Tavanul a cedat! Imagini incredibile din loja în care au stat Mihai Rotaru și vedetele Universității Craiova la ultimul meci din Antalya. Video exclusiv

Universitatea Craiova s-a duelat cu Stuttgart II în ultimul amical din cantonamentul petrecut în Antalya. Mihai Rotaru, dar și jucătorii care nu au prins foaia de joc au urmărit meciul dintr-o lojă specială, însă tavanul acesteia a cedat. FANATIK a surprins imaginile reprobabile.
Universitatea Craiova se află în această perioadă în Antalya, acolo unde echipa își desfășoară cantonamentul de iarnă. Oltenii și-au programat două partide amicale în acest interval, cu Konyaspor (n.r. – victorie 1-0) și Stuttgart II.
În partida de pregătire cu nemții, oficialii clubului au asistat dintr-o lojă specială. Vremea din Antalya este ploioasă în această perioadă, iar Mihai Rotaru și jucătorii ce nu au prins foaia de joc au resimțit acest lucru din plin.
Ploaia s-a instalat la scurt timp după fluierul de start din Universitatea Craiova – Stuttgart II. Dacă inițial oficialii olteni erau bine protejați în loja specială, acest lucru avea să se schimbe la scut timp.
FANATIK a surprins momentul în care tavanul lojei din Antalya a cedat. Din acoperiș a început să curgă o cantitate mare de apă acumulată, însă Mihai Rotaru, Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi, Juraj Badelj și Mihnea Rădulescu s-au ferit de picături, mutându-se în partea în care tavanul nu era afectat.
În cadrul cantonamentului, Universitatea Craiova va susține două jocuri de verificare. Primul a avut loc pe 7 ianuarie, contra celor de la Konyaspor (victorie 1-0), iar al doilea a fost programat pe 10 ianuarie, în compania formației Stuttgart II.
Pentru echipa din Bănie, stagiul din Antalya este esențial, obiectivul fiind ca la întoarcerea în România să atingă un nivel optim de pregătire, în condițiile în care bătălia pentru titlu se anunță extrem de echilibrată.
Oltenii vor reveni în România pe data de 16 ianuarie, asta după ce condițiile meteorologice de la Craiova nu sunt foarte bune. Inițial, „Știința” trebuia să revină în țară pe 12 ianuarie.