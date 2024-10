TATULICI la FANAT1K, luni, 21 octombrie, ora 18:00: Sebastian Popescu, candidat PNR la alegerile prezidențiale. LIVE, numai pe fanatik.ro!

În exclusivitate pe fanatik.ro puteți urmări începând cu ora 18:00 o nouă ediție a a talk-show-lui politic și social , care marchează revenirea în presă a reputatului om de televiziune Mihai Tatulici. Invitatul zilei este candidatul Partidului Noua Românie la alegerile prezidențiale, Sebastian Popescu.

Mai este puțin peste o lună până când românii sunt așteptați la urne să decidă cine îi va urma lui Klaus Iohannis în fruntea țării. Primul tur al scrutinului prezidențial se va desfășura în data de 24 noiembrie, cel de al doilea urmând a fi organizat pe 8 decembrie.

Este important ca fiecare român cu drept de vot să folosească acest drept, dar la fel de important este să o facă în cunoștință de cauză, fiind familiarizat cu cei care îi cer votul și cu oferta electorală a fiecăruia dintre cei 14 .

Iată de ce nu trebuie să ratați talk-show-ul TATULICI LA FANAT1K, în care Mihai Tatulici va analiza fără menajamente pe fiecare dintre cei 14 candidați înscriși în cursa prezidențială, enumerați mai jos în ordinea înscrierii pe buletinele de vot.

Elena-Valerica Lasconi (USR) George-Nicolae Simion (AUR) Ion-Marcel Ciolacu (PSD) Nicolae-Ionel Ciucă (PNL) Kelemen Hunor (UDMR) Mircea-Dan Geoană (independent) Ana Birchall (independentă) Alexandra-Beatrice Bertalan Păcuraru (Alternativa pentru Demnitate Națională) Sebastian-Constantin Popescu (Partidul Noua Românie) Ludovic Orban (Forța Dreptei) Călin Georgescu (independent) Cristian Diaconescu (independent) Cristian-Vasile Terheș (Partidul Național Conservator Român) Silviu Predoiu (Partidul Liga Acțiunii Naționale)

TATULICI LA FANAT1K. Sebastian Popescu, a doua oară în cursa pentru Cotroceni

În ediția de luni a emisiunii TATULICI LA FANAT1K sub tirul întrebărilor celebrului jurnalist se va afla președintele Partidului Noua Românie, candidat pentru a doua oară la cea mai înaltă funcție în stat. În 2019, a fost cel mai tânăr candidat la președinția României, anul acesta poziția este ocupată de contracandidata sa Alexandra Păcuraru (ADN).

“Biroul Electoral Central mi-a validat candidatura la funcția de Președinte al României din partea Partidului Noua Românie. Hai cu voturile! Hai cu schimbarea. Hai să facem împreună ceva frumos cu țara noastră. Hai că se poate”, a scris pe Facebook Sebastian Popescu, după ce BEC i-a validat candidatura la prezidențiale.

Sebastian Popescu are 42 de ani și este născut la Balș în județul Olt. În 2015 a fondat Partidul Noua Românie al cărui președinte este și din parte căruia a candidat și în 2019 la prezidențiale.

Candidatul PNR a absolvit, în 2006, Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, din Timișoara. A profesat doar cinci ani, apoi a început să studieze jurnalismul și este deținătorul a două site-uri de știri.

În declarația sa de avere din acest an figurează 14 terenuri în județul Vâlcea pentru care are contract de întreținere ca și pentru o casă de 78 de metri pătrați, tot din Vâlcea. La prezidențialele precedente candidatul PNR nu avea nimic în declarația de avere.

Într-un apel în care cerea ajutor pentru strângerea de semnături, candidatul PNR se descria drept un “tânăr, educat, competent și patriot”.

“De ce să susținem candidatura lui Sebastian Popescu? Pentru că el reprezintă vocea noului val, un val de tineri energici, cu idei proaspete și determinarea de a transforma România într-o țară de care să fim cu toții mândri.

Sebastian Popescu este un lider integru, cu o viziune clară și un plan concret pentru a aduce transparență, eficiență și prosperitate în administrația publică. Sebastian Popescu, liderul Partidului Noua Românie, și-a asumat o misiune ambițioasă și curajoasă: să aducă schimbarea de care avem nevoie”, se mai preciza în apelul dat publicității în luna iunie.

Mihai Tatulici, “Un interes personal: România”

Peisajul politic dezolant l-a făcut pe . “Am senzația că oamenii s-au plictisit să-și mai controleze liderii. Ori astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să stăm cu ochii pe ei. Dacă n-o facem, votăm degeaba,

De când m-am apucat de jurnalism, am avut un singur interes personal. Se cheamă Romania. Mi-a fost, îmi este și îmi va fi mereu interesul suprem, crezul vieții mele”, a spus reputatul om de televiziune despre revenirea sa în presă.

“De fapt, continui ce am început în 2017, când am scos cartea ‘Am un interes personal: România’. Şi acum am un interes personal. Fac asta în primul rând de frică: să nu ne trezim la conducerea ţării cu unul care să ne facă de râs de tot.

Încep proiectul cu evaluarea României: ce ţară îi dăm noi președintelui României. Apoi vom discuta despre cine candidează pentru Preşedinţia României”, a mai explicat Mihai Tatulici.

Nu ratați un talk-show politic-social “marca Tatulici”, fără menajamente, dur, cu cărțile pe față, pentru binele tuturor românilor, TATULICI LA FANAT1K, în exclusivitate pe , luni, miercuri și joi, de la ora 18:00.