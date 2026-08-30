ADVERTISEMENT

Ovidiu Stîngă (53 de ani), fost mare fotbalist al Universității Craiova, a vorbit despre băiatul său, Darius Mihai, care a plecat din Olanda pentru a reveni în România. Care sunt planurile de viitor ale sportivului de 18 ani. Tatăl său dezvăluie faptul că fotbalul nu este neapărat o prioritate pentru tânăr.

Ce planuri are băiatul lui Ovidiu Stîngă. Tânărul a lăsat Olanda pentru a reveni în România

Fotbalist foarte scund, de doar un metru și 72 de centimetri, Ovidiu Stângă a fost un „uriaș” din punct de vedere fotbalistic. Fostul fundaș are un palmares impresionant la Universitatea Craiova, Salamanca, PSV, Dinamo și Helmond. A bifat și zeci de meciuri pentru echipa națională a României.

ADVERTISEMENT

Numele „Stîngă” ar putea reprezenta un nou reper fotbalistic în România. Fiul lui Ovidiu Stîngă, Darius Mihai, a revenit în România. Întrebat de acest lucru, la FANATIK SUPERLIGA, a venit cu explicații. Stîngă spune că nu fotbalul, ci facultatea, a fost obiectivul numărul 1 pentru băiatul său.

„(n.r. Cum a ajuns băiatul tău, Darius Mihai, la Craiova?) El face fotbal de mic, îi place. Mi-a zis: ‘Tati, vreau să mă întorc în România’. Nu a venit neapărat pentru fotbal. El l-am dus și la facultate pentru că obiectivul a fost facultatea. L-am dus și la fotbal, l-am dus la Craiova. Sper să nu dezamăgească și să se dezvolte”, afirmă fostul jucător din Bănie.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Stîngă e realist: „Fotbalul nu este pentru oricine”

În familia lui Stîngă nu este o prioritate cariera fotbalistă a lui Darius Mihai. Același Ovidiu Stîngă a mai spus, la FANATIK SUPERLIGA, că, dacă , acest lucru este un bonus. „Nu este o prioritate să, să facă fotbal de performanță. Dacă reușește, foarte bine. Dacă nu, fotbalul nu este pentru oricine”.

ADVERTISEMENT

În privința postului pe care joacă Darius Mihai, tatăl său mai adaugă: „El poate să joace ca mijlocaș central, poate să joace ca fundaș central de picior stâng. Are școala olandeză. A fost mereu în activitate. Așteptăm să vedem. E un jucător dominant, un jucător cu o tehnică foarte bună, un jucător care se exprimă bine și cred că are și defecte”, admite Stîngă.

ADVERTISEMENT

Tatăl tânărului revenit din Olanda în România spune direct faptul că pe el l-ar interesa mai mult ca fiul său să pună școala pe locul 1. „(n.r. Prioritatea pare a fi școala pentru băiat) Eu pun o presiune pe școală. Dacă pun pe fotbal, nu e bine. Sunt un tată exigent”, mai punctează fostul jucător din Bănie.