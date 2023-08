Tavanul unei săli, prăbușit peste oameni la un majorat: ”Am crezut că e cutremur, toți își strigau copiii”

Zeci de oameni care au luat parte la o petrecere de majorat desfășurată la Băile Herculane au trecut prin clipe de groază, după ce tavanul sălii unde chefuiau s-a prăbușit peste ei.

Tavanul unei săli din Herculane, prăbușit peste oameni, la o petrecere de majorat

Evenimentul din cunoscuta stațiune balneară a avut loc în weekendul trecut, însă informațiile despre acest grav incident au apărut abia acum în spațiul public, notează cei de la .

Petrecerea a debutat la ora 20:00. Participanții s-au adunat în sala de evenimente a unui cunoscut hotel din zonă. Au luat parte la majorat circa 30 de adolescenți și câțiva adulți.

La nici două ore de la startul chefului s-a produs incidentul. În jurul orei 21.30, potrivit celor spuse de martorii oculari, . Acestea au acoperit aproape întreaga suprafață a încăperii.

Mai mulți oamenii au fost prinși sub dărâmături. În sală au fost momente de groază și confuzie. Mai multe echipaje de salvare și ambulanțele au ajuns la fața locului în scurt timp. Răniții au fost preluați și transportați la spitalele locale pentru îngrijiri medicale.

Spre norocul lor, în momentul prăbușirii tavanului, toți copiii, majoritatea de liceu, erau afară. ”S-a întâmplat cam în 30 minute după ce am ajuns. Eram în sală, acolo sala e prevăzută și cu o terasă afară. Ca noroc, toți copiii, cei 30 de copii care participau, copii de liceu, erau afară.

Înăuntru eram vreo opt, nouă persoane, adulți. Eram așezată la masă și a picat tot tavanul de rigips, dar absolut tot, pe toată suprafața sălii. Pe mine m-a prins, nu știu… în loc să mă bag sub masă, nu m-am gândit. Copiii, nu știam unde sunt. Au început, vă dați seama, urlete.

S-a stins lumina, pentru că a căzut tavanul, cu tot ce era: instalații electrice, tubulatura aceea mare de hotel și de restaurant, știți care e pentru recirculare a aerului, deci tot, tot, a fost picat. Toată lumea urla, au venit și au încercat să ridice plăcile să putem ieși cumva. M-am târât pe sub o masă și am ieșit pe un lateral, pe lângă fereastră, afară”, a declarat Maria Balabuc, una dintre victime, pentru sursa citată.

Invitații de la majorat descriu momentele de panică: ”Am crezut că e cutremur, toți își strigau copiii”

Invitații de la majorat nu și-au închipuit că . Mulți au crezut că e vorba de un cutremur. ”M-am gândit că e cutremur, nu am știut ce se întâmplă. Toți își strigau copiii. Am ieșit pe picioarele mele afară pe terasă, dar m-au lovit plăcile alea, și ce a mai căzut, în zona lombo-sacrală și deja am început să am dureri îngrozitoare.

M-au întins pe jos pe terasă pe ciment să stau la orizontală. Și după aceea a venit ambulanța. Am stat toată noaptea în serviciu de urgențe. acum sunt acasă dar, în continuare, fac investigații, să văd ce probleme am la spate”, mai spune femeia.