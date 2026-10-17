Tavi Popescu a strălucit în haosul de la Levadiakos – Volos! Gol anulat și două „roșii” în meciul care poate fi ultimul pentru Elias Charalambous

Levadiakos – Volos, derby-ul ultimelor două clasate din Grecia, s-a terminat nedecis, scor 0-0. Meciul, în care Octavian Popescu a strălucit, a fost unul cu adevărat nebun. Echipa lui Elias Charalambous a avut un gol anulat după intervenția VAR, iar ambele formații au încheiat partida cu câte un jucător eliminat.
Levadiakos – Volos 0-0, din etapa a 7-a, e meciul care îl poate costa postul pe Elias Charalambous, în condițiile în care FANATIK a dezvăluit în exclusivitate încă dinaintea partidei că antrenorul cipriot era obligat să câștige pentru a-și salva scaunul.
Chiar dacă Levadiakos nu a reușit să obțină nici acum prima victorie din acest campionat, cu ultima clasată, Octavian Popescu a fost integralist și a ieșit în evidență în tricoul formației la care este împrumutat. Fotbalistul român, care aparține de FCSB, a fost cel mai bun jucător al gazdelor și unul dintre cei mai activi oameni din ofensiva lui Levadiakos.
În plus, Octavian Popescu a tras 3 șuturi din afara careului, însă doar unul a prins cadrul porții. Mijlocașul ofensiv a avut și 10 tentative de dribling, dintre care 6 au fost reușite. Pentru evoluția din partida de pe Levadia Stadium, Popescu a fost notat cu 7,5.
Tavi Popescu a avut nu mai puțin de 11 atingeri în careul advers, statistică care arată cât de periculos a fost pentru poarta lui Volos. De altfel, cei mai buni oameni de pe teren au fost doi jucători de la oaspeți: portarul Siabanis și stoperul Kargas, ambii notați cu 7,7. Evoluția bună a lui Octavian Popescu vine însă într-un moment extrem de complicat pentru echipă și, în special, pentru Elias Charalambous, care ar putea pleca de la gruparea elenă după această rundă. Levadiakos este pe locul 13, cu 2 puncte, obținute din 2 remize și 5 înfrângeri.
Partida dintre Levadiakos și Volos a avut toate ingredientele unui meci cu totul și cu totul nebun. În minutul 44, gazdele au crezut că au reușit să înscrie golul care le-ar fi putut aduce victoria, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR, pe motiv de ofsaid. Levadiakos a evoluat o bună bucată de timp și în superioritate numerică, când, în minutul 28, a văzut direct cartonașul roșu. Echilibrul s-a restabilit în minutul 84, după ce Elneny a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.
Dacă Tavi Popescu a fost integralist în Levadiakos – Volos 0-0, Alexandru Pantea a evoluat doar până în minutul 56, când a fost schimbat cu Vichos. Adrian Șut a rămas doar pe banca de rezerve, în timp ce Juan Bauza a fost introdus în minutul 81, în locul lui Urzi, cel care marcase golul anulat pentru ofsaid.