Sport

Tavanul a cedat! Imagini incredibile din loja în care au stat Mihai Rotaru și vedetele Universității Craiova la ultimul meci din Antalya. Video exclusiv

Scene reprobabile s-au petrecut la meciul dintre Universitatea Craiova și Stuttgart II. Tavanul lojei în care se aflau oficialii olteni a cedat. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
10.01.2026 | 16:30
Tavanul a cedat Imagini incredibile din loja in care au stat Mihai Rotaru si vedetele Universitatii Craiova la ultimul meci din Antalya Video exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
7 poze
Vezi galeria
Tavanul a cedat în Universitatea Craiova - Stuttgart II. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a duelat cu Stuttgart II în ultimul amical din cantonamentul petrecut în Antalya. Mihai Rotaru, dar și jucătorii care nu au prins foaia de joc au urmărit meciul dintr-o lojă specială, însă tavanul acesteia a cedat. FANATIK a surprins imaginile reprobabile.

Imagini incredibile din loja în care au stat Mihai Rotaru și vedetele Universității Craiova la ultimul meci din Antalya

Universitatea Craiova se află în această perioadă în Antalya, acolo unde echipa își desfășoară cantonamentul de iarnă. Oltenii și-au programat două partide amicale în acest interval, cu Konyaspor (n.r. – victorie 1-0) și Stuttgart II.

ADVERTISEMENT

În partida de pregătire cu nemții, oficialii clubului au asistat dintr-o lojă specială. Vremea din Antalya este ploioasă în această perioadă, iar Mihai Rotaru și jucătorii ce nu au prins foaia de joc au resimțit acest lucru din plin.

Ploaia s-a instalat la scurt timp după fluierul de start din Universitatea Craiova – Stuttgart II. Dacă inițial oficialii olteni erau bine protejați în loja specială, acest lucru avea să se schimbe la scut timp.

ADVERTISEMENT
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
Digi24.ro
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil

FANATIK a surprins momentul în care tavanul lojei din Antalya a cedat. Din acoperiș a început să curgă o cantitate mare de apă acumulată, însă Mihai Rotaru, Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi, Juraj Badelj și Mihnea Rădulescu s-au ferit de picături, mutându-se în partea în care tavanul nu era afectat.

ADVERTISEMENT
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP:...
Digisport.ro
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"

Tavanul lojei în care se aflau oficialii Universității Craiova a cedat

Programul Universității Craiova în cantonamentul din Turcia

În cadrul cantonamentului, Universitatea Craiova va susține două jocuri de verificare. Primul a avut loc pe 7 ianuarie, contra celor de la Konyaspor (victorie 1-0), iar al doilea a fost programat pe 10 ianuarie, în compania formației Stuttgart II.

Pentru echipa din Bănie, stagiul din Antalya este esențial, obiectivul fiind ca la întoarcerea în România să atingă un nivel optim de pregătire, în condițiile în care bătălia pentru titlu se anunță extrem de echilibrată.

ADVERTISEMENT

Oltenii vor reveni în România pe data de 16 ianuarie, asta după ce condițiile meteorologice de la Craiova nu sunt foarte bune. Inițial, „Știința” trebuia să revină în țară pe 12 ianuarie.

  • 16 ianuarie este data când revine Universitatea Craiova în România
  • Petrolul – U. Craiova are loc pe 19 ianuarie, de la ora 20:00
Amicale SuperLiga. Rapid – Wisla Plock se joacă acum. Polonezii trec din nou...
Fanatik
Amicale SuperLiga. Rapid – Wisla Plock se joacă acum. Polonezii trec din nou în avantaj
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în...
Fanatik
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar au găsit hotelul închis. Video
Universitatea Craiova, spionată în cantonamentul din Antalya! Cine a venit la amicalul oltenilor...
Fanatik
Universitatea Craiova, spionată în cantonamentul din Antalya! Cine a venit la amicalul oltenilor cu Stuttgart II. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Jucătorul din SuperLiga a aflat că clubul a acceptat să îl vândă la...
iamsport.ro
Jucătorul din SuperLiga a aflat că clubul a acceptat să îl vândă la FCSB și a început să plângă: 'Nu plec!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!