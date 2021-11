Tătărușanu a prins curaj înaintea derbyului cu Inter: “nu m-am considerat niciodată al doilea portar la Milan!”

Ciprian Tătarușanu a profitat de accidentarea titularului Mike Maignan, care va lipsi până la finele anului, și apără meci de meci la AC Milan. Nu au lipsit contestatarii, care i-au vânat orice greșeală. Dar s-a răzbunat în meciul cu FC Porto (1-1), în care a fost decisiv pentru obținerea primului punct în campania UEFA Champions League.

A fost momentul în care vocile criticilor s-au domolit. A fost . Iar opinia generală a devenit aceea că, per total, s-a achitat bine de sarcini din momentul în care a început să apere. Iar ”Tătă” a prins curaj. Să le dea replica acestora. Dar și să-și exprime încrederea înaintea Derby della Madonnina, AC Milan – Inter.

Un meci care, dincolo de tradiție, are acum și implicații în lupta pentru titlu. Inter, campioana în exercițiu, este pe 3, cu 24 de puncte. În timp ce Milan, echipa românului, neînvinsă în Serie A, este egala lui Napoli, ocupând locul 2 din pricina golaverajului inferior.

Tătărușanu este tranșant: ”Trebuie să facem totul pentru victorie!”

Fostul titular al naționalei, Tătărușanu, : ”Este un meci extrem de important. Dincolo de cele trei puncte, este și un derby al orașului, fapt care-i sporește importanța, Așteptăm acest joc cu aceeași nerăbdare ca și fanii noștri și trebuie să facem totul pentru victorie. O vrem cu ardoare”.

În opinia românului, are și argumente. În primul rând continuitatea ca și efectiv, care poate să fie un atu important într-un astfel de meci. ”Avem o echipă care nu a suferit multe schimbări, ne cunoaștem mai bine și avem identitate. Acesta poate și trebuie să fie atuul nostru în fața lui Inter”, a spus Tătărușanu.

Pentru a continua: ”Nu contează cine va juca, și mă includ aici și pe mine. Importantă este victoria. Și să intrăm în pauza competițională cu încă trei puncte. Este esențial”, a spus Tătărușanu.

”Nu mai suntem o surpriză”

În opinia românului, AC Milan are forța să se bată pentru titlu. Iar rezultatele sale nu ar trebui să suprindă. ”Cei care încă vorbesc despre o surpriză, ne subestimează. Am demonstrat pe teren, cu victoriile adunate pînă acum, că merităm poziţia în care ne aflăm. Chiar și în Liga Campionilor, dacă privim jocul și nu locul în clasament, am arătat asta”, afirmă Tătărușanu.

El spune că prestația și rezultatele nu ar trebui să suprindă: ”Cei din afară poate că nu au reperele. Dar eu, văzând ce facem în fiecare zi la antrenament, nu sunt surprins. Domnul Pioli a făcut o treabă grozavă și ne-a oferit reperele pentru a ne descurca în momentele importante ale jocului”.

În ceea ce privește adversarul de duminică, Tătărușanu spune că nu ar putea să nominalizeze un singur jucător care reprezintă un pericol: ”Au mulți jucători care pot face diferența. Trebuie să ne gândim să-i înfruntăm ca echipă în ansamblu și să le limităm posib posibilitățile de exprimare. Mai ales că sunt mai ofensivi decât anul trecut”.

Tătărușanu a prins curaj și spune că nu se consideră rezervă

Evident, în discuția cu jurnaliștii, Tătărușanu a fost chestionat și cu privire la modul în care-și evaluează poziția la AC Milan. ”Au fost îndoieli în ceea ce mă privește după accidentarea lui Maignan? Nu am avut timp să citesc asta. dar este ceva normal. Știam însă cine sunt, cum antrenez. Iar colegii și antrenorul meu știau și ei. Sunt o persoană puternică mental, corpul meu mă ajută. Nu am avut nicio accidentare și mă antrenez din greu în fiecare zi. Toate aceste componente se reflectă în ceea ce fac în joc”, a spus goalkeeperul, răspunzându-le, fie și voalat, celor care l-au criticat.

Pentru a continua: ”Întotdeauna m-am antrenat la cel mai înalt nivel, pentru a putea avea o prestație bună atunci când antrenorul și echipa au nevoie de mine. Ceea ce am făcut și am dovedit. Și sunt de părere că orice jucător își poate îmbunătăți permanent calitățile. Nu sunt atât de bătrân încât să cred că nu mă mai am capitole la care să lucrez. Și mă antrenez în fiecare zi la maxim. Sunt mereu foarte concentrat pe joc și încerc mereu să-mi ajut echipa și să-ți ofer siguranță”.

„Este adevărat că nu am jucat prea mult în ultimii doi-trei ani, dar înainte de acest moment am fost mereu titular. Cu siguranță am multă experiență în spate. Nu m-am văzut niciodată ca un al doilea portar, chiar dacă ierarhiile au spus asta”, a încheiat românul.