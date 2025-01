Tavi Clonda, adevărul despre plecarea soției sale, Gabriela Cristea, de la Antena Stars. Când ar putea reveni vedeta: ”Nu s-a retras de tot”

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate vedete tv din România. De-a lungul timpului, aceasta a prezentat numeroase emisiuni, ajungând astfel la inimile telespectatorilor. Se pare însă că acum, vedeta are nevoie de o pauză.

Tavi Clonda, despre decizia luată de Gabriela Cristea privind plecarea de la Antena Stars

Gabriela Cristea În postare, vedeta spunea că vrea să petreacă mai mult timp cu familia sa.

Mulți au rămas surprinși când au aflat că aceasta demisionează de la Antena Stars. Menționăm faptul că vedeta lucrează în televiziune de mai bine de trei decenii și nu a absentat niciodată prea mult.

Tavi Clonda însă a spus adevărul despre decizia soției sale. Într-o postare pe contul personal de socializare, artistul spune că a urmărit ultima emisiune a acesteia și că a fost extrem de emoționat.

Totodată, el a decis să își surprindă soția cu un cadou, având în vedere efortul depus în ultimii ani. Printre altele, Tavi Clonda a dezvăluit și .

„Astăzi a fost ultima emisiune a Gabrielei la «Mireasa, Capriciile iubirii»! Felicitări, iubita mea, pentru toți anii în televiziune și pentru toate performanțele obținute! Băi, e un moment așa… Am avut emoții, trebuie să apară Gabriela. Am vrut să-i fac o surpriză, să marchez momentul, că așa m-a învățat pe mine mama. Orice ocazie trebuie marcată.

Orice sfârșit are un alt început, așa că i-am comandat ceva, nu i-am mai luat flori, pentru că astăzi a fost ultima emisie la Mireasa. A făcut anunțul și pe pagina ei de Facebook și de Instagram. O aștept să văd ce îmi spune, ce părere are, cum se simte și să o felicit pentru toți anii ăștia de televiziune”, a scris acesta.

”Nu s-a retras de tot din televiziune”

Tavi Clonda spune că Gabriela Cristea nu se retrage definitiv din televiziune. Pe de altă parte, se pare că vedeta avea nevoie de o pauză. Aceasta avea un program destul de încărcat, astfel că nu petrecea suficient timp cu fiicele sale.

Mai mult de atât, soțul ei era cel care le culca seara, vedeta văzându-le doar dimineața. Nu este clar când se va reîntoarce aceasta, însă artistul spun că cel mai probabil va fi nevoie de timp.

„Nu s-a retras de tot din televiziune, vă dați seama, dar momentan are nevoie de o pauză, are nevoie de moment cu fetițele, pentru că pleca în fiecare zi la 17:00 și venea la 22:00, eu le culcam, cum le-am culcat și în seara asta și de abia dimineața le vedea și este destul de grea atâția ani, deja 7 ani cât are Victoria, cam complicat. (…) Noi, toți cei care ne-am uitat, am cam stors o lacrimă, inclusiv eu. Nici freza nu îmi mai stă”, a mai declarat Tavi Clonda, într-un videoclip pe pagina sa de Facebook.