Sport

Tavi Popescu a strălucit în haosul de la Levadiakos – Volos! Gol anulat și două „roșii” în meciul care poate fi ultimul pentru Elias Charalambous

Cristian Măciucă
17.10.2026 | 20:00
Tavi Popescu a stralucit in haosul de la Levadiakos Volos Gol anulat si doua rosii in meciul care poate fi ultimul pentru Elias Charalambous
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Tavi Popescu Tavi Popescu a strălucit în haosul de la Levadiakos - Volos! Gol anulat și două „roșii” în meciul care poate fi ultimul pentru Elias Charalambous. FOTO: Fanatik
Octavian Popescu a fost cel mai bun jucător de la Levadiakos în remiza cu Volos, scor 0-0. Fotbalistul împrumutat de la FCSB nu l-a putut ajuta însă pe Elias Charalambous, care era condamnat să câștige partida
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Levadiakos – Volos, derby-ul ultimelor două clasate din Grecia, s-a terminat nedecis, scor 0-0. Meciul, în care Octavian Popescu a strălucit, a fost unul cu adevărat nebun. Echipa lui Elias Charalambous a avut un gol anulat după intervenția VAR, iar ambele formații au încheiat partida cu câte un jucător eliminat.

Octavian Popescu, cel mai bun de la Levadiakos în remiza cu Volos

Levadiakos – Volos 0-0, din etapa a 7-a, e meciul care îl poate costa postul pe Elias Charalambous, în condițiile în care FANATIK a dezvăluit în exclusivitate încă dinaintea partidei că antrenorul cipriot era obligat să câștige pentru a-și salva scaunul.

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Chiar dacă Levadiakos nu a reușit să obțină nici acum prima victorie din acest campionat, cu ultima clasată, Octavian Popescu a fost integralist și a ieșit în evidență în tricoul formației la care este împrumutat. Fotbalistul român, care aparține de FCSB, a fost cel mai bun jucător al gazdelor și unul dintre cei mai activi oameni din ofensiva lui Levadiakos.

În plus, Octavian Popescu a tras 3 șuturi din afara careului, însă doar unul a prins cadrul porții. Mijlocașul ofensiv a avut și 10 tentative de dribling, dintre care 6 au fost reușite. Pentru evoluția din partida de pe Levadia Stadium, Popescu a fost notat cu 7,5.

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Tavi Popescu a avut nu mai puțin de 11 atingeri în careul advers, statistică care arată cât de periculos a fost pentru poarta lui Volos. De altfel, cei mai buni oameni de pe teren au fost doi jucători de la oaspeți: portarul Siabanis și stoperul Kargas, ambii notați cu 7,7. Evoluția bună a lui Octavian Popescu vine însă într-un moment extrem de complicat pentru echipă și, în special, pentru Elias Charalambous, care ar putea pleca de la gruparea elenă după această rundă. Levadiakos este pe locul 13, cu 2 puncte, obținute din 2 remize și 5 înfrângeri.

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Gol anulat de VAR și câte un cartonaș roșu pentru fiecare echipă

Partida dintre Levadiakos și Volos a avut toate ingredientele unui meci cu totul și cu totul nebun. În minutul 44, gazdele au crezut că au reușit să înscrie golul care le-ar fi putut aduce victoria, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR, pe motiv de ofsaid. Levadiakos a evoluat o bună bucată de timp și în superioritate numerică, când, în minutul 28, a văzut direct cartonașul roșu. Echilibrul s-a restabilit în minutul 84, după ce Elneny a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.

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Dacă Tavi Popescu a fost integralist în Levadiakos – Volos 0-0, Alexandru Pantea a evoluat doar până în minutul 56, când a fost schimbat cu Vichos. Adrian Șut a rămas doar pe banca de rezerve, în timp ce Juan Bauza a fost introdus în minutul 81, în locul lui Urzi, cel care marcase golul anulat pentru ofsaid.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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