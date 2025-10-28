Sport

Tavi Popescu, adio FCSB? "Nu e șmecher, are lipsa de educație! Să-i ceară lui Gigi Becali să plece"

Octavian Popescu a primit un sfat prețios de la Mitică Dragomir. Ce îi recomandă fostul președinte LPF fotbalistului de la FCSB. “Ce vreți mai mult?”.
Alex Bodnariu
28.10.2025 | 13:26
Tavi Popescu adio FCSB Nu e smecher are lipsa de educatie Sai ceara lui Gigi Becali sa plece
Tavi Popescu, adio FCSB “Sa-i ceara lui Gigi Becali sa plece sa joace!”
Tavi Popescu, fotbalistul pe care, în urmă cu doar câțiva ani, Gigi Becali visa să scoată milioane de euro, nu mai are loc la FCSB. Tânărul atacant nu prinde minute la campioana României, iar Mitică Dragomir este de părere că ar trebui să ceară de urgență un transfer.

Ce se întâmplă cu Tavi Popescu. Mai are viitor la FCSB!?

După un sezon de vis, în care Octavian Popescu a impresionat pe toată lumea cu driblingurile și șuturile sale de la distanță, fotbalistul pare că s-a stins. Nu mai este util nici pentru regula U21 și și-a pierdut locul de titular la FCSB.

A jucat câteva partide în acest sezon, însă nu a reușit să fie decisiv și se pare că Gigi Becali, dar și antrenorii de la FCSB, și-au cam pierdut răbdarea cu Tavi Popescu. Contractul său cu campioana României expiră în luna iunie. Rămâne de văzut dacă va primi o propunere de prelungire.

Sfatul primit de Tavi Popescu de la Mitică Dragomir

Mitică Dragomir, care s-a declarat în repetate rânduri fan al lui Octavian Popescu, este acum de părere că atacantul ar trebui să își revitalizeze cariera la o altă echipă.

„I-aș recomanda lui Octavian Popescu să plece de la FCSB. Să-i ceară lui Gigi să-l lase să plece. Într-un an de zile se pierde dacă nu joacă. Să-i dea drumul să joace. La Constanța să meargă! Dacă merge Tavi la Botoșani, ia titlul Botoșaniul.

Dacă Tavi Popescu nu pleacă de la FCSB… să meargă la Gigi și să-i zică să-l lase să joace 70 de minute, să fie titular. Dacă Tavi ar merge la Botoșani, ar lua titlul! E un fotbalist de mare valoare care se pierde. Nici presa nu l-a plăcut.

E singurul care încearcă pasa filtrantă. Dai zece, nouă le greșești, dar din una iese gol. Ca atitudine, nu-mi place nici mie de el. Dar e jucător. Are lipsă de educație. Ce vreți mai mult? Asta e, nu e șmecher”, a explicat Mitică Dragomir în podcastul Profețiile lui Mitică.

