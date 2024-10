TATULICI LA FANAT1K! Titanul TV revine după 11 ani: „Am un interes personal: România”. Exclusiv pe fanatik.ro!

nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cariera sa impresionantă „vorbește” pentru el. Cunoscutul ziarist este un titan al televiziunii, care a revoluționat talk-show-rile după 1990 cu formate originale de excepție și o virulență jurnalistică fără menajamente. Seară de seară, la , , sau Tele 7 abc, milioane de români îl ascultau, iar părerile sale erau subiecte de discuții publice zile întregi.

TATULICI LA FANAT1K! Titanul TV revine după 11 ani: „Am un interes personal: România”

S-a retras din televiziune de 11 ani și chiar dacă a primit numeroase oferte pentru a reveni în lumina reflectoarelor, a rămas de neclintit în decizia luată: „În 2013, când am ieșit la pensie, am ieșit și de sub lumina reflectoarelor după exact 48 de ani de jurnalism”.

De ce revine acum? Simplu: pentru că are un interes! Da, ați citit bine: are un interes! Care se numește, la fel de simplu, România. „Am un interes personal: România”, o spune chiar el în titlul uneia dintre cărțile sale, lansată în anul centenarului național, 2018.

Care titlu i-a fost, îi este și îi va fi mereu crezul vieții, după propria sa declarație, în exclusivitate pentru : „De când m-am apucat de jurnalism, am avut un singur interes personal. Se cheamă Romania. Mi-a fost, îmi este și îmi va fi mereu interesul suprem, crezul vieții mele. De aceea revin la tv după 11 ani”.

TATULICI LA FANAT1K! Analiza fără menajamente a fiecărui candidat la fotoliul prezidențial de la Cotroceni

Subiectul noului talk-show politic și social TATULICI LA FANAT1K va fi analiza candidaților la alegerile prezidențiale din România, care vor avea loc pe 24 noiembrie – primul tur și, dacă va fi necesar, ceea ce este cel mai probabil, pe 8 decembrie – al doilea tur.

Mihai Tatulici va diseca fără menajamente fiecare candidatură și va analiza „la sânge” cu invitații săi, specialiști din domeniul politic, motivele fiecăruia dintre pretendenții la fotoliul de la care l-au adus în cursa prezidențială.

Politicul își va tăia „partea leului”, două emisiuni din cele trei săptămânale, dar dezbaterile vor fi o dată pe săptămână din domeniul social, o sinteză a celor mai importante evenimente ale săptămânii, „problema săptămânii”, care îi afectează la momentul respectiv pe românii obișnuiți, românii care vor vota în noiembrie și decembrie.

„Revin după 11 ani la acest tip de program pentru că am senzația că oamenii s-au plictisit să-și mai controleze liderii. Ori astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să stăm cu ochii pe ei. Dacă n-o facem, votăm degeaba”, trage un semnal de alarmă Mihai Tatulici, direct, frust, fără ocolișuri, ca întotdeauna în cariera sa prodigioasă de producător și moderator TV.

TATULICI LA FANAT1K! CV profesional și profesionist Mihai Tatulici

A debutat în presă ca elev în 1966, la un ziar din județul Suceava.

În anii ’68 scria la revista Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Alma Mater, unde a ajuns redactor șef.

În 1971, după terminarea facultății, a venit la Viața Studențească, revista Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, la secția Reportaj. A ajuns secretar general de redacție în 1979.

În anii ’80 a devenit realizator la TVR, unde a lucrat până în 1989.

În 1990 a fost ales redactor-sef la TVR, unde a realizat emisiunile de mare succes „Veniti cu noi pe programul doi!” (cu care a atins un uluitor rating de 46%!) și „Revoluția română în direct”.

În 1994 a contribuit la înființarea postului Tele 7 abc, unde a fost director general până în 1995. A pornit talk-show-ul „Chestiunea zilei”, brand care ulterior a fost dezvoltat de Florin Calinescu

În 1995 a plecat la Pro TV, unde a realizat emisiunea „Audiența Națională” (1997-1998).

În 1996 a fondat Clubul Român de Presă, al cărui director a fost în perioada 1997-2001.

În 2004 a ajuns la Realitatea TV, unde a fost director de programe și a realizat talk-show-uri de mare interes, cu audiențe uriașe, precum „Zece pentru România”, „Patrimoniul nimănui” sau „În Realitate ești mai bun”, și teledonuri care au ajutat zeci de mii de români, „România prinde rădăcini” și „Viitor pentru trecut” fiind doar două dintre ele. A plecat de la Realitatea TV în 2012.

În 2013 a ieșit la pensie, după 48 de ani de jurnalism în presa scrisă și audio-vizual.

Cărțile scrise de Mihai Tatulici: Ceața și obișnuința (1973), Salvatorul (1979), Ceainicul de argint (1987), Revoluția română în direct (1990), Vin râmele (1993), Români simpatici (2003), Cadrele. Dosar personal (2003), Nemuritorii. Interviuri filmate și nedifuzate (2010), Distrugătorul „Speranța” sau povestea unui marinar deștept și cu noroc (2014), Plăcerea de a trăi și de a găti. 33 de rețete încercate pentru prieteni (2014), Singur între două veacuri (2015), Distrugătorul „Speranța” sau povestea unui marinar ajuns președinte (2016), Borșuri și ciorbe. Muntenia, Oltenia și Dobrogea (2017), Tezaurul gastronomiei românești. Borșuri și ciorbe (2017), Am un interes personal: România (2018), Istoria gastronomiei românești (2018), Borșuri și ciorbe. Moldova, Basarabia și Bucovina (2018).

TATULICI LA FANAT1K, în fiecare luni, miercuri și joi, de la ora 18:00, în exclusivitate pe fanatik.ro

TATULICI LA FANAT1K va duce lupta de idei politice în fiecare luni, miercuri și joi, începând cu ora 18:00, în exclusivitate pe fanatik.ro. Talk-show-l, care se anunță incendiar ediție de ediție, va debuta în forță miercuri, 16 noiembrie, invitatul lui Mihai Tatulici fiind , europarlamentar PSD. Joi, 17 noiembrie, în studio va veni , europarlamentar PNL.

Nu ratați o emisiune marca Tatulici, cu „cărțile pe masă”, cu verb și vervă, sinceră, directă până la duritate, care să vă lămurească de ce vor candidații la președinția României să conducă țara în următorii 5 ani.

Definitivați-vă cu Mihai Tatulici, la noul talk-show TATULICI LA FANAT1K, opțiunea politică pentru alegerile prezidențiale din noiembrie-decembrie, ca să nu vă plângeți după validarea noului președinte al României că nu ați știut pe cine ați votat! TATULICI LA FANAT1K, luni, miercuri și joi, de la ora 18:00!