Tavi Popescu, încrezător după FCSB – FC Botoșani 3-2: ”Presiunea este pe celelalte echipe. Noi avem 10 puncte avans”

. Jucătorii lui Elias Charalambous au un avans de 10 puncte față de CFR Cluj și Rapid.

Tavi Popescu, după FCSB – FC Botoșani 3-2: ”Nu avem de ce să avem presiune”

La finalul partidei de pe Arena Națională, Tavi Popescu a vorbit despre victoria FCSB-ului și despre presiunea resimțită de jucătorii liderului.

ADVERTISEMENT

”În această seară a fost un meci dificil, mă bucur că l-am dus până la capăt și am reușit să câștigăm. Faptul că am rămas în 10 oameni a venit peste noi. Am știut să fructificăm ocaziile pe care le-am avut și să marcăm cele 3 goluri. A fost un meci reușit pentru toată lumea.

Important este că am luat cele 3 puncte, ne-am distanțat în fruntea clasamentului. Trebuie să o ținem tot așa și trebuie să câștigăm campionatul.

ADVERTISEMENT

Presiunea nu este pe noi, este pe celelalte echipe. Noi avem 10 puncte în avans, nu avem de ce să avem presiune”, a declarat Tavi Popescu.

Tavi Popescu, despre înfrângerea Rapidului: ”Ne-am bucurat de rezultatul de la Iași”

În acest moment, FCSB este la 10 puncte în fața lui CFR Cluj și Rapid, cu trei etape înaintea terminării campionatului regulat. Tavi Popescu a vorbit despre cum au trăit jucătorii formației roș-albastre .

ADVERTISEMENT

”Ne-am bucurat de rezultatul de la Iași. Vedem o luptă strânsă, punctele se vor împărți. Trebuie să câștigăm tot până la final, asta este obiectivul nostru.

Ne pregătim în fiecare zi 100% și la momentul meciului arătăm asta. Prind mai multă încredere, am reușit azi o pasă de gol, o bară. Sper să vină și golul și să îmi ajut echipa”, a mai declarat Tavi Popescu.