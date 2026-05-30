Dănuț Lupu, atac devastator după postarea lui Tavi Popescu: „Tu la 06:00 dimineaţa postezi cu faţa aia? I-a fugit creierul! Îi curge pe urechea din dreapta”

FCSB a ieșit victorioasă din cel mai important derby cu Dinamo din ultimii ani, iar acesta a fost prilejul perfect pentru suporterii roș-albaștrilor de a-și ironiza rivalii de la Dinamo. Aceste ironii și conflicte copilărești nu s-au rezumat doar la suporteri! Octavian Popescu a făcut o postare la 6 dimineața în care i-a provocat pe creatorii paginii „DDB Italia” și care l-a scos din minți pe Dănuț Lupu.

Dănuț Lupu nu a avut milă de Octavian Popescu, după ce mijlocașul de la FCSB i-a ironizat pe fanii rivalei. Fostul internațional român a avut un derapaj la adresa fotbalistului legitimat la echipa patronată de Gigi Becali.

„Mi-am dat seama, încă o dată, că băiatul ăsta nu are creier! E lipsă totală de respect! Tu, ca fotbalist, la 6 dimineața, te postezi cu fața aia? Cred că i-a fugit creierul, iar acum îi fugea și fața. După cum ține capul îi curge creierul pe urechea din dreapta. Ce au câștigat, mă, ca să fie bucuroși”, a declarat Dănuț Lupu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Octavian Popescu, mesaj pentru DDB Italia la câteva ore după calificarea în UEFA Conference League

De foarte mulți ani Dinamo și FCSB nu au mai fost puse față în față într-un meci cu o miză reală, pentru trofee sau locuri de cupe europene. Vineri seară, cele două s-au luptat pentru calificarea în UEFA Conference League, iar roș-albaștrii au avut câștig de cauză.

Fotbaliștii fostei campioane au început petrecerea, iar Octavian Popescu nu s-a putut abține să nu-i înțepe pe fanii rivali. „DDB Italia” i-a criticat și jignit de mai multe ori pe jucătorii lui FCSB, iar acum fotbaliștii nu au ezitat să contraatace prin postări ironice pe Instagram.

La ora 6 dimineața, fotbalistul care a adus victoria lui FCSB în barajul cu Botoșani a postat două fotografii la InstaStory, alături de mesajele „DDB Italia & Miawwww”, ironizând astfel porecla formației din „Ștefan cel Mare”, cea de „câini”.

Cum au reacționat cei de la DDB Italia

Văzând InstaStory-ul postat de Tavi Popescu, cei de la DDB Italia au reacționat imediat printr-un comunicat pe Facebook, despre care

„Tavi Popescu, ești fiert cu DDB Italia. Și Olaru a zis ceva la declarații după meci. N-aveți somn până nu întrați pe pagina asta. Vezi să nu te dea stăpânul afară, să ajungi titular pe la Petrolul sau la Teatrul Mic. Ați câștigat pe merit aseară, iar tu ai contribuit decisiv la victoria cu Botoșani printr-un gol spectaculos. Felicitări și succes în Conference League!

Succes și lui Olaru! Ieri s-a oficializat porecla pe care i-a dat-o DDB Italia. Dar și-a câștigat-o pe merit, pe munca și actoria lui. A confirmat-o și Tănase, la declarații: „Suntem milogi, dar milogii joacă în Europa.” Aveți grijă să nu picați cu Desculțes din Andorra sau cu Skedja ăia de anul trecut, că iar vă luăm la mână! Încercați să nu vă mai tăvăliți pe jos la orice atingere, că fotbalul nu poate fi păcălit la nesfârșit. Glumim, râdem… Și noi de voi și voi de noi, dar uită-te unde suntem cu Naționala! Nicăieri. Iar la Mondial merg Curaçao și Irak”, au scris fanii dinamoviști.