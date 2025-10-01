Tavi Popescu de la FCSB, apariție neașteptată în mediul online. Cum s-a pozat? Fanii au reacționat imediat

Unul dintre jucătorii de la , Tavi Popescu, a bifat o apariție neașteptată în mediul online. Cum s-a pozat, de fapt, fotbalistul de numai 22 de ani? Fanii au reacționat imediat și au transmis numeroase comentarii, dar și sfaturi.

Tavi Popescu de la FCSB, apariție neașteptată în mediul online

Tavi Popescu este unul dintre tinerii fotbaliști care face furori pe stadion, dar și în afara terenului. Jucătorul de la FCSB reușește să atragă atenția asupra sa datorită stilului de joc, dar și felului în care arată.

E criticat adesea pentru numeroasele tatuaje pe care le are pe piele, iar de curând a fost atacat din nou. Internauții au reacționat în număr mare când au văzut ipostaza neașteptată în care s-a fotografiat sportivul.

Tânărul care își va serba ziua de naștere pe 27 decembrie s-a fotografiat în lift. În poză nu apare singur, ci împreună cu iubita sa. Fanii nu au putut trece cu vederea faptul că în imagine a fost imortalizat și un copil.

Cel mai probabil este nepotul lui Tavi Popescu, fiul surorii sale mai mari, Andreea. Jucătorul de la FCSB are o relație bună cu surori sale și cu fratele lui, familia sa susținându-l din plin din punct de vedere sportiv.

Comentariile fanilor la postarea lui Tavi Popescu

Tavi Popescu a fost aspru criticat de internauți pentru semnul pe care îl face în poza de pe social media. Pe Facebook a fost ținta unui val de comentarii neplăcute, oamenii transmițându-i că gestul nu va fi pe placul lui Gigi Becali.

Alții l-au pus la zid legat de evoluția din teren. I-au spus să se concentreze mai mult pe fotbal și să lase în plan secund viața personală. Internauții l-au supărat destul de rău pe fotbalist pentru că a șters ulterior postarea.

Cu toate acestea, a lăsat imaginea la poveste și pe contul de Instagram, unde au avut alte gânduri. Cei care îl urmăresc pe această rețea de socializare au fost mult mai blânzi și i-au scris numai lucruri plăcute.

„Frumoșii mei”, „Cei mai minunați”, „Ador”, „Așa de drăguț” sau „Îl ador pe ăla mic”, sunt doar o mică parte dintre mesajele primite de Tavi Popescu. Fotbalistul de la FCSB pare că a împărțit lumea în două tabere.

De la cine a moștenit Tavi Popescu pasiunea pentru fotbal

Tavi Popescu și-a făcut un nume în lumea fotbalului românesc. E unul dintre cei mai cunoscuți jucători, evoluând la FCSB încă din anul 2020. Are o pasiune mare pentru sport care i-a fost insuflată chiar de cineva din familie.

Tânărul a povestit la un moment dat că tatăl său, Beniamin Popescu, i-a transmis pasiunea pentru fotbal. Mai mult decât atât, bărbatul nu a renunțat nici acum la activitatea sportivă, dovadă că joacă pe postul de mijlocaș.

Concret, joacă la Unirea Nucet, formație din liga a cincea din Dâmbovița. De asemenea, în familia sportivul mai este un fotbalist, Octavian, care este nimeni altul decât unchiul jucătorului de la campioana României.

Aceasta a evoluat la CS Târgoviște, Oțelul Galați, Poli Timișoara și Universitatea Craiova. Tavi Popescu are, așadar, multe exemple în jurul său, demonstrând că este un tânăr care își dorește să aibă o carieră de succes.

Începuturile în fotbal pentru Tavi Popescu

Tavi Popescu a copilărit în Nucet din județul Dâmbovița, unde a început să joace prima oară fotbal. A început cu echipa locală a școlii la care învăța la acea vreme. Apoi, a fost remarcat în timpul unei deplasări cu tatăl său la Motru.

Silviu Lung și Gabi Zahiu sunt cei care i-au spus bărbatului că fiul său ar avea mari șanse să devină un fotbalist de renume. La numai 11 ani și jumătate avea să se mute în București pentru a putea juca pentru echipa Rapid.

„A fost o perioadă mai grea pentru el, pentru că el fiind mai mămos, el era cu maică-sa, nu… A fost un pic mai greu la început, dar s-a acomodat destul de bine, dar dorul de mamă l-a făcut să cam scârțâie la un moment dat.

A mai trebuit soția să mai stea cu el. La Rapid a debutat cu Pancu antrenor într-un meci amical cu Voluntari. A jucat bine, dar nu mai știu ce s-a întâmplat. Probabil că pentru ei de la Rapid nu era Tavi important așa, știi?

Dacă făceau cu tot dinadinsul puteau să îl oprească! Copilul și-a luat viața în piept de mic, de ce să zic? S-a realizat până acum că așa a vrut Dumnezeu și munca lui, el s-a străduit!

El e și un pic mai orgolios, nu prea îi place să-i dai sfaturi. La un moment dat, a trebuit să accepte sfaturi și de la mine că ceea ce i-am spus eu cam așa s-a întâmplat”, a declarat tatăl lui Tavi Popescu, pentru .

Cum e descris Tavi Popescu de către tatăl său

Tavi Popescu a primit multe sfaturi de la figura paternă de-a lungul anilor. Bărbatul a încercat să-i deschidă ochii în ceea ce privește domeniul în care activează, subliniind că fotbalul înseamnă disciplină, seriozitate și muncă.

„El e ca o fetiță! Este foarte cuminte. Seamănă cu mama lui din punctul ăsta de vedere. Eu nu am decât 1,66 metri, dar el văd că a ajuns să aibă 1,80.

Toți mă întreabă: «Păi, unde ai fost când s-a născut copilul ăsta? Seamănă în partea maică-sii!»”, (n.r. – râde)”, spunea Beniamin Popescu despre fiul său, Tavi Popescu, în anul 2020, scrie .