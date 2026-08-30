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Băiatul lui Ovidiu Stîngă a lăsat Olanda pentru România: „A venit aici la facultate. Fotbalul nu este pentru oricine”

Ovidiu Stîngă, fost jucător la U Craiova, club alături de care a cucerit mai multe trofee, a dezvăluit faptul că băiatul său a lăsat Olanda pentru a reveni în România.
Adrian Baciu
30.08.2026 | 16:07
Baiatul lui Ovidiu Stinga a lasat Olanda pentru Romania A venit aici la facultate Fotbalul nu este pentru oricine
EXCLUSIV FANATIK
De ce a revenit băiatul lui Ovidiu Stîngă în România, la Craiova. Sursa foto: colaj Fanatik
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Ovidiu Stîngă (53 de ani), fost mare fotbalist al Universității Craiova, a vorbit despre băiatul său, Darius Mihai, care a plecat din Olanda pentru a reveni în România. Care sunt planurile de viitor ale sportivului de 18 ani. Tatăl său dezvăluie faptul că fotbalul nu este neapărat o prioritate pentru tânăr.

Ce planuri are băiatul lui Ovidiu Stîngă. Tânărul a lăsat Olanda pentru a reveni în România

Fotbalist foarte scund, de doar un metru și 72 de centimetri, Ovidiu Stângă a fost un „uriaș” din punct de vedere fotbalistic. Fostul fundaș are un palmares impresionant la Universitatea Craiova, Salamanca, PSV, Dinamo și Helmond. A bifat și zeci de meciuri pentru echipa națională a României.

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Numele „Stîngă” ar putea reprezenta un nou reper fotbalistic în România. Fiul lui Ovidiu Stîngă, Darius Mihai, a revenit în România. Întrebat de acest lucru, la FANATIK SUPERLIGA, fostul jucător din Bănie a venit cu explicații. Stîngă spune că nu fotbalul, ci facultatea, a fost obiectivul numărul 1 pentru băiatul său.

„(n.r. Cum a ajuns băiatul tău, Darius Mihai, la Craiova?) El face fotbal de mic, îi place. Mi-a zis: ‘Tati, vreau să mă întorc în România’. Nu a venit neapărat pentru fotbal. El l-am dus și la facultate pentru că obiectivul a fost facultatea. L-am dus și la fotbal, l-am dus la Craiova. Sper să nu dezamăgească și să se dezvolte”, afirmă fostul jucător din Bănie.

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Ovidiu Stîngă e realist: „Fotbalul nu este pentru oricine”

În familia lui Stîngă nu este o prioritate cariera fotbalistă a lui Darius Mihai. Același Ovidiu Stîngă a mai spus, la FANATIK SUPERLIGA, că, dacă băiatul său va avea succes și în fotbal, acest lucru este un bonus. „Nu este o prioritate să, să facă fotbal de performanță. Dacă reușește, foarte bine. Dacă nu, fotbalul nu este pentru oricine”.

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În privința postului pe care joacă Darius Mihai, tatăl său mai adaugă: „El poate să joace ca mijlocaș central, poate să joace ca fundaș central de picior stâng. Are școala olandeză. A fost mereu în activitate. Așteptăm să vedem. E un jucător dominant, un jucător cu o tehnică foarte bună, un jucător care se exprimă bine și cred că are și defecte”, admite Stîngă.

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Tatăl tânărului revenit din Olanda în România spune direct faptul că pe el l-ar interesa mai mult ca fiul său să pună școala pe locul 1. „(n.r. Prioritatea pare a fi școala pentru băiat) Eu pun o presiune pe școală. Dacă pun pe fotbal, nu e bine. Sunt un tată exigent”, mai punctează fostul jucător din Bănie.

Băiatul lui Ovidiu Stîngă, fost jucător la Craiova, a lăsat Olanda pentru România: „A venit aici la facultate. Fotbalul nu este pentru oricine”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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