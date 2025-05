Tavi Clonda a renunțat la Tempting Fortune. Ce a declarat când a ajuns pe aeroportul din România

În ediția de sâmbătă, 24 mai 2025, Tavi Clonda a luat o decizie care a luat pe multă lume prin surprindere. Artistul a renunțat la și a ales să se întoarcă la familia sa. Ce a declarat vedeta când a ajuns pe aeroportul din România, unde a fost întâmpinat de cei dragi.

Ce a spus Tavi Clonda după ce a renunțat la Tempting Fortune

Tavi Clonda nu a mai putut suporta dorul de soția sa și de cele două fete. Vedeta a recurs la o hotărâre majoră. Artistul Tempting Fortune, lăsându-i pe concurenții din junglă cu ”o gaură” în buget. Aceasta se ridică la suma de 33.000 de euro.

Din acești bani 8.000 de euro au fost dați pe biletul de avion cu care artistul a revenit la persoanele dragi. Declarațiile pe care le-a făcut când a ajuns pe aeroportul din România au legătură cu ce a simțit în perioada în care a stat departe de casă.

A rezistat în emisiunea moderată de Zoli Toth aproximativ două săptămâni. Spune că a învățat foarte multe lecții valoroase, dar a lăsat în urmă lupta pentru marele premiu pus la dispoziție de producătorii de la Kanal D.

„Sunt copleșit. Acum mi se pare că a fost frumos, că am ajuns acasă. Nu a fost ușor, dar trecând peste toate lipsurile, că au fost toate la un loc, cel mai mare m-a doborât dorul de fetițe și de familie”, a spus Tavi Clonda despre Tempting Fortune România, pe .

Tavi Clonda: ”A fost efectiv cel mai frumos moment”

„Și am pus în balanță și nu am mai putut să nu accept tentația cu biletul de avion. Am căzut în tentație. Da, am cheltuit din banii echipei, cum până la urmă o să cheltuie toată lumea, n-ai șanse. E foarte complicat.

Dar ce a fost foarte emoționant, nu știu dacă pot să spun acum sau nu, declarațiile celor 11, care efectiv m-au încurajat. Ăla a fost cel mai frumos moment direct acolo, când m-am sensibilizat rău de tot”, a mai spus Tavi Clonda.

Pe de altă parte, Gabriela Cristea susține că a fost o perioadă agitată odată cu lipsa partenerului de viață. Fosta prezentatoare de la Antena Stars spune că a trebuit să se împartă. A fost nevoită să fie și mamă și tată pentru fiicele sale, Victoria și Iris.

„La început de tot ele nu au înțeles chestia asta… am preluat practic toate sarcinile lui, care sunt multe. Și a fost greu pentru că fetele îmi cereau să îl sunăm pe tati, să hotărască el…”, a completat soția fostului concurent de la Tempting Fortune România.