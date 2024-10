TATULICI LA FANAT1K, LIVE, joi, ora 18:00, pe fanatik.ro! Invitat: Rareș Bogdan, europarlamentar PNL

După o pauză de 11 ani, reputatul om de televiziune Mihai Tatulici revine în forță în lumina reflectoarelor, în exclusivitate pe fanatik.ro. Joi, 18 octombrie, într-o ediție explozivă a talk-show-lui politic și social , Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, va răspunde la toate întrebările lui Mihai Tatulici.

Alegerile bat la ușă, iar în votul românilor stă viitorul României. Pe data de 24 noiembrie, cetățenii cu drept de vot vor fi chemați la urne pentru a-și alege președintele și, dacă va fi necesar, ceea ce este cel mai probabil, și pe 8 decembrie, atunci când este programat turul doi al alegerilor prezidențiale.

Cum fiecare vot contează, iar absenteismul nu este o soluție, este foarte important ca acest drept constituțional să fie exprimat responsabil. Pentru asta nu trebuie să ratați talk-show-ul TATULICI LA FANAT1K, în care pe fiecare dintre cei 14 candidați înscriși în cursa prezidențială, enumerați mai jos în ordinea de pe buletinele de vot.

În cea de-a doua ediție a talk-show-lui politic și social TATULICI LA FANAT1K, în exclusivitate pe fanatik.ro, invitat este fostul jurnalist Rareș Bogdan, membru al Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat) din Parlamentul European.

Una dintre figurile marcante ale Partidului Național Liberal (PNL), Rareș Bogdan (50 de ani, născut pe 17 septembrie 1974, în Ocna Mureș) a intrat pe scena politică în anul 2019, atunci când s-a înscris în PNL.

Debutul în presă și l-a făcut în anul 2004, după ce a fondat cotidianul Ziua de Cluj. Opt ani mai târziu s-a mutat la București și a început o colaborare cu postul de televiziune Realitatea TV, unde o perioadă a ocupat funcția de director editorial.

După o carieră de peste 15 ani în presă, Rareș Bogdan a decis să intre în politică, iar în anul 2019 a deschis lista candidaților PNL la alegerile europarlamentare, câștigând ulterior un loc în Parlamentul European.

Rareș Bogdan este absolvent al Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, unde a urmat o specializare de științe politice.

Mihai Tatulici, unul dintre cei mai virulenți jurnaliști din România, spune că a decis să revină la acest tip de talk-show după 11 ani de pensie ”de frică să nu ne trezim la conducerea ţării cu unul care să ne facă de râs de tot”.

De fapt, continui ce am început în 2017, când am scos cartea «Am un interes personal: România». Şi acum am un interes personal. Fac asta în primul rând de frică: să nu ne trezim la conducerea ţării cu unul care să ne facă de râs de tot. Încep proiectul cu evaluarea României: ce ţară îi dăm noi președintelui României. Apoi vom discuta despre cine candidează pentru Preşedinţia României.