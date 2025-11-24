Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Tavi Popescu l-a scos din sărite pe Gigi Becali, iar patronul FCSB a luat o decizie radicală: „Joci la batjocură!”. Șumi, replică genială în direct

Gigi Becali a vorbit în direct despre Octavian Popescu. Ce decizie a luat patronul FCSB și ce regulă se aplică în lotul roș-albaștrilor indiferent de jucător.
Mihai Dragomir
24.11.2025 | 23:45
Gigi Becali și motivul real pentru care Octavian Popescu a fost schimbat cu Petrolul. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Octavian Popescu este din nou în centrul atenției la FCSB, dar nu într-o lumină pozitivă. Gigi Becali a vorbit în direct despre preferatul său și a explicat de ce l-a scos, de fapt, în meciul cu Petrolul.

Gigi Becali a explicat de ce l-a scos pe Tavi Popescu în meciul cu Petrolul. Regula „de aur” la FCSB

FCSB a jucat cel mai recent meci acasă, cu Petrolul, în etapa a 17-a din SuperLiga. Bucureștenii au scăpat printre degete toate cele 3 puncte după ce tabela de marcaj arăta scorul de 1-1 după finalul partidei.

Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre Octavian Popescu, cel care intrase în conflict cu antrenorul Eugen Neagoe. Deși Tavi a contribuit la faza golului marcat de Stoian, el a fost schimbat la pauză cu Șut. Latifundiarul din Pipera a explicat faza care l-a scos din minți și a spus apoi clar că nimeni nu are voie să dea călcâie la echipa lui, indiferent de reușitele dintr-un meci.

„Dacă a dat mingea, ultima, la mișto… A dat direct la poartă, din voleu. Astea, când dai așa, înseamnă că joci la mișto. La mine, mai bine să nu dai gol decât să dai cu călcâiul. La mine, chiar dacă dai 3 goluri, dacă dai călcâi te scot.

La mine nu ai voie călcâie. Dar de ce nu ai voie? Pentru că la mine asta înseamnă fotbal neserios! Îți dai seama ce secret s-a aflat, ce s-a descoperit. Fără călcâie. N-ai voie călcâie. Te scot!”, a spus inițial Gigi Becali. „Păi ce, tu l-ai schimbat?”, a intervenit, amuzat, Marius Șumudică.

Gigi Becali l-a luat în colimator pe Octavian Popescu după FCSB – Petrolul 1-1

Deși Mihai Stoica a spus despre Tavi Popescu că i s-a părut că era jucătorul care schimba ritmul, Gigi Becali nu s-a abținut din a-l pune la zid pe tânărul fotbalist. Patronul campioanei en-titre detestă fotbalul „batjocură”.

„A dat mingea aia până la final. O oprești, te duci, dai pas, dai la poartă. El… din prima, nu l-a atacat nimeni, dă din prima de la de 30 de metri. Și asta e batjocură. Adică ultima minge din prima repriză. A dat voleu. Păi asta e batjocură, bă, dacă joci la batjocură, nu mai joci fotbal!”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
