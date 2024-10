TATULICI LA FANAT1K, LIVE, miercuri, ora 18:00, pe fanatik.ro! Primul invitat: Mihai Tudose, europarlamentar PSD

Reputatul om de televiziune Mihai Tatulici revine în lumina reflectoarelor după 11 ani, în exclusivitate pe fanatik.ro, azi, de la ora 18:00, în prima ediție a talk-show-lui politic și social . Primul politician care intră în tirul întrebărilor lui Mihai Tatulici va fi , europarlamentar .

Alegerile prezidențiale din țara noastră se vor desfășura pe 24 noiembrie – primul tur și, dacă va fi necesar, ceea ce este cel mai probabil, pe 8 decembrie – al doilea tur. Fiecare vot contează. Absenteismul nu este niciodată o soluție.

Dar fiecare vot contează numai când este dat cu responsabilitate, în cunoștință de cauză. Pentru asta nu ratați talk-show-ul TATULICI LA FANAT1K, în care Mihai Tatulici va analiza fără menajamente pe fiecare dintre cei 14 candidați înscriși în cursa prezidențială, enumerați mai jos în ordinea de pe buletinele de vot.

Primul invitat la TATULICI LA FANAT1K este Mihai Tudose, membru al Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European. Figură politică marcantă a Partidului Social Democrat, Mihai Tudose (57 de ani, născut pe 6 martie1967, la Brăila) a devenit membru FDSN (1992) și a îndeplinit diferite funcții de conducere în PDSR, transformat apoi în PSD.

Mihai Tudose a fost prim-ministrul României în perioada iunie 2017 – ianuarie 2018, ministrul Economiei, Comerțului și Turismului (decembrie 2014 – noiembrie 2015), ministrul Economiei (februarie 2017 – iunie 2017).

Deputat în Parlamentul României începând din 2000 până în 2019, Mihai Tudose a făcut parte din Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare (membru 2000-2004 și 2018-2019, președinte 2004-2014 și 2015-2017).

În 2019, a devenit vicepreședinte al partidului PRO România, înființat de Victor Ponta în 2017 cu membrii PSD nemulțumiți de acțiunile președintelui PSD de atunci, Liviu Dragnea. În 2020, Mihai Tudose a revenit în PSD.

Mihai Tudose are un doctorat în Științe Militare și Informații: „Protecția infrastructurilor critice”, obținut în 2010 la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, Serviciul Român de Informații și două masterate: „Turismul în contextul dezvoltării regionale durabile” (2008, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București) și „Politici Economice Europene”(2007, Școala Națională de Studii Politice și Administrative – București), conform CV-ului de pe

Recunoscut pentru virulența sa jurnalistică, Mihai Tatulici revine la acest tip de talk-show după 11 ani de pensie pentru că „Am senzația că oamenii s-au plictisit să-și mai controleze liderii. Ori astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să stăm cu ochii pe ei. Dacă n-o facem, votăm degeaba”.

Și, în plus, a adăugat reputatul om de televiziune, „De când m-am apucat de jurnalism, am avut un singur interes personal. Se cheamă Romania. Mi-a fost, îmi este și îmi va fi mereu interesul suprem, crezul vieții mele”.

„De fapt, continui ce am început în 2017, când am scos cartea «Am un interes personal: România». Şi acum am un interes personal. Fac asta în primul rând de frică: să nu ne trezim la conducerea ţării cu unul care să ne facă de râs de tot. Încep proiectul cu evaluarea României: ce ţară îi dăm noi președintelui României. Apoi vom discuta despre cine candidează pentru Preşedinţia României”.