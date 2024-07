Tavi Colen vorbește despre una dintre cele mai grele perioade din viața lui: “Când am plecat de la Talisman, nu aveam unde să stăm, să dormim”. Exclusiv

Tavi Colen ne spune cum a făcut, 5 ani, naveta între Târgu Jiu și București, pentru că mama lui era foarte bolnavă și avea nevoie de medicamente. Își aduce aminte exact când și unde a pus numele formației Talisman și cât de greu i-a fost să continue fără trupa care i-a adus discul de platină.

Tavi Colen, dezvăluiri în exclusivitate despre viața personală

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, artistul Tavi Colen ne vorbește despre soția lui, Emma și despre fiul sau adolescent, Mario. Chiar dacă între el și soția lui sunt 19 ani diferență, se înțeleg perfect și nu pot sta unul fără altul. Tavi Colen se declară un tătic protector și acum, când Mario are 17 ani. Cunoscutul artist rememorează cel mai greu moment din viața lui și ne spune ce a însemnat, pentru el, trupa Talisman.

“Am câștigat o țară întreagă de prieteni și asta nu e puțin”

Cânți de la vârsta de 15 ani. Au trecut 42 de atunci așa că te întreb, ce simți că ai câștigat și ce crezi că ai pierdut în toți anii ăștia?

-La 15 ani am început să am succes ( râde, n. red.). Cânt de la vârsta de 6 ani, am făcut școala de muzică la vioară, pian și canto. Pe la 15 ani am fost cooptat într-o trupă, unde toți erau mai mari ca mine. Se numea Heavyton.

Am cântat la festivaluri, Cântarea României, baluri de boboci. Nu știu câți ani au trecut de atunci, dar am câștigat o țară întreagă de prieteni și asta nu e puțin. Am pierdut… părinții, asta e cel mai important. Am acumulat o experiență de viață și cele mai frumoase amintiri. Faptul că mă iubește publicul este cel mai important lucru pe care l-am câștigat.

Care a fost cel mai frumos moment din cariera ta?

-Au fost mai multe momente excepționale. Dar cel mai important, momentul decisiv, venit odată cu confirmarea ca formație, a fost când am luat discul de platină. Am vândut peste un milion de exemplare de cd-uri în România, era enorm așa ceva. Sunt fericit pentru asta.

Tavi Colen recunoaște: “Cel mai rău lucru din cariera mea a fost că am pierdut Talisman”

Dar cel mai rău, mai dezamăgitor?

-Cel mai rău lucru din cariera mea a fost că am pierdut Talisman. Nu am mai putut continua cu această trupă care, la un moment dat, era cam numărul unu în țara noastră. Am rămas cu niște amintiri excepționale și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru.

“Am ajuns cu o pereche de blugi, niște teniși chinezești și două tricouri, nu aveam bani nici să stau în cămin”

Cum a fost mutarea de la Târgu Jiu la București? Ce ți s-a părut cel mai greu în acea perioadă?

-A fost dramatică mutarea. Mama mea, care era și bolnavă, și-a rupt din sufletul ei ca să mă trimită la București. Mi-a zis “du-te la Bucureșți și arătă-le cum se cântă”. Vedeam tot felul de vedete la tv, festivaluri și mama era contrariată, de ce nu mă duc și eu să le arăt cum trebuie cântat.

Mama nu avea o educație muzicală, dar avea un simț artistic dezvoltat. Cel mai greu a fost să stau la București, să plec de lângă familia și prietenii mei. Să vii în Capitală, să nu cunoști pe nimeni, fără bani. Am ajuns aici doar cu o pereche de blugi, niște teniși chinezești și două tricouri. Nu aveam bani nici să stau în cămin, a trebuit să mă lipesc de o fată.

Tavi Colen a făcut, 5 ani, naveta de la București la Târgu Jiu

De câte ori ți-ai dorit, în primele luni, să te întorci acasă?

-De câte ori mi-am dorit… de un milion de ori. De fapt, m-am și întors de o mie de ori. Aveam spectacole, nunți, tot felul de cântări în Târgu Jiu care erau luate de mult. Făceam naveta București-Târgu Jiu, a durat vreo 5 ani, mai ales că era și mama bolnavă. Avea nevoie de bani, de medicamente.

Ce îți mai amintești din viața trăită în căminul studențesc?

-Eu zic că nu ai atâta pagină de scris pentru toate amintirile mele ( râde, n. red.). Este un subiect pe care o să-l tratez într-un film. Ce viață am avut eu în Regie, cel mai frumos moment al vieții mele de adolescent, de tânăr. Am stat vreo 7 ani acolo, ca să fie bine.

Fete, chefuri, cântări, acolo mi-am făcut foarte mulți prieteni pe care-i am și acum. Nu e destulă hârtie să scriem asta, e un capitol care trebuie tratat mai pe larg. Nu știu dacă viața e la fel acum, dar atunci te simțeai ca un adolescent plecat de acasă, liber, te bucurai de viață. Cred, însă, că acum sunt mai multe pericole acolo, alcool, droguri.

“Eu, Tavi Colen, am dat numele formației Talisman”

Talisman. Un succes uriaș. Cum a început și cum s-a sfârșit?

-Talisman a început foarte simplu, într-o camera de cămin, camera 28. Eu, spun răspicat, să se scrie asta: eu, Tavi Colen, am dat numele formației Talisman. Există articole, există emisiuni în care povestim cum am pus noi numele asta, acest lucru.

Ce minte el acum pe la televiziuni e problema lui. Cred că de la acolo are pierderi de memorie, dar pot să-l înțeleg. Alcoolul este greu de gestionat, pot să trec cu vederea, sunt prea mulți ani de atunci.

Tavi Colen vorbește despre Emma: “Noi nu ne-am suportat de la început, nu ne-am înțeles aproape deloc”

Îți mai aduci aminte cum ai cunoscut-o pe Emma? La ce te-ai gândit când ai văzut-o prima oară?

-Am cunoscut-o acum 17 ani, la mare. Ea mătura scena, era angajată la un resort și avea grijă să fie scena curată când veneam noi să cântăm. Se ocupa de jocuri de copii, era angajată pe vacanță la resort. Era elevă atunci, cred că avea vreo 17 ani, era în vacanță și făcea un ban.

Noi nu ne-am suportat de la început, nu ne-am înțeles aproape deloc. Ea credea că o iau la mișto, dar eu eram doar vesel și m-a înțeles ea greșit.

“Secretul relației noastre este râsul, noi râdem foarte mult în familie”

Au trecut 16 ani de atunci și, chiar dacă diferența de vârstă între voi este mare, ați rezistat și sunteți fericiți. Care este secretul vostru?

– , să se știe și să rămână scris. Nu că am rezistat, cred că am ajuns dependenți unul față de altul, cred că a stat mai mult cu mine decât cu familia ei. Știu absolut tot despre ea, secretul relației noastre este râsul, noi radem foarte mult în familie, exagerat de mult. Bucuria cu care ne trăim fiecare zi, fiecare moment, asta este liantul.

Care este cea mai mare calitate a Emmei?

-Nu știu dacă e doar una, are mai multe calități pe care nu le-am mai întâlnit la nimeni. Chiar dacă am cunoscut ceva fete la viața mea. , este singurul om pe care-l cunosc pe care îl iubește toată lumea.

Și femeile și bărbații o adoră, și știi că femeile nu sunt așa prietenoase cu alte fete. Emma este un om foarte bun, ajută pe toată lumea, în special copiii.

Dacă se mai întâmplă să vă certați, cine cedează primul?

-Nu se întâmplă să ne certăm. Dacă se mai întâmplă, cedează ea pentru că eu, dacă tac, nu e bine. Dacă e ceva în neregulă, eu tac și știe că după asta vine furtuna. Nu cred că ne-am certat vreodată serios, în atâția ani.

Tavi Colen și soția lui, cel mai greu moment: “Când am plecat de la Talisman nu aveam unde să stăm, să dormim, bani să ne băgăm motorină”

Care a fost cel mai frumos moment din relația voastră? Dar cel mai greu?

-Iar nu ai destul spațiu de scris și hârtie destulă. Multe au fost, când am cerut-o de soție, când mi-a luat în primire un copil de doi ani care nu era al ei și pe care l-a crescut. Acum este a doua lui mamă și sunt nedespărțiți. Suferă și îi e dor de el dacă lipsește câteva zile de acasă.

A fost plecată două săptămâni cu Radio Aventura și nu mi-a plăcut deloc să n-o văd atâta timp. Bine că o vedeam la telefon. Am avut momente grele, s-au întâmplat lucruri omenești. Când am plecat de la Talisman nu aveam unde să stăm, să dormim, bani să ne băgăm motorină. Au fost niște ani foarte grei, dar Dumnezeu ne-a ajutat.

“Ne îmbrăcăm în pantaloni scurți și cămăși frumoase și o facem pe lac sau la mare “

După 16 ani ați decis să faceți o petrecere de nuntă frumoasă, la care să vă invitați toți prietenii. Când se va întâmpla?

-După 16 ani nu am decis să facem o petrecere de nuntă, am spus la o televiziune că vrem să facem doar o petrecere. Eu am mai fost căsătorit și am făcut o nuntă din aia cu biserică, tot felul de nași, floari în piept. Nu aș mai avea chef de asta, plus că noi vedem și foarte multe nunți.

Am spus că voi face o petrecere, pe care n-o numim nuntă, unde să ne invităm niște prieteni apropiați, 25 de oameni. Ne îmbrăcăm în pantaloni scurți și cămăși frumoase și o facem pe lac, la Bittman de exemplu, sau la mare. Și zicem că am făcut petrecerea de căsătorie, ceva de genul. Nu va avea loc evenimentul prea curând, este doar la stadiu de idee acum (râde, n.red. ).

Tavi Colen, un tată mândru: “Joacă fotbal la Rapid, trage foarte mult să fie remarcat, să nu mai spună lumea că e doar băiatul lui Tavi Colen”

Cum este tăticul Tavi? Mario are deja 17 ani. Cum te lupți cu un adolescent?

-Mario are acum 17 ani și sunt același tătic că și cum el ar avea, și acum, 1 an. Sunt protector, foarte atent la vicisitudinile vieții de adolescent pentru că există pericole foarte multe. Cred că am un copil despre care lumea spune că am stat prea mult cu el, dar sunt mulțumit și fericit. Am un copil foarte educat, muncitor, joacă fotbal la Rapid, trage foarte mult să fie remarcat, să nu mai spună lumea că e doar băiatul lui Tavi Colen.

Vrea să reușească, are planuri de viitor și îl susțin. Este un capitol greuț fii-miu, suntem foarte apropiați și foarte buni prieteni. Ce mă face mândru tare este că a început să devină bărbat adevărat. Este un om care te privește în față și îți spune adevărul. Iar asta, pentru mine, este cel mai important lucru. A început să devină bărbat și avem deja niște glume.

Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la copilul tău?

-De la Mario am învățat multe. Unul este că eu nu mă pot dezlipi de el, sunt exagerat de protector și am învățat că acest copil are viața lui, opinia lui, părerile proprii. Are decizii de luat și am învățat să-l las să-și ia deciziile singur. Învăț zilnic câte ceva de la el.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Îmi place să pescuiesc, fac scufundări ca să vânez peștele. Îl prepar și, cel mai mult, îmi place să-l mănânc ( râde, n.red.). Știu să gătesc peștele într- o mie de feluri.

Tavi Colen vorbește despre părinții lui: “Când nu mai ai cui să spui mama și tată este cea mai mare durere”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai reușit să mergi mai departe?

-A fost atunci m-a părăsit mama și după aceea tata. Când nu mai ai cui să spui mamă și tată este cea mai mare durere. Am mers mai departe pentru că tocmai îmi creasem noua mea familie de care trebuia să ai grijă.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Am o viață ca o enciclopedie și mă laud cu asta. Sunt mândru de amintirile și de viața pe care am avut-o. Lumea nu știe că am brevet de planor, de scufundări, sunt scafandru profesionist, am voie să intruiesc scufundatori. De asemenea, am voie să mă scufund oriunde pe glob.

Sunt tehnician veterinar. Mi se pare pierdere de vreme să colecționezi ceva, tir fac la vânătoare. Calc bine, gătesc ok, lumea nu știe că am o grădina și încerc să mănânc bio. Dimineață la ora 7 sunt în grădină, am grijă de plante și animale.

“Normal că ți se urcă vedetismul la cap și celebritatea”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Când ești tânăr te simți celebru. Mă uit la puștii de azi și îi iert, pentru că așa eram și eu. Normal că ți se urcă vedetismul la cap și celebritatea. Mă mai certam cu polițiștii, mă mai împingeam cu unii prin parcare că eram ‘ăla de la Talisman’. Bine că mi-am revenit.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Aș șterge multe lucruri rele care mi s-au întâmplat. Acum nu mai pot renunța la nimic, iar cele rele au rămas doar niște amintiri.

Unde v-ați propus să vă petreceți, anul acesta, vacanța de vara? Aveți vreo destinație preferată?

-Se întâmplă în Europa. Croația, Monte Carlo, Barcelona și, dacă mai rezistăm, Portugalia. Dacă nu, ne oprim unde vrem noi.