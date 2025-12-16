Tavi Popescu, cauzele unei căderi uluitoare la FCSB: „Mintea e otrăvită”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Octavian Popescu a „explodat” la vârsta de 17 ani, devenind un jucător important pentru FCSB. Din nefericire, cariera acestuia a luat-o pe o pantă descendentă, iar evoluțiile sale din ultima perioadă au fost dezamăgitoare. Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația fotbalistului, care nu a fost în lot la meciul cu Unirea Slobozia.

Gigi Becali a oferit cauzele pentru căderea lui Tavi Popescu

Patronul celor de la FCSB e de părere că anturajul lui Octavian Popescu și activitatea acestuia pe rețelele sociale au jucat un rol important în căderea sa. „N-ai ce să faci. E ceva… Nu viață nesportivă, viața particulară, anturajul. Dacă am un anturaj care mă ține tra-la-la și stau pe TikTok până la ora 02:00, nu mai joc fotbal.

ADVERTISEMENT

Băi, cine are TikTok, nu poate să joace fotbal. Poate să se dea el peste cap și ce vrea el. Ai TikTok, fotbal nu mai joci! Ai Facebook, nu mai joci fotbal. Pentru că eu, dacă am TikTok, mintea mea e la ce am văzut și emoția mea este în toate alea. Orice nebun își dă cu părerea, orice nebun este împărat, orice nebun se crede puternic, orice nebun se face șmecher.

Și atunci, el vede alea. Mintea e otrăvită. Și nu doar că nu ai timp, dar când ești pe terenul de fotbal, mintea ta zboară acolo, ea este deja acaparată. Ce fotbal să mai joci după aia? După aia, ai niște prieteni, stai cu ei și comunici, te apucă 2-3 noaptea. Când te duci pe teren, varză”, a afirmat la FANATIK SUPERLIGA. .

ADVERTISEMENT

Tavi Popescu, evoluții dezamăgitoare în acest sezon

Tavi Popescu a evoluat în 22 de partide pentru FCSB în actuala stagiune, însă a strâns doar 794 de minute. Acesta nu a fost niciodată integralist, fiind ori introdus, ori înlocuit pe parcursul jocurilor. Fotbalistul de bandă nu a reușit să marcheze niciun gol, singurele sale contribuții fiind două pase decisive.

ADVERTISEMENT

Prima a sosit în iulie, în eșecul contra Farului din Superliga, 1-2, iar cea de-a doua în victoria cu 3-2 contra kosovarilor de la Drita, în preliminariile Europa League, meci disputat pe 7 august. În stagiunea precedentă, acesta reușea să marcheze de 5 ori și să ofere un „assist” în 25 de meciuri.