Tavi Clonda, acuzat de plagiat! Cântărețul, reacție în exclusivitate la clipul postat pe internet: „Acolo am auzit-o și mi-a plăcut”

Tavi Clonda este acuzat că a plagiat! Artistul a lansat, în ultimele ore, o melodie care nu îi aparține, intitulată „Banii”, iar internauții au luat foc imediat după ce au auzit primele acorduri.

Tavi Clonda, acuzat de plagiat!

, postând bucăți 1 la 1 cu una din versiunile lansate acum șapte luni a unui artist grec, Thodoris Ferris, scoțând la iveală asemănările izbitoare dintre piesa soțului Gabrielei Cristea și interpretarea cu pricina.

În clipul cu titlul „Live Session”, urcat pe YouTube de Tavi Clonda, se pot observa similitudini cu scenografia artistului grec mai sus amintit.

În filmulețul lui Clonda, apar, aproape de el, Gabriela Cristea, care fredonează, extrem de încântată, cu la fel de mare fervoare ca grecoaica din clipul de acum șapte luni, versurile piesei.

Viperele au taxat-o, și de data asta pe , denumind-o doamna „Drinky”, amintind de episodul în care ar fi fost sub influențe bahice într-una dintre emisiunile .

Viperele Vesele, lovitură pentru soțul Gabrielei Cristea

Tavi Clonda a explicat, lămurind subiectul, că nu a plagiat nimic și că drepturile de autor cu privire la melodia originală vor fi respectate. Mai mult, artistul a recunoscut că melodia este un cover și că singurele sale drepturi sunt legate de textul în limba română a celebrei piese lansate în anul 1998. Melodia originală, „Pali, Pali” este a cântărețului Stelios Chronis.

„Deși nu suntem specialiști în muzicologie, nu putem să nu constatăm că melodia “Banii”, scoasă pe piață de Tavi Clonda în urmă cu mai putin de 24 de ore, pare nu doar a plagia 1 la 1 linia melodică, dar și videoclipul melodiei “Pali Pali”, muzică și versuri Stelios Chronis, interpret Thodoris Ferris. Melodia a fost postată pe YouTube în urmă cu 7 luni, pe canalul SferaRadio.

Gabriela Cristea, extrem de pătrunsă, încearcă și ea să imite gesturile tinerei grecoaice din videoclipul cu pricina. E semn că doamna Drinky a studiat cu mare atenție videoclipul. Nu este străină de apucăturile soțului în materia furtului intelectual al unei creații muzicale”, notează Viperele Vesele.

Cântărețul explică totul pentru FANATIK: „Piesa este un cover”

FANATIK a vrut să știe dacă Tavi Clonda a luat cu japca cântecul, așa cum îl acuză cârcotașii, sau are tot dreptul să reinterpreteze șlagărul grecesc. Soțul Gabrielei Cristea ne-a spus că nu a plagiat nimic. Totul s-a făcut cu un acord bine stabilit între el și partea greacă. Mai mult, muzicianul ne-a mărturisit că a ascultat piesa chiar în Grecia. A fost atât de fascinat de ea încât s-a gândit să o facă în limba română.

„Nici nu m-am uitat la ce s-a spus. Piesa este un cover după o veche piesă grecească. Nu e vorba despre niciun plagiat. Este un cover. Eu am făcut textul în limba română. E simplu, dar oamenii trebuie mereu să spună câte ceva, că na…

Drepturile de la text se duc la mine. Normal că există acordul din partea artistului grec. El are drepturile pe melodie. Piesa asta am făcut-o în urma unei vacanțe petrecute în Grecia. Acolo am auzit-o și mi-a plăcut. M-am gândit cum ar fi să sune în limba română”, a declarat Tavi Clonda, în exclusivitate pentru FANATIK.