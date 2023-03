Tatiana a rămas fără mâini și picioare după ce a fost mușcată de un țânțar. Tânăra de 35 de ani era dansatoare

Tatiana a rămas fără mâini și picioare după ce a fost mușcată de un țânțar. Aceasta se afla într-o vacanță în Africa, când totul avea să se schimba pentru ea.

Tânăra în vârstă de 35 de ani a trecut printr-o experiență cu adevărat traumatizantă. și fără picioare, după ce a fost mușcată de un țânțar în timp ce era în vacanță.

Tânăra originară din Londra a participat la o excursie de dans în Angola, dar a fost internată de urgență la spital. Medicii au descoperit acolo că aceasta era infectată cu o formă mortală de malarie, motiv pentru care starea ei s-a înrăutățit rapid.

Tânăra a făcut septicemie, iar medicii au pus-o într-o comă indusă. Când s-a trezit, a aflat că din cauza situației extrem de grave în care se afla.

„Când m-am trezit din comă am știut, am văzut că sunt în spital și am știut că mi s-a întâmplat ceva. Dar în acel moment nu știam cât de grav era, ca și cum aș fi știut doar că s-a întâmplat ceva“, a spus aceasta pentru MyLondon.

Cum a schimbat-o tragedia pe Tatiana

Tânăra Tatiana a spus că această întâmplare a schimbat-o cu totul, nu numai în ceea ce privește aspectul său fizic. Aceasta a mărturisit că este fericită că trăiește, pentru că se putea termina mult mai prost.

Aceasta a spus că încearcă să vadă partea plină a paharului și că nu va renunța la a face mișcare, chiar dacă nu mai are membre.

„Ceea ce mi s-a întâmplat m-a schimbat. M-a schimbat pe dinăuntru. Am sprijinul prietenilor mei, al familiei mele. Sunt doar recunoscătoare că sunt în viață. Doar să fiu recunoscătoare este suficient.

Întotdeauna am fost pozitivă, fac glume despre orice. Un lucru negativ îl pot transforma într-un lucru pozitiv pentru a-mi face viața mai ușoară, pentru că nu-mi place stresul. S-a întâmplat, așa că trebuie să mă descurc cu el“, a mai spus tânăra.