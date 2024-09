Tătărușanu, dat de gol de un fost coleg: „E momentul potrivit!”. Ce va face fostul portar după retragerea din fotbal

Un fost coleg l-a dat de gol și a spus ce are de gând să facă fostul internațional român.

Tătărușanu a fost dat de gol de un fost coleg: „E momentul potrivit!”

Ciprian Tătărușanu a avut o carieră la nivel înalt, având în CV-ul său echipe mari din Europa. Fostul internațional român a decis totuși să lase în urmă cariera de fotbalist la cei 38 de ani ai săi.

Planurile de viitor ale lui Tătărușanu au fost dezvăluite chiar de Raul Rusescu, fostul său coleg de la FCSB în perioada 2011-2013. Fostul atacant român a spus ce va face prietenul său.

„Nu m-a surprins decizia lui Tătărușanu. Mă așteptam, din ce am vorbit cu el. E momentul potrivit să înceapă o nouă viață. Să-i mulțumim pentru ce a făcut pentru Steaua, pentru echipa națională.

„E o persoană de la care mulți pot învăța!”

În ultimii 20 de ani e cel mai bun portar român, la nivelul lui Bogdan Lobonț. Era momentul potrivit să se retragă, are o vârstă, a revenit acasă, are copii, are lucruri de făcut și era momentul potrivit pentru el să facă acest pas.

Îl văd în continuare în fotbal, absolut, e o persoană de la care mulți pot învăța. Depinde foarte mult de ceea ce el își va dori. Nu a fost o persoană activă în public, dar pe parte fotbalistică are multe de spus, de arătat, de învățat”, a declarat Raul Rusescu la

Ce a scris Tătărușanu în ziua în care și-a anunțat retragerea

Fostul portar român și-a comunicat decizia de a se retrage din fotbal pe rețelele sociale. Tătărușanu le-a transmis urmăritorilor săi că: „Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat și onorat să îl practic! Ți-am dat totul din primele zile și până acum, te-am pus mereu pe primul loc iar tu m-ai răsplătit pe măsură.

Îți mulțumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele. Ele m-au făcut omul care sunt azi! Și pentru toți suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii și jurnaliștii cu care m-am intersectat în acest parcurs. Am încercat să îi tratez cu respect și sper că am reușit.

Celor ce vor veni de-acum înainte, le urez mult succes! Am început acum 30 de ani iar astăzi mă opresc. Mulțumesc pentru tot!”, a fost mesajul lui Ciprian Tătărușanu pe

Fostul portar român precum (Superliga 12/13 și 13/14, Cupa României 10/11 și Supercupa României 13/14).