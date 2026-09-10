Sport

Tavi Popescu la Levadiakos! Detaliile mutării și salariul pe care-l va primi în Grecia. Gigi Becali: „I-am zis lui Meme să facă actele”. Exclusiv

Octavian Popescu a plecat de la FCSB. Fanatik a aflat că atacantul s-a înţeles cu Levadiakos. Ce salariu va avea fotbalistul care pleacă după şase ani de la roş-albaştrii.
Cristi Coste, Marian Popovici
10.09.2026 | 19:20
Tavi Popescu la Levadiakos Detaliile mutarii si salariul pe carel va primi in Grecia Gigi Becali Iam zis lui Meme sa faca actele Exclusiv
breaking news
Tavi Popescu pleacă de la FCSB! Negocieri avansate cu noul club. Ce salariu va avea atacantul. Sursa: colaj Fanatik
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Octavian Popescu a început sezonul în formă maximă. După doar câteva etape, atacantul FCSB-ului a intrat într-un con de umbră, fiind aspru criticat de patron pentru evoluţiile sale. Venit în 2020, Tavi Popescu pleacă în acest final de mercato de la FCSB.

Tavi Popescu pleacă de la FCSB la Levadiakos!

FANATIK a aflat că Levadiakos a obţinut împrumutul lui Octavian Popescu. Fotbalistul va semna până în vara anului viitor, iar grecii îi vor plăti salariul integral al fotbalistului. Elias Charalambous şi Mihai Pintilii l-au dorit foarte mult pe fotbalistul român.

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Din informaţiile FANATIK, Octavian Popescu va avea acelaşi salariu ca la FCSB. Până în vară, atacantul a avut 8000 de euro lunar la echipa roş-albastră, de atunci fiind mărit la 10.000 de euro, iar grecii îi vor mai da 5000 de euro în plus. Aşadar, Tavi Popescu va avea 15.000 de euro lunar în Grecia. Levadiakos nu plăteşte nicio sumă pe împrumut.

Gigi Becali confirmă mutarea: „I-am dat voie să plece la Charalambous”

Gigi Becali a confirmat mutarea pentru FANATIK. Patronul roş-albaştrilor a declarat că Tavi Popescu va juca la Levadiakos până în vara anului următor, iar apoi rămâne de văzut ce se va întâmpla cu atacantul:

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„I-am dat voie să plece în Grecia la Charalambous. I-am spus lui Meme Stoica să facă actele şi totul este în regulă. Va fi împrumut pe un an de zile, apoi vedem ce se va întâmpla cu el”, a spus Gigi Becali.

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Cine este Levadiakos, de fapt

Levadiakos este o formație care, de obicei, termină în a doua parte a clasamentului din prima ligă a Greciei, însă istoria sa este marcată de mai multe retrogradări și promovări la intervale scurte de timp.

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Excepția a fost făcută în sezonul trecut, când echipa s-a clasat pe locul 6 și a bifat astfel cea mai înaltă poziție atinsă în istoria sa pe plan intern. De-a lungul timpului, au fost legitimați mai mulți fotbaliști români la echipă: Adrian Petre, Dragoș Balauru, Dorel Zaharia și Adrian Iordache, iar cei mai recenți care completează lista sunt Adrian Șut și Alexandru Pantea (ambii ex FCSB).

  • 15.000 de euro e salariul lui Tavi Popescu la Levadiakos
  • 2024 este anul în care Levadiakos a revenit ultima dată în prima ligă a Greciei
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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