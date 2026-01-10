Tavanul a cedat! Imagini incredibile din loja în care au stat Mihai Rotaru și vedetele Universității Craiova la ultimul meci din Antalya. Video exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a duelat cu Stuttgart II în ultimul amical din cantonamentul petrecut în Antalya. Mihai Rotaru, dar și jucătorii care nu au prins foaia de joc au urmărit meciul dintr-o lojă specială, însă tavanul acesteia a cedat. FANATIK a surprins imaginile reprobabile.

Imagini incredibile din loja în care au stat Mihai Rotaru și vedetele Universității Craiova la ultimul meci din Antalya

Universitatea Craiova se află în această perioadă în Antalya, acolo unde echipa își desfășoară cantonamentul de iarnă. Oltenii și-au programat două partide amicale în acest interval, cu Konyaspor (n.r. – victorie 1-0) și Stuttgart II.

ADVERTISEMENT

În partida de pregătire cu nemții, oficialii clubului au asistat dintr-o lojă specială. Vremea din Antalya este ploioasă în această perioadă, iar Mihai Rotaru și jucătorii ce nu au prins foaia de joc au resimțit acest lucru din plin.

Ploaia s-a instalat la scurt timp după . Dacă inițial oficialii olteni erau bine protejați în loja specială, acest lucru avea să se schimbe la scut timp.

ADVERTISEMENT

FANATIK a surprins momentul în care tavanul lojei din Antalya a cedat. Din acoperiș a început să curgă o cantitate mare de apă acumulată, însă Mihai Rotaru, Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi, Juraj Badelj și Mihnea Rădulescu s-au ferit de picături, mutându-se în partea în care tavanul nu era afectat.

ADVERTISEMENT

Tavanul lojei în care se aflau oficialii Universității Craiova a cedat

Programul Universității Craiova în cantonamentul din Turcia

În cadrul cantonamentului, Universitatea Craiova va susține două jocuri de verificare. Primul a avut loc pe 7 ianuarie, contra celor de la Konyaspor (victorie 1-0), iar al doilea a fost programat pe 10 ianuarie, în compania formației Stuttgart II.

Pentru echipa din Bănie, stagiul din Antalya este esențial, obiectivul fiind ca la întoarcerea în România să atingă un nivel optim de pregătire, în condițiile în care bătălia pentru titlu se anunță extrem de echilibrată.

ADVERTISEMENT

asta după ce condițiile meteorologice de la Craiova nu sunt foarte bune. Inițial, „Știința” trebuia să revină în țară pe 12 ianuarie.