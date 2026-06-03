Tatuajul impresionant pe care și l-a făcut un star din Premier League: pe corpul său apare celebrul Joker și mesajul ”Why so serious?”

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Un star din Premier League care a ratat de puțin includerea în lotul naționalei sale pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic s-a afirmat în spațiul public printr-o mișcare spectaculoasă de imagine. Tatuajul impresionant pe care și l-a făcut fotbalistul. Pe spatele său apare imprimat celebrul Joker și mesajul ”Why so serious?”.

”Why so serious?” Joker, imprimat pe spatele unui star din Premier League. Starul lui Chelsea, Garnacho, fotbalistul care și-a făcut acest tatuaj

Alejandro Garnacho, 21 de ani, legitimat în prezent la Chelsea, club pentru care a bifat 43 de prezențe și a marcat 8 goluri în sezonul recent încheiat în toate competițiile, nu a prins lotul campioanei mondiale Argentina pentru turneul final care debutează pe 11 iunie. În tot acest timp, fotbalistul a avut timp de alte lucruri, mai ”personale”.

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Sud-americanul este recunoscut ca fiind un fan al tatuajelor. Are deja pe corp o mulțime de desene și imagini, multe dintre ele inspirate din cultura pop și din credința sa. Printre acestea se numără unul pe mâna stângă cu actrița Millie Bobby Brown (după rolul ei din serialul de mare succes de pe Netflix, Stranger Things), precum și tatuaje care onorează serialul TV Prison Break și seria japoneză de anime Captain Tsubasa.

În prezent, Garnacho a adăugat și mai multă ”cerneală” pe corpul său. E vorba de un tatuaj care îl înfățișează pe actorul Heath Ledger în interpretarea sa de excepție a Joker-ului din The Dark Knight. Noul tatuaj, unul extrem de spectaculos, îi acoperă întregul spate. Această piesă de artă a fost realizată de renumitul artist de tatuaje Joaquin Ganga, originar din Los Angeles. Ganga a lucrat de-a lungul timpului cu staruri precum Drake, LeBron James și Post Malone. costă mii de lire sterline și necesită mai multe sesiuni, notează .

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¡Aprovechando el tiempo libre! 😅 Tras su no convocatoria con Argentina, Alejandro Garnacho presumió su nuevo tatuaje: un Joker en toda la espalda. 🃏 ¿Qué te parece? 👀 📲 : | — TNT Sports México (@tntsportsmex)

Modul spectaculos în care autorul tatuajului a prezentat în online capodopera

Artistul Joaquin Ganga a distribuit pe Instagram un videoclip care surprinde procesul realizării tatuajului, însoțit de mesajul: ”Un cover-up complet pe spate cu Jokerul pentru Garnacho. Alături de echipa mea”. Trebuie spus că această imagine nu a fost aleasă întâmplător. Garnacho și-a exprimat în trecut admirația pentru personajul Joker. În tatuajul de pe spatele său, personajul de film ține o carte de joc în mână. Nu lipsește celebra replică ”Why so serious?”, de asemenea, tatuată pe corpul jucătorului lui Chelsea.

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"MOGOLICO" Porque Garnacho anunció su nuevo tatuaje haciendo un trailer de cortometraje para sus redes. — Tendencias Fútbol (@TendenFutbol)

”Joker” nu este singurl tatuaj al lui Garnacho. Argentinianul mai are cuvântul ”Valiente” (”Curajos” în spaniolă) tatuat pe lateralul corpului său, iar pe gât scrie ”Nunca es suerte, siempre es Dios” – care se traduce ”Nu este niciodată noroc, întotdeauna este Dumnezeu”. De asemenea, mai are un tatuaj cu un copil care poartă tricoul cu numărul 7, omagiind dorința sa de a moșteni acel număr la Manchester United, înainte de transferul de 40 de milioane de lire la Chelsea anul trecut.

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De ce a ratat Garnacho prezența la Cupa Mondială din 2016

Acest ultim tatuaj al lui Garnacho vine după . Cei de la Chelsea au considerat că a făcut o afacere bună atunci când l-a adus de la United. Pe Old Trafford, jucătorul căzuse în dizgrație în mandatul lui Ruben Amorim. Sud americanul a avut probleme de adaptare în primul său sezon pe Stamford Bridge, reușind doar un gol în Premier League.

Mulți suporteri ai lui Chelsea au fost nemulțumiți de prestațiile sale. De altfel, lipsa de formă l-a făcut pe Garnacho să rateze și convocarea la lotul Argentinei pentru Campionatul Mondial. Ultimul său meci internațional a fost în noiembrie 2024.