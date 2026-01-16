Tatuajul incredibil pe care și-l face Carlos Alcaraz, dacă se impune la Australian Open: „E cea mai mare țintă”

ADVERTISEMENT

Carlos Alcaraz vrea să înceapă anul perfect. Spaniolului îi lipsește un singur Grand Slam, cel de la Australian Open, iar ibericul speră ca anul 2026 să fie unul cu noroc. La conferința de presă susținută înaintea debutului la turneul de la Antipozi, liderul mondial a dezvăluit ce tatuaj își va face în cazul în care va pune mâna pe trofeu.

Australian Open, marele obiectiv pentru Carlos Alcaraz. E singurul Grand Slam care îi lipsește spaniolului

Deja de câțiva ani, Carlos Alcaraz domină lumea tenisului masculin alături de marele său rival, Jannik Sinner. Cei doi s-au întâlnit anul trecut în finala de la Australian Open. Italianul a câștigat al treilea trofeu consecutiv la Melbourne, în timp ce Alcaraz a rămas, în continuare, fără niciun titlu pe

Acum, ibericul încearcă să facă o figură și mai bună la Antipozi, să ajungă până în ultimul act al turneului și să pună mâna pe primul Grand Slam al anului 2026. Numărul 1 mondial va debuta duminică, la Melbourne Park, împotriva australianului Adam Walton, în sesiunea de seară.

Numărul 1 mondial s-a despărțit de antrenorul care l-a dus în top

Carlos Alcaraz trece, însă, printr-un proces de schimbare. Mutarea pare să fi fost una convenită de ambele părți. Spaniolul a explicat totul în cadrul unei conferințe de presă susținute la Melbourne.

„În viață există momente în care anumite capitole trebuie închise. Am simțit că acesta este momentul potrivit. Îi sunt foarte recunoscător pentru cei șapte ani petrecuți împreună. Datorită lui sunt, în mare parte, jucătorul care sunt astăzi. Am decis să mergem mai departe pe drumuri diferite, în mod amiabil”, a precizat spaniolul.

Carlos Alcaraz a promis că se va tatua dacă pune mâna pe trofeul de la Australian Open

Mai mult, Carlos Alcaraz a vorbit și despre obiectivul său pentru startul sezonului. El își dorește din suflet să pună mâna pe trofeul de la Australian Open. În cazul în care va reuși să câștige finala, liderul mondial a promis că își va face un tatuaj inedit: un cangur.

„Este obiectivul meu principal în acest an. Este primul turneu al sezonului și cea mai mare țintă a mea. Sunt curios să văd rezultatele muncii depuse. Cred că m-am pregătit bine și sunt în formă. Am foame de trofee și vreau un rezultat mare aici. (N. r. – tatuajul) Va fi un cangur”, a mai spus spaniolul.