Tavi Popescu, luat în colimator în direct: „Cum să ceri penalty cu ultima clasată? Ai și tu demnitatea ta!”

Octavian Popescu a fost criticat a doua zi după FCSB - Metaloglobus 0-0. Mijlocașul ofensiv al campioanei a primit cartonaș galben pentru o simulare în careul nou-promovatei
Cristian Măciucă
16.03.2026 | 11:16
Tavi Popescu luat in colimator in direct Cum sa ceri penalty cu ultima clasata Ai si tu demnitatea ta
Tavi Popescu, luat în colimator în direct: „Cum să ceri penalty cu ultima clasată? Ai și tu demnitatea ta!” FOTO: Fanatik
Octavian Popescu (23 de ani) a intrat pe teren în repriza a doua a meciului FCSB – Metaloglobus 0-0. Tavi l-a înlocuit pe Darius Olaru (28 de ani), dar nu a adus plusul de care echipa lui Mirel Rădoi avea nevoie. Tânărul fotbalist al campioanei a primit critici la FANATIK SUPERLIGA.

Octavian Popescu, certat după FCSB – Metaloglobus 0-0

Mirel Rădoi vrea să îl resusciteze pe Tavi Popescu și i-a dat minute fotbalistului încă din minutul 63 al partidei cu Metaloglobus. Popescu a fost alesul noului antrenor în momentul în care Darius Olaru a cerut schimbare. Jucătorul cu numărul 37 de la FCSB a ieșit în prim plan în minutul 71, când a cerut penalty, dar a primit cartonașul galben de la Viorel Flueran.

„Unul dintre cele mai slabe jocuri ale FCSB-ului. De ce? Pentru că e contextul în care au jucat cu cine au jucat. Nu poți spune că nu au avut ocazii. În a doua repriză au făcut presiune, dar când joci cu ultima clasată și nu dai gol, se șterge totul cu buretele. Când îl lamentabil pe Tavi Popescu cum cerșește penalty împotriva lui Metaloglobus…

‘Bă, ai și tu demnitate ca fotbalist, totuși! Ăștia au 800-1000 de euro pe lună salariu. Las-o încolo de treabă! Bate-i pe fotbal, nu la simulări și nu folosind niște tactici cu care te faci de râs’. Zice Gigi mereu ‘Demnitate, bărbăție’. Asta e, nu i-ai bătut, dar fii, mă, demn. Și stai că nu numai Tavi, au mai fost unii pe acolo care s-au tăvălit, dar Tavi? Doamne, Doamne…”, a fost părerea lui Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Octavian Popescu fără gol la FCSB în acest sezon de SuperLiga

Pentru Octavian Popescu, meciul cu Metaloglobus a fost al 19-lea din acest sezon de SuperLiga în care nu reușește să dea gol. „Plus că ei s-au obișnuit într-un sistem. Să știi că, paradoxal, felul în care au trăit ei în acești ultimi doi ani, în care au luat titlul, cu sistemul, cu schimbările lui Gigi, le-a creat un ambient, o stare de spirit care e acum pusă sub o presiune din partea unui om pe care ei nu îl văd de-al lor. Ei știu că e în trecere. ‘A venit un antrenor, care va sta câteva săptămâni cu noi și va pleca. Ce facem noi? Unde suntem? Rămâne cu noi?’.

Ei știu așa: că se vor face restructurări deloc. Ai să spui ‘Da, dar acum ar trebui să arate’. Nu, ei consideră în sinea lor că au arătat în acești ani, că nu trebuie să arate acum. Eu nu vreau în momentul ăsta tu să îmi spui ‘Azi e emisiunea, să văd dacă te mai țin’. ‘Bă, dar anii ăștia, atâta timp când am venit eu aici, nu am zis niciodată nimic…’ Și îmi zice Horia, ‘Bă, astea 30 de minute, până ia Adi Barna primul telefon, acum să te văd’”, a completat jurnalistul Marius Mitran.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
