că nu mai are nici lacrimi să plângă. În afară de Alisia, bărbatul mai are o fetiță de șapte ani împreună cu mama fetei ucise. „Noi suntem distruși. Nu mai avem lacrimi. Mai avem doar fetița de șapte ani și încercăm să rezistăm pentru ea. Eu trebuie să îi dau putere soției mele și să salvez ce ne-a mai rămas.

Nimic nu mai contează acum. Mai bine ardea toată casa și rămâneam fără nimic decât să ni se întâmple asta. Eu împlinesc 42 de ani și sunt tatăl ei vitreg, dar mai bine pățeam eu ceva decât fata. Eu mi-am trăit viața. Ea avea tot viitorul înainte. Îi pregătisem chiar și un loc lângă noi, ca să își poată face o casă și o familie. Mai vorbea cu băieți, ca orice fată de vârsta ei, dar nu știam să aibă vreo relație”, a adăugat Zsolt.

Alisia a ținut legătura în secret cu tatăl ei biologic, deși acesta nu i-a plătit nici pensia alimentară și n-o căuta

După moartea fetei, Zsolt a aflat de la tatăl ei biologic că Alisia ținea legătura cu el după ce divorțase de mama ei, cu toate că, susține acesta, el nu prea s-a interesat de ea, căci nu a vizitat-o niciodată, deși știa unde stătea. „După moartea ei, am aflat de la tatăl biologic că Alisia ținea legătura cu el. A venit la înmormântare și ne-a spus asta. Ea nu ne spusese niciodată, deși noi nu i-am interzis niciodată să vorbească cu el. Nici lui nu i-am interzis să o vadă. Are și un frățior de aproape doi ani din a doua căsătorie a tatălui biologic, iar ea îl suna des să întrebe de copil.

Totuși, de când Alisia locuiește cu mine, de la șase ani, tatăl biologic nu a venit aproape niciodată să o vadă, deși stă la doar 40-45 de kilometri distanță. Ea mă respecta și îmi spunea „tată”, fără ca eu să îi cer asta vreodată. De aceea durerea este atât de mare. Când am cunoscut-o pe soția mea, Alisia a venit direct la mine și m-a prins de mână. Sentimentul acela nu poate fi descris. (…)

Noi nu i-am interzis niciodată tatălui biologic să o vadă pe Alisia. Doar că nu i-a păsat. În 12 ani nu i-a cumpărat nici măcar o ciocolată. Soția mea voia să îl dea în judecată pentru că nu plătea regulat nici pensia alimentară. Mai trimitea din când în când câte ceva, dar nici măcar cei 160 de lei nu îi dădea constant. Eu i-am spus soției să nu îl dea în judecată. Dacă așa a ales el să fie, asta este. Mai bine muncesc eu o oră sau două în plus”, ne-a dezvăluit tatăl Alisiei.

Ciobănița, luată și ea la întrebări

Persoana care a remarcat prima oară că ucigașul îi tot dădea târcoale era ciobănița cu care Alisia era la fermă. Bătrâna a spus că a văzut o apropiere suspectă, pe 7 mai, între individul anchetat pentru crimă și liceană. Aici se revoltă, din nou, tatăl Alisiei: „Dacă au observat asta încă din 7 mai, de ce nu l-au anunțat pe patronul fermei? Și de ce nouă nu ne-au spus nimic? Nu pot spune că Alisia nu a vorbit niciodată cu el, dar din toate semnele pe care le avem reiese clar că nu voia o relație cu el”.