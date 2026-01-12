Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Tavi Popescu, la Al-Okhdood?! Marius Șumudică a dezvăluit ce decizie incredibilă au luat arabii cu fotbalistul pe care voia să-l transfere, de fapt, de la FCSB. Exclusiv

Marius Șumudică a vorbit despre interesul său pentru a transfera la Al-Okhdood jucători de la FCSB. Ce a spus despre Octavian Popescu și de ce nu a reușit să îl ia pe Mamadou Thiam.
Mihai Dragomir
12.01.2026 | 13:18
Tavi Popescu la AlOkhdood Marius Sumudica a dezvaluit ce decizie incredibila au luat arabii cu fotbalistul pe care voia sal transfere de fapt de la FCSB Exclusiv
Marius Șumudică a clarificat situația transferului lui Octavian Popescu de la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Marius Șumudică a început anul 2026 semnând cu Al-Okhdood. Antrenorul român a vrut să profite din plin de mercato de iarnă. Ce a spus despre transferurile lui Octavian Popescu și Mamadou Thiam de la FCSB.

Marius Șumudică a negat interesul pentru Tavi Popescu de la FCSB

Marius Șumudică este noul antrenor al celor de la Al-Okhdood. Tehnicianul român vrea să își consolideze lotul la noua sa echipă și a vorbit despre interesul pentru Octavian Popescu și Mamadou Thiam de la FCSB.

Antrenorul, a cărui instalare pe banca lui Al-Okhdood a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK, a spus clar și la obiect că nu l-a dorit pe Octavian Popescu, cel care a ratat startul amicalului cu Beșiktaș. Șumi a explicat și cum se procedează în Arabia Saudită în privința aducerii de jucători, respectiv antrenori străini.

„Exclus. Nu se pune problema să iau niciun jucător român, și nu că nu mi-aș dori. Noi avem posturile cât de cât acoperite, ca număr de străini și ca număr de jucători care pot alcătui primul „11”. Aici trebuie să joci cu 3 localnici și cu 8 străini sau încă 2 jucători U21, străini.

Aici, când un jucător sau antrenor vine în țară este evaluat, trebuie să treacă pe la Ministrul Sportului, unde Comisia își va da acordul. Așa mi s-a întâmplat și mie, unde președintele clubului a plătit bani pentru rezilierea contractului fostului antrenor ca să mă aducă pe mine”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Mamdou Thiam, ținta lui Marius Șumudică de la FCSB

Ulterior, Marius Șumudică a detaliat interesul său pentru celălalt fotbalist de la campioana României. Antrenorul român a spus că și l-a dorit pe Mamadou Thiam, cel care a fost plin de încredere după ce a marcat în FCSB – Beșiktaș 1-2, și care îndeplinea criteriile pe care le căuta.

„N-am avut nicio discuție personală cu Gigi despre Tavi Popescu. Eu mi l-aș fi dorit pe Thiam. Aveam nevoie de o bandă stângă de viteză, pentru că mi s-a accidentat Narey, are o fractură la coaste. M-am uitat și am văzut că nu mai pot să îl transfer pentru că avea deja 2 echipe într-un an competițional (n.r. – U Cluj și FCSB).

N-am mai intrat în detalii, n-am mai discutat cu Gigi. La început am primit o listă de jucători foarte, foarte buni, care puteau fi transferați. Eu mă gândeam la Thiam, știind calitățile lui și ce îmi trebuia mie”, a mai spus Șumudică.

  • 850.000 de euro este cota lui Tavi Popescu în prezent
  • 900.000 de euro valorează Mamdou Thiam

Marius Șumudica a vorbit pe larg despre transferul lui Tavi Popescu la Al-Okhdood

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
