Tavi Clonda, de urgență la spital, după ce a ignorat, inițial, problema: “M-a durut că a fost pe viu”

După ce a ignorat o problemă care părea banală, Tavi Clonda a ajuns de urgență la spital. Soțul Gabrielei Cristea a trecut prin momente grele, dar acum se simte mai bine.

Tavi Clonda a ajuns de urgență la spital. Cu ce problemă s-a confruntat

s-a confruntat cu probleme serioase. Artistul a ajuns pe mâinile medicilor după ce a făcut o infecție la unghie.

La început, Tavi Clonda nu a acordat prea multă importanță acestei probleme. Totul s-a întâmplat după ce și-a smuls o pieliță de la unghie. După câteva zile, degetul cântărețului s-a umflat, așa că a mers la spital.

“Astea sunt chestii pe care nu le bagi în seamă, sunt niște ticuri. Și am lăsat acolo probabil, o parte deschisă și mi s-a infectat. Am zis, lasă că… mici chestii așa, dureri mititele mai sunt zilnic.

Te mai înțepi în ceva și am zis lasă că trece. Și o zi, două, trei, patru, când duminică dimineață era dublu degetul. Și m-am panicat îți dai seama! Eram și la Brașov, am venit la București. M-am dus până la urmă la spital.

Am fost la urgențe, am făcut drenaj acolo. M-a pansat, ce-a făcut și am un pansament acum. Trebuie să mă duc să îl schimb. Voi vedea cum evoluează”, a povestit Tavi Clonda la Antena Stars.

Cum se simte acum Tavi Clonda

Din fericire, se simte bine și nu a făcut febră sau alte complicații, iar acum așteaptă să se vindece. Intervenția medicului a durat în jur de jumătate de oră și l-a durut foarte tare.

Recuperarea va mai dura ceva timp, însă important este că artistul a reușit să treacă peste ce a fost mai greu. În acest moment, Tavi Clonda are un bandaj la deget pentru a proteja rana.

“M-a durut (n.r. intervenția) că a fost pe viu, dar am rezistat și sper să fie în continuare ok treaba. Dar importantă este că mă simt bine, nu mă doare, dar oricum durează un pic recuperarea, că na, fiind rană deschisă acolo, trebuie mereu purtat bandaj, să nu intre praf, mizerie.

Am tot citit și pe net, mi-au zis și doctorii, pot degenera dacă nu mergi la timp”, a mai povestit partenerul de viață al prezentatoarei de la Mireasa – Capriciile iubirii, potrivit .