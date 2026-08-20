Tavi Popescu, apărat de golgheterul Stelei: „Îi luăm din merite! Cisotti nu are sângele lui!”

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Sabin Ilie (51 de ani) i-a comparat pe Juri Cisotti (33 de ani) și pe Octavian Popescu (23 de ani), doi dintre oamenii care au dat pas de gol în victoria FCSB-ului cu FC Botoșani, scor 3-2. Fostul golgheter al Stelei a spus care e avantajul internaționalului român în fața italianului.

Octavian Popescu, lăudat de Sabin Ilie

Octavian Popescu este de departe cel mai în formă jucător de la FCSB în acest start de sezon. „Șeptarul” roș-albaștrilor a dat 4 assist-uri și a marcat 1 gol pentru echipa lui Marius Baciu. după . Sabin Ilie consideră că Tavi e mai talentat decât Cisotti, unul dintre cei mai apreciați jucători din SuperLiga României.

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„De Tavi Popescu are nevoie România, de fotbaliști cu calitate! În cea mai mare viteză! Chiar dacă a avut noroc. Acum îi luăm din merite că sunt ăia slabi? Și ideea în sine. În cea mai mare viteză! Uite, de exemplu, Cisotti. Un fotbalist foarte bun. Are momente în prima repriză în care ajunge să centreze, dar acolo nu trebuie să centreze.

Dar nu are sânge. Acolo se ia 1 contra 1. E un jucător foarte bun Cisotti, dar nu are calitățile lui Tavi Popescu. Când intra în careu cu mingea la picior, intră în cea mai mare viteză”, a declarat Sabin Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Tavi Popescu, apărat de Mihai Stoica

Pe lângă driblingurile superbe pe care le-a făcut la golul de 3-2, Octavian Popescu s-a remarcat și într-un mod negativ. Fotbalistul FCSB-ului a înjurat de mama focului după gol și a plecat direct la vestiare la final de meci. Aceste gesturi l-au făcut pe „Briliantul” . În apărarea jucătorului din Nucet a sărit imediat MM Stoica.

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„Mi-aș dori foarte mult ca ceilalți să ia mingea și să dribleze șapte adversari. E puțin cam dură exprimarea. Deranjează, dar e Adrian Mutu, poate spune orice despre oricine. Am altă percepție. A înjurat, dar a fost o înjurătură în eter. M-a deranjat că a plecat. Din ce a spus, a avut dreptate parțial. Mie mi-a demonstrat personalitate. Eu nu zic că nu are minte, eu zic că e un copil, că nu s-a maturizat. Adrian Mutu e născut în 1979, Octavian Popescu în 2002. Și eu realizez că am făcut tâmpenii când am coborât și am lovit un spectator. Nu am avut minte, dar acum am.

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Deocamdată, ce fac eu, nu știu dacă fac bine sau rău, dar sunt singurul rămas de atâția ani în fotbal. Poate nu am nevoie de sfaturi. Octavian e copilul meu, am avut și bune, și rele cu el, acum nu am ce să-i reproșez. Am de reproșat că nu e așa la fiecare meci. Metodele mele sunt metodele mele. Fotbalistul care îți câștigă meciuri poate să facă aproape orice. Cel care nu face nimic pe teren nu are voie. Unui fotbalist bun i se pot accepta multe. Eu nu sunt ipocrit”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.