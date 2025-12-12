Sport
Tavi Popescu, influențat din exterior? Dezvăluirea lui Gigi Becali: „Nu mai cred în el"

Gigi Becali s-a declarat extrem de bucuros pentru victoria echipei sale, 4-3, cu Feyenoord, însă cu toate acestea l-a criticat pe Octavian Popescu.
Mihai Alecu
12.12.2025 | 07:15
Tavi Popescu influentat din exterior Dezvaluirea lui Gigi Becali Nu mai cred in el
Octavian Popescu nu-l mai convinge deloc pe Gigi Becali
FCSB a reușit o remontada de excepție în duelul cu Feyenoord, asta după ce în startul reprizei secunde era 3-1 pentru olandezi, rezultatul final a fost în favoarea trupei din România.

Motivul pentru care Tavi Popescu nu mai reușește să se impună la FCSB

Cu mulți accidentați, FCSB a mizat pe un prim 11 în care și-au găsit loc și Tavi Popescu și Baba Alhassan. Cei doi au fost însă înlocuiți la pauză și nu au scăpat de criticile patronului. Gigi Becali spune că nu mai are speranțe cu privire la o revenire a lui Tavi Popescu și chiar insinuează faptul că există cineva care îl influențează în mod negativ pe jucător, iar asta îi afectează prestațiile.

„Am văzut în seara asta că sunt fotbaliști pe care nu mai pot miza. George Popescu, Baba Alhassan, nu sunt la nivelul la care trebuie. Nu mai pot. Bine, să nu creadă cineva că-i dau drumul de la echipă acum lui Popescu. Nu mai mizez pe ei, asta da. De la Toma vine revenirea, da, da. El a luptat acolo. Cât e de mic, a câștigat dueluri, să se uite și ceilalți la el cât se luptă.

Nu mai cred în Tavi Popescu, dar îl și țin acolo pentru că orice ar fi. Îmi e teamă că-l învață cineva. Hai să ne bucurăm, să se bucure și el, nu vreau să mai fac un păcat, să vorbesc”, a declarat Gigi Becali la finalul partidei dintre FCSB și Feyenoord, la Prima Sport.

Cifre dezolante pentru Tavi Popescu în acest sezon la FCSB

Folosit pe mai multe poziții, atât la mijloc, cât și în atac, Octavian Popescu nu mai are randamentul de acum 2-3 ani, când era unul dintre cei mai buni tineri fotbaliști din România. Prestațiile sale slabe se văd și în cifrele seci care spun toată povestea din spatele problemelor pe care acesta le are în actuala stagiune.

Concret, Tavi Popescu nu a mai marcat pentru FCSB din stagiunea trecută. Acum, în acest an, a jucat în 22 de meciuri și are doar două pase decisive. De altfel, o ratare mare, din ultima partidă de campionat, cu Dinamo, când a scăpat singur cu portarul, în lateral, a arătat lipsa de încredere pe care acesta o are, care a dus la acest blocaj din punct de vedere al reușitelor.

