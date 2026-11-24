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Plecat în vară de la FCSB sub formă de împrumut, Tavi Popescu (23 de ani) dă semne că își revine în Grecia. Impresarul Florin Vulturar a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că există o chiar o ofertă de un o formație de top după evoluțiile bune de la Levadiakos.

Ofertă din Grecia pentru Tavi Popescu

În ciuda faptului că deocamdată nu a marcat și nu a dat nicio pasă decisivă, prestațiile lui Tavi Popescu la formația pregătită de Elias Charalambous . Iar Florin Vulturar a precizat că o echipă din prima jumătate a clasamentului din Grecia s-a interesat de el.

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”E foarte apreciat. Chiar aseară am vorbit cu Elias. Și patronul ține foarte mult la el, și-a revenit foarte bine. Tavi încet-încet își revine din toate punctele de vedere, e pe linia dreaptă. A avut niște probleme când a plecat de aici, nu se mai pune problema, e sută la sută ok.

S-a antrenat foarte bine, a avut o mică accidentare, a stat atunci vreo două săptămâni, dar în momentul de față intră titular toate meciurile și chiar m-a întrebat de vreo două săptămâni cineva de la o echipă destul de importantă din Grecia de el. Din primele 6-7”, a declarat Vulturar, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Tavi Popescu a scăpat de anturajul care l-a tras în jos

Agentul care s-a ocupat de împrumutul jucătorului la Levadiakos este convins că dacă o va ține pe aceeași linie Tavi Popescu va ajunge un nivel mare în Europa și a mărturisit că acesta s-a rupt de anturajul care l-a tras înapoi pe când evolua la FCSB. ”Cu siguranță Tavi în momentul de față e bine din toate punctele de vedere. E prima lui experiență în străinătate, după toată presiunea ce a fost pe el când a plecat, eu zic că și-a revenit foarte bine. Eu am mare încredere în Tavi. În șase luni eu zic că Tavi o să fie un jucător de valoare în campionatul Greciei.

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Tavi e un talent. Dacă are grijă… Cum e în momentul de față, dacă continuă așa și își vede de treaba lui și de fotbal, Tavi n-are cum să nu ajungă la un nivel mare în Europa. Un nivel bun, mare nu însemnă Real Madrid. Toți cu care am vorbit în Grecia sunt de părere că e un jucător care dacă se adaptează 100%, se antrenează bine și joacă meci de meci, poate să joace la o echipă din primele 4-5.

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(n.r. – S-a rupt cordonul ombilical cu anturajul prin plecarea asta?) 100%. Nu mai are nicio tangență cu niciun anturaj. E un alt copil. S-a rupt totul, e doar el acolo, cu fotbalul, cu… Elias are foarte mare grijă de el, l-a ajutat foarte mult. La fel și băieții care mai sunt de la FCSB l-au ajutat foarte mult, au grijă de el. Tavi e salvat. Nu se mai pune problema de anturaj, e un alt băiat. E conectat 100% la fotbal”, a spus Vulturar.

Ce se întâmplă cu Elias Charalambous la Levadiakos

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, care este , ținând cont că echipa are o singură victorie și este pe locul 12 din 14, Florin Vulturar s-a arătat convins că cipriotul va redresa corabia.

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”(n.r. – Mai rezistă Elias?) Sperăm, ar fi un avantaj mare și pentru Tavi, pentru Șut, pentru Pantea să continue. Campionatul e greu, e destul de ciudat. Și etapa asta a condus cu 1-0, dar i-au egalat. Dacă ar fi câștigat nu ar mai fi fost niciun fel de problemă. E presiune mare, dar cred că o să o scoată într-un final”, a afirmat impresarul.