Tatuaj „monstru” făcut de Octavian Popescu. Starul FCSB a marcat cea mai importantă realizare a carierei. Foto

Accidentat până la finalul lui 2024, Octavian Popescu a profitat de moment și „Decarul” celor de la FCSB a marcat câștigarea titlului cu un desen imens.

Octavian Popescu și-a făcut un tatuaj imens

Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a profitat de pauza forțată pe care a luat-o din cauza unei accidentări și s-a tatuat pe antebrațul drept.

Tavi Popescu şi-a tatuat un copil care se află pe terenul de fotbal şi care visează la medalia de campion. „Ai încredere în tine”, a fost mesajul care a însoţit desenul. În mai 2024, „decarul” a câștigat primul tilu din carieră cu FCSB.

Nu este singurul tatuaj pe care îl are Octavian Popescu. Internaționalul român de tineret are acoperit acum în întregime brațul drept, iar pe piept are desenat un cap de tigru, o cruce și chipul Fecioarei Maria.

Tavi Popescu, criticat de Gigi Becali pentru că s-a vopsit blond

Tatuajele nu reprezintă singura schimbare de look pe care și-a făcut-o Octavian Popescu în acest an. Sezonul acesta mijlocașul ofensiv a devenit „Garnacho” la FCSB după ce a luat decizia de a se vopsi blond.

Acest lucru nu a fost neapărat pe placul lui Gigi Becali, care și-a „urecheat” vedeta. „E treaba lui, face ce vrea. Părerea mea este că nu e bine.

Când ești la fotbal, gândește-te la fotbal. E adevărat că se vopsesc ăia… Neymar. Ei se vopsesc ca vedete. Când ești vedetă, poți să îți faci ceva ca vedetă.

Dar dacă nu ești vedetă? De ce te vopsești?”, a declarat Gigi Becali, după ce l-a văzut pe Tavi Popescu blond.

În acest sezon, Octavian Popescu a jucat în 18 meciuri oficiale pentru FCSB. „Decarul” campioanei României a reușit să marcheze de două ori, ambele goluri fiind

1 assist are Octavian Popescu în acest sezon de SuperLiga