Sport

Tatuajul incredibil pe care și-l face Carlos Alcaraz, dacă se impune la Australian Open: „E cea mai mare țintă”

Liderul mondial Carlos Alcaraz vrea să înceapă perfect sezonul 2026 la Australian Open. Spaniolul a vorbit despre obiectivul său, despărțirea de Juan Carlos Ferrero și tatuajul promis dacă va câștiga trofeul.
Alex Bodnariu
16.01.2026 | 10:30
Tatuajul incredibil pe care sil face Carlos Alcaraz daca se impune la Australian Open E cea mai mare tinta
ULTIMA ORĂ
Ce a promis Carlos Alcaraz înainte de startul Australian Open
ADVERTISEMENT

Carlos Alcaraz vrea să înceapă anul perfect. Spaniolului îi lipsește un singur Grand Slam, cel de la Australian Open, iar ibericul speră ca anul 2026 să fie unul cu noroc. La conferința de presă susținută înaintea debutului la turneul de la Antipozi, liderul mondial a dezvăluit ce tatuaj își va face în cazul în care va pune mâna pe trofeu.

Australian Open, marele obiectiv pentru Carlos Alcaraz. E singurul Grand Slam care îi lipsește spaniolului

Deja de câțiva ani, Carlos Alcaraz domină lumea tenisului masculin alături de marele său rival, Jannik Sinner. Cei doi s-au întâlnit anul trecut în finala de la Australian Open. Italianul a câștigat al treilea trofeu consecutiv la Melbourne, în timp ce Alcaraz a rămas, în continuare, fără niciun titlu pe hardul australian.

ADVERTISEMENT

Acum, ibericul încearcă să facă o figură și mai bună la Antipozi, să ajungă până în ultimul act al turneului și să pună mâna pe primul Grand Slam al anului 2026. Numărul 1 mondial va debuta duminică, la Melbourne Park, împotriva australianului Adam Walton, în sesiunea de seară.

Numărul 1 mondial s-a despărțit de antrenorul care l-a dus în top

Carlos Alcaraz trece, însă, printr-un proces de schimbare. Ibericul s-a despărțit de antrenorul care l-a pregătit în ultimii ani, Juan Carlos Ferrero. Mutarea pare să fi fost una convenită de ambele părți. Spaniolul a explicat totul în cadrul unei conferințe de presă susținute la Melbourne.

ADVERTISEMENT
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Digi24.ro
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale

„În viață există momente în care anumite capitole trebuie închise. Am simțit că acesta este momentul potrivit. Îi sunt foarte recunoscător pentru cei șapte ani petrecuți împreună. Datorită lui sunt, în mare parte, jucătorul care sunt astăzi. Am decis să mergem mai departe pe drumuri diferite, în mod amiabil”, a precizat spaniolul.

ADVERTISEMENT
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o...
Digisport.ro
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare

Carlos Alcaraz a promis că se va tatua dacă pune mâna pe trofeul de la Australian Open

Mai mult, Carlos Alcaraz a vorbit și despre obiectivul său pentru startul sezonului. El își dorește din suflet să pună mâna pe trofeul de la Australian Open. În cazul în care va reuși să câștige finala, liderul mondial a promis că își va face un tatuaj inedit: un cangur.

„Este obiectivul meu principal în acest an. Este primul turneu al sezonului și cea mai mare țintă a mea. Sunt curios să văd rezultatele muncii depuse. Cred că m-am pregătit bine și sunt în formă. Am foame de trofee și vreau un rezultat mare aici. (N. r. – tatuajul) Va fi un cangur”, a mai spus spaniolul.

ADVERTISEMENT
România – Portugalia, LIVE VIDEO la Euro 2026 handbal masculin. Cine transmite debutul...
Fanatik
România – Portugalia, LIVE VIDEO la Euro 2026 handbal masculin. Cine transmite debutul „tricolorilor
Din Serie A în SuperLiga! A fost dezvăluit contractul pe care Matteo Duțu...
Fanatik
Din Serie A în SuperLiga! A fost dezvăluit contractul pe care Matteo Duțu îl semnează cu Dinamo: procent uriaș păstrat de AC Milan. Update
Gigi Becali, ce lovitură! Gazzetta dello Sport anunță interes din Serie A pentru...
Fanatik
Gigi Becali, ce lovitură! Gazzetta dello Sport anunță interes din Serie A pentru Bîrligea: „Ar putea schimba echipa”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'....
iamsport.ro
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'. Fostul jucător de la Dinamo a intervenit: 'Puteai să rămâi în străinătate!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!