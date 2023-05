Tăticul manelelor, Dan Ciotoi, adevărul dur despre muzica inventată de el: “Publicul ne-a obligat”

Dan Ciotoi a inventat manelele, adaptând muzica lăutărească și turcească la instrumente de muzică ușoară. A fost primul care a încercat acest gen și, din 1990, stilul său ce cere în continuare.

Dan Ciotoi ne spune, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, cum a inventat, de fapt, manelele. Recunoaște că și acum, după atâția ani, are concerte sold-out și că, atunci când a vrut să renunțe, publicul nu l-a lăsat.

Celebrul cântăreț își aduce aminte de prima bătaie încasată de la tatăl său și cum s-a îndrăgostit prima dată în clasa a 7-a, de o colegă de școală. Dan Ciotoi recunoaște că nu a fost niciodată fidel în relații și că la 15 ani și-a construit singur o mașină.

‘Tatăl’ manelelor își amintește că în anul 2000 a trăit cel mai groaznic moment din viața lui, iar la un concert era să fie strâns de gât de un fan.

”Genul aceasta se numea muzică turcească sau manea de mahala”

Dan Ciotoi, omul care a inventat manelele. Așa se spune. Când ați început cum se numea acest gen de muzică, cum l-ați ‘botezat’?

-Pe vremea aceea era la modă muzică lăutărească cântată de . Genul aceasta se numea muzică turcească sau manea de mahala.

Cu era publicul acum 30 de ani? Ce s-a schimbat?

-Genul asta de muzică se cânta din 1984. Noi cântam muzică grecească și am observat eu că ritmul de la muzica asta de potrivește pe cea turcească, făcută de lăutari. Așa că am încercat să cântăm piesele la modă atunci, dar cu trupă de muzică ușoară, nu cu țambal și contrabas. Am avut succes de la prima piesă și de atunci ne-am axat pe genul asta pentru că era foarte ritmat.

Foloseam tobe, chitară, bass. Am modificat piesele lăutărești pe stilul grecesc. Publicul este fix la fel ca în 1990, avem același vibe când urcăm pe scenă.

“Noi băteam în retragere, dar publicul ne-a obligat să continuăm”

După atâția ani, trupa Generic are concerte sold-out. Cum te simți când vezi că aveți un asemenea succes?

-Sincer, noi băteam în retragere dar publicul ne-a obligat să continuăm, și asta ne-a ținut în picioare. Normal că te simți bine când primești reacții pozitive atunci când credeai că totul s-a terminat. Nu puteam să ne oprim aici.

Ai plecat, până la urmă, în America?

-Da, am plecat, pentru că la noi a fost o pandemie mai ‘dură’. Nu am mai avut voie să cântăm deloc dar a fost mai lejer, aveam doar restricții legate de oră. Ne-am descurcat și așa a trecut perioada grea din România.

“M-a găsit în afara spațiului permis și mi-am luat bătaie”

Ce-ți mai amintești de când erai copil?

-Sigur îmi aduc aminte ce bătaie am luat de la tata. Stăteam cu chirie într-un sat de lângă Târgoviște și într-o zi m-am băgât pe sub poartă și am ieșit afară. M-a găsit tata în afara spațiului permis și mi-am luat bătaie. El făcea instrucție cu mine până venea mama.

Erai mai mult băiatul mamei sau al tatei?

-Al mamei pentru că tata era mai dur. Poate pentru că era mai stresat, mai ocupat cu serviciul, dar știu sigur că îmi dorea binele. Secrete am început să am când am mai crescut.

“Tot timpul am fost și am rămas un timid”

Cum a fost perioada liceului?

-Tot timpul am fost și am rămas un timid. Nu am tupeu, nu îndrăznesc să fac multe lucruri, dacă vreau ceva nu îndrăznesc să cer. Țin minte că aveam niște prieteni cu care chiuleam în timpul de la ore, dar s-a întâmplat să ne prindă și n-am mai încercat. Îmi plăcea mult matematica, iar la muzică mă lăsa doamna profesoară să le predau eu colegilor.

Amintiri din liceu: “Eu făceam lucrurile corect, cum trebuia”

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Nu, niciodată. Nu puteam să copiez pentru că nu m-am gândit vreodată să copiez. Eu făceam lucrurile corect, cum trebuia. Aveam o colegă foarte deșteaptă la istorie, dar nici de la ea nu copiam. Ne-am calificat amândoi la olimpiada și a fost bine. N-am fost niciodată primul din clasă, dar eram imediat după mențiune. Rețineam lecțiile și eram considerat un elev bun.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Prima dată m-am îndrăgostit de o colegă de clasă, într-a 7-a. Ne-am alergat prin zăpadă, am căzut peste ea și atunci am simțit că ceva nu este în ordine. Nu știam despre ce e vorba, am avut emoții (râde, n. red.).

“Mă țineam de capul mamei să mă trimită la muncă”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Primii bani i-am câștigat în vacanță, în clasa a 2-a sau a 3-a. Am simțit și eu că am banii mei, mă țineam de capul mamei să mă trimită la muncă. Eram o familie săracă și îmi era jenă să-i cer ei bani. Mergeam la muncă câmpului, săpat, cules de porumb. Ce mă impresiona era că, atunci când venea mâncarea, mi se părea extraordinară.

Și pe ce i-ai cheltuit?

-Îi cheltuiam când mergeam la târguri. Se făceam târguri de Moși cu leagăne, comedii, păpuși. Lumea își vindea lucrurile și acolo îmi plăcea să-i cheltuiesc.

Cum te-ai descrie, sincer, fidel sau infidel?

-Infidel, ăsta este adevărul.

“M-am încurcat cu 3 prietene, nu mai știam cum să mă descurc”

Care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

-Îmi aduc bine aminte de cea mai mare gafă. Eram pe litoral și m-am încurcat cu 3 prietene, nu mai știam cum să mă descurc. Eram ca un robot programat. Într-o seară au venit toate 3 în locul unde cântam, mai aveau și același nume. Eu le făceam dedicații și fiecare credea că ei mă adresăm.

De ce tocmai muzică?

-Datorită succesului pe care l-a avut acest gen muzical, încă de la prima audiție. Aveam un restaurant unde cântam atunci, era full în fiecare seară. Cârciumile din jur erau goale și la noi era tot timpul lume. Asta m-a încurajat să merg mai departe.

“A venit să mă omoare, să mă strângă de gât”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Cântam la Suceava, și în fața scenei era o fosă, unde stătea orchestra simfonică. Fosa avea un capac și, din cauza aglomerației, lumea stătea inclusiv pe acel capac. Îmi aduc aminte, cântam ‘Dacă nu te văd o zi’ și strigam la public să cânte, ei la mine. Și când am mai strigat o dată au căzut toți cu capacul ăla, direct în fosă.

Altă data eram în culise și a venit unul la mine să mă omoare, să mă strângă de gât. L-a văzut frati-miu la timp, i-a pus mâna în gât și l-a tras. Când l-am întrebat de ce a vrut să mă omoare a zis ‘pentru că așa de tare îmi place de tine, că-mi vine să te omor’.

“Când au apărut maneliștii la televizor noi am fost eliminați de pe piața muzicală”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

-S-a întâmplat în anul 2000, când au apărut maneliștii la televizor. Atunci i-a adunat pe toți și au ajuns la Pro TV de revelion. Din ziua aceea noi am fost eliminați de pe piața muzicală pentru că eram concurență lor directă.

Le era frică de noi și nu am mai fost primiți nicăieri. Oriunde ne duceam, producătorii nu ne primeau, și am stat pe bară 8 ani de zile. Am avut evenimente foarte puține, dar norocul nostru a fost că am avut o ‘fundație’ solidă.

Nu ne-am pierdut definitiv și în 2008 am renăscut. a făcut atunci o ediție cu un album de piese vechi și au început să ne cheme toate televiziunile. Dacă până atunci nici cu 5000 de euro nu mai reușeam să intrăm undeva, după asta ne-am reluat activitatea.

“Dacă am o stare proastă îmi cumpăr ceva și îmi revin”

Ce nu știe lumea despre tine?

-Timpul meu îl folosesc pentru muzică. Dacă vreau să mă deconectez atunci mă duc la un film. Dacă am o stare proastă îmi cumpăr ceva și îmi revin. Așa am adunat 10 camere video pe care vreau să le vând acum (râde, n. red.). De 3 ani lucrez și la partea asta, vreau să învăț să și montez.

“În clasa a 8-a mi-am făcut singur o mașină”

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Dacă aș mai avea o șansă, m-aș apuca direct de muzică. Doar ea mă face să trăiesc. Nu cum am făcut în tinerețe, am vrut să mă fac inginer constructor de mașini. În clasa a 8-a mi-am făcut singur o mașină, aveam atracție mare spre inginerie.

“L-am ascultat pe Jador, am vrut să înțeleg ceva, dar nu am înțeles mai nimic”

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Am hotărât să-mi iau un concediu. Vreau să mă ocup de niște piese noi și remixuri pentru că fanii așteaptă ceva nou de la noi. Așa că am lăsat totul deoparte și mă ocup de asta. Cred că voi rămâne tot pe stilul meu pentru că l-am ascultat pe Jador, am vrut să înțeleg ceva, dar nu am înțeles mai nimic. Are piese și câteva texte interesante, dar puține. Mă așteptam la mai mult de la el, are 1 milion jumate de abonați, dar nu are hit-uri căutate.

Trec mai departe să studiez pe altcineva, să înțeleg ce ascultă lumea: linia melodică, interpretarea, ritmica. În funcție de ce învăț din asta o să fac o piesă nouă pentru public și una pentru mine, deci două variante.