Tavi Colen, noi declarații despre scandalul cu Alin Oprea de la Talisman: ”Am căzut de undeva de sus”

Cei doi artiști continuă să facă acuzații grave unul la adresa celuilalt, Tavi Colen mărturisind că a pierdut foarte mult când s-a destrămat pentru că a fost nevoit să o ia de la zero.

Cântărețul s-a închis în sine o perioadă, declarând că nu a rămas cu nimic de pe urma muncii sale pentru că Alin Oprea a luat tot atunci când a anunțat că nu mai este solistul vocal al trupei Talisman.

Tavi Colen continuă războiul cu Alin Oprea. Ce a dezvăluit despre destrămarea formației Talisman

Tavi Colen nu-l iartă pe Alin Oprea și nu are de gând să revină la sentimente mai bune, subliniind faptul că a reușit să strice totul pentru că și-a premeditat plecarea din Talisman.

„Cea mai mare durere a mea este că eu am căzut de undeva de sus. M-a durut foarte tare, am suferit, o perioadă de un an, aproape doi, nu vorbeam cu nimeni.

Singura care m-a ținut așa pe linia de plutire a fost Ema. Eu am căzut ca un bolovan. Am luat-o, nu de la zero, de la -2.

Nu aveam nici scule, nici bani, nici concerte, nici nimic. Și-a luat Alin toate cele, piesele, discurile, numele, tot, am zis hai bine, ia-ți-le, bagă-ți-le undeva.

Dar n-a reușit, se pierde totul. De la orice trupă de unde pleacă solistul vocal, este cam gata. Din punct de vedere muzical noi eram ok, puteam să o mai ducem”, a spus Tavi Colen în emisiunea , de la Antena Stars.

Mai există șanse de împăcare între Tavi Colen și Alin Oprea?

Cântărețul nu-l poate ierta pe fostul coleg de trupă și nu este dispus să îngroape securea trecutului. Tavi Colen a mărturisit că nu se gândește la nicio împăcare cu Alin Oprea, cel cu care a pus bazele formației Talisman.

Mai mult decât atât, artistul spune că neînțelegerile dintre ei au foarte mare legătură cu banii, precizând că totul era pe numele fostului coleg, care la separare a luat totul.

„Nu ne împăcăm. La noi e o chestie de familie, financiară. Mie mi s-a părut un fel de infracțiune să iei numele, eu am dat numele acela.

Și să și premeditezi chestia asta cu ani de zile înainte. Nu că e de neiertat, dar mi se pare urât”, a mai spus Tavi Colen, în cadrul aceluiași show TV.