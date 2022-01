Tavi Clonda, de urgență la spital. Ce a pățit soțul Gabrielei Cristea: “S-a făcut treaba urâtă și vânătă”

Tavi Clonda a ajuns de urgență la spital din cauza unor dureri de picioare. Soțul Gabrielei Cristea susține că a făcut o întindere și a fost nevoit să apeleze la ajutorul medicilor.

Inițial, artistul s-a tratat acasă, însă durerile au persistat, așa că a ajuns la spital.

Soțul prezentatoarei de la Antena Stars s-a programat la un medic ortoped, speriat de faptul că s-ar putea ajunge la operație. Din fericire, nu a fost cazul de o intervenție chirurgicală.

Tavi Clonda, de urgență la spital

le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale că i-a apărut o vânătaie mare în zona piciorului.

Problema nu a trecut după ce a încercat să se trateze acasă, așa că a cerut părerea medicului ortoped, mai ales că durerile nu treceau.

Medicul ii-a prescris un tratament și nu este nevoit să se opereze.

“Credeam că am o întindere de când am fost la Piatra Neamț. Am făcut o mișcare greșită pe acolo și s-a făcut treaba urâtă și vânătă. Am venit la spital să mă vadă un specialist, un ortoped, să îmi fac o radiografie.”, a povestit Tavi Clonda pe .

De asemenea, medicul l-a îndemnat pe artist să vină la spital imediat după ce are parte de un astfel de incident, pentru ca situația să nu se agraveze.

În copilărie, artistul obișnuia să facă exerciții complexe, cum ar fi șpagatul, forțându-și astfel mușchii inghinali. De data aceasta, soțul Gabrielei Cristea nu a făcut încălzirea înainte de exerciții fizice.

“Nu vă arăt ce am că vă speriați, și nici nu vă zic exact, oricum nu e de operat. După o vârstă apar probleme. (…)

Când eram mic făceam șpagatul și de atunci am forțat mușchii înghinali, iar acum nu am făcut încălzirea necesară și am deranjat acei mușchi deja afectați din copilărie.”, a mai spus Tavi Clonda.

Artistul le-a arătat urmăritorilor o fotografie cu piciorul afectat. Zona este vânătă în urma afecțiunii pe care o are partenerul prezentatoarei de la Antena Stars.

Recent, Gabriela Cristea și Tavi Clonda . Prezentatoarea TV a postat, zilele trecute, o imagine de pe vremea când se afla la cârma emisiunii “Te Vreau Lângă Mine”, de la Kanal D, unde actualul ei soț era solist în cadrul formației.