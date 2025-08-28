Tatuajul bizar pe care și l-a făcut cel mai valoros jucător al lui Aberdeen. Adversarul FCSB-ului și-a explicat opțiunea

Atacantul Tobi Keskinen este considerat cel mai valoros fotbalist din lotul lui Aberdeen. Cotat la două milioane de euro, finlandezul venit anul trecut de la HJK Helsinki, are un tatuaj bizar, care i-a șocat pe jurnaliștii scoțieni.

ADVERTISEMENT

Keskinen este fan Wayne Rooney și adoră pescuitul

Tânărul de 22 de ani are o imagine, care în care apare Nu este însă un tatuaj cu acesta jucând fotbal, ci pescuind. Mai precis aruncând o undiță.

Acesta a dezvăluit că el însuși a creat tatuajul și că acesta este și un omagiu adus mamei sale.„Mama mea este fan Everton, iar Rooney a jucat acolo. Când s-a transferat la Manchester United, eu am început să urmăresc meciurile echipei United”, a spus el.

ADVERTISEMENT

„Era ca un idol pentru mine pe teren. Am urmărit momentele importante din fiecare meci pe care l-a jucat în cariera sa. Este jucătorul meu preferat. Așadar, mi-am tatuat imaginea lui pescuind, pentru că și mie îmi place pescuitul. Sunt cele două lucruri preferate ale mele combinate într-un singur tatuaj”, a mai explicat el.

Finlandezul e al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului

„Sincer să fiu, nu este un tatuaj atât de minunat, pentru că l-am desenat chiar eu. A devenit o chestie mai importantă decât credeam, mai ales de când m-am mutat în Scoția”, a declarat internaționalul finlandez.

ADVERTISEMENT

Aprecierea lui pentru Rooney este de înțeles, ținând cont că Wayne a marcat 253 de goluri în 559 de meciuri pentru United între 2004 și 2017. De asemenea, a marcat de 53 de ori în 120 de apariții pentru Anglia, fiind cel mai bun marcator al naționalei țării sale înainte ca Harry Kane să îi depășească recordul.

ADVERTISEMENT

Tobi Keskinen a fost al doilea cel mai scump transfer din istoria lui Aberdeen. Scoțienii au plătit pentru el un milion de euro, finlandezii de la HJK având și un procent dintr-un eventual viitor transfer.

Are două pase de gol în ultimele două meciuri

Keskinen a dat două pase de gol în ultimele două partide ale echipei sale. Acesta a participat cu naționala U21 a țării sale la Campionatul European de tineret din această vară, dar are 4 selecții și la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

Partida FCSB – Aberdeen (ora 21.30), returul „dublei” din play-off-ul UEFA Europa League, care o poate duce pe campioana României din nou în grupa competiției, este transmisă în direct la Pro TV, dar și pe Voyo, platforma de streaming a trustului.