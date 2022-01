Povestea tatuajelor lui Arkanian de la Golden Boy. Ce desene are pe corp și ce reprezintă

Arkanian nu mai contabilizează de ceva vreme numărul tatuajelor care îi împânzesc corpul. Asta pentru că niciodată nu s-a gândit să aibă un anumit număr de desene pe corp.

Raper-ul are câte o poveste pentru fiecare desen pe care și l-a făcut. De la fluturi, scris sau cifre, fiecare tatuaj simbolizează ceva important pentru unul dintre cei mai promițători artiști de la noi.

Cântărețul din trupa lui Alex Velea a spus povestea tatuajelor sale, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce tatuaje are Arkanian și ce reprezintă ele: „11 reprezintă cartierul meu. L-am făcut pe coaste alături de alți frați”

„De vreun an m-am cam oprit să număr tatuajele. Am deja câteva. Majoritatea reprezintă câte ceva. Unele sunt doar de estetică. Dacă ar fi să fac o listă lungă cu cele mai importante tatuaje pentru mine, ar fi “sinnerman” scris pe gât. Reprezintă cumva albumul meu, cumva pe mine, e o treabă destul de deep și complicată pentru mine.

Mai am un fluture pe piept, care reprezintă ideea vieții de fluture, “trăiește doar o zi, dar zboară toată ziua”. Am un trandafir pe mâna stângă, care reprezintă viața pe care eu o urmăresc, stilul luxos de viață la care aspir. Mai am și un Venus tot pe mână, care reprezintă o perioadă nebun de frumoasă din viața mea.

Mai am un 11, care îmi reprezintă cartierul și l-am făcut pe coaste alături de alti frați. Și multe alte mici tatuaje care reprezintă orice, . De la momente pe care am vrut să le țin minte, la artiștii mei preferați”, a declarat Arkanian, pentru FANATIK.

Legat de „Sinnerman”, tatuajul de pe gâtul raper-ului, acesta este numele primului său album muzical, care va apărea cel mai probabil în primăvara acestui an.

În primăvară va apărea primul său album

Despre proiectul său, Arkanian a vorbit recent pentru FANATIK, mărturisind că este, de departe, cel mai important proiect muzical din cariera sa.

Pentru albumul său, Arkanian a lucrat în tot anul 2021 și va fi unul plin de surprize, după cum chiar el a mărturisit. Tânărul vrea ca prin piesele sale, oamenii să îi remarce adevăratul potențial.

Pe primul său disc nu se vor regăsi doar piese solo, ci și câteva colaborări surprinzătoare. „Dacă pentru mine 2021 a fost un an de perfecționare, în 2022 am de scos tot ce am făcut anul trecut, închis în studio și departe de ochii lumii”, ne-a declarat în urmă cu câteva zile .