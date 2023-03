Tavi Clonda și-a dus mama la spital. Cum se simte soacra Gabrielei Cristea: „Să avem grijă”

Gabriela Cristea are un soț model, pe care toată familia se poate baza. Tavi Clonda a anunțat că a mers cu mama lui la spital. Artistul le-a explicat urmăritorilor săi din mediul online de ce a luat această decizie, dar și ce are de făcut după această vizită la medic.

Gabriela Cristea și soțul său au grijă de părinți. Tavi Clonda a mers cu mama sa la doctor

Tavi Clonda este un familist convins. Artistul are mare grijă ca toți cei dragi să fie bine, dar nu doar Gabriela Cristea și cele două fetițe ale lor se pot baza pe el. De curând, , a dezvăluit că a mers cu mama sa la spital.

Pe contul său de Instagram, acolo unde ține legătura cu publicul, Tavi Clonda a povestit că a profitat de vizita mamei lui în București pentru a se asigura că starea sa de sănătate este una bună și nu au de ce să-și faci griji.

Chiar dacă soacra moderatoarei a fost doar la un control de rutină, medicii au considerat că are nevoie de mai multe analize. Din fericire pentru Tavi Clonda și Gabriela Cristea, problemele nu sunt grave și nu au motive serioase de îngrijorare.

Totodată, Tavi Clonda a profitat de ocazie pentru a transmite un mesaj fanilor săi. Partenerul de viață al Gabrielei Cristea i-a îndrumat pe cei care îl urmăresc să nu-și neglijeze părinții și să aibă grijă de starea lor de sănătate.

„A venit mama la București și am fost la control cu ea. Ce să facem? Mai trebuie să avem grijă și de părinții noștri. Am fost la control și suntem un pic obosiți, dar important e că ești bine, mamă, și că am fost la niște medici extraordinari. (…)

Sper că ți-a plăcut și că ți-a prins bine. Acum o să ai și niște analize de făcut, că așa e treaba, dar important e că avem grijă și de părinții noștri pentru că și ei au grijă de nepoți”, a povestit Tavi Clonda pe Instagram, .

Tavi Clonda, mesaj emoționant pentru mama sa

Tavi Clonda este recunoscător că mama sa îi ajută pe el și pe Gabriela Cristea cu cele două fetițe. Cu ocazia zilei de naștere a femeii care i-a dat viață, Acesta i-a mulțumit pentru tot ceea ce a făcut de-a lungul anilor.

„La mulți ani, scumpă mamă! Să fii sănătoasă să te bucuri de copii, nepoți, de viață! Suntem mândri de tine. Și îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi și pentru ce vei mai face! Te iubim până la cer”, a transmis Tavi Clonda, soțul prezentatoarei Gabriela Cristea, în mediul online.