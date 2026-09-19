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Tavi Popescu (23 de ani), considerat un jucător de mare perspectivă la FCSB, dar și pentru echipa națională, a plecat din SuperLiga și a semnat cu gruparea elenă Levadiakos. În țară, numele fotbalistului a fost implicat recent într-un scandal uriaș, legat de un posibil consum de gaz ilariant. Care a fost reacția tânărului în tot acest context complicat.

Cum a reacționat Tavi Popescu după scandalul cu gaz ilariant: „S-a liniștit! Mi-a promis asta”

Octavian Popescu încearcă, prin transferul în Grecia, la Levadiakos, grupare unde va lucra din nou cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii, antrenorii pe care i-a avut la FCSB, să își relanseze o carieră care debutase fulminant în urmă cu câțiva ani. Recent, tânărul de 23 de ani a fost în centrul unor dezvăluiri șocante. S-a scris în presă, fără a se dovedi încă, faptul că ar fi consumat gaz ilariant.

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În tot acest context destul de complicat pentru el, . Florin Vulturar, impresarul jucătorului plecat de la FCSB, a făcut o serie de dezvăluiri extrem de interesante la FANATIK SUPERLIGA despre Tavi Popescu. Cum a reacționat după întregul scandal și care sunt planurile sale din acest moment.

„(n.r. Cum a reacționat Tavi Popescu după întregul scandal din ultima perioadă?) Am vorbit mult cu el. Nu știu în interiorul lui cum a simțit, că nu pot să zic eu asta, dar am vorbit foarte mult cu el. S-a liniștit, a înțeles că trebuie să-și dea un restart din toate punctele de vedere și mi-a promis că n-o să mai aibă niciun fel de problemă extra-sportivă. A spus că o să se concentreze și o să demonstreze că e un jucător de valoare care poate să joace într-un campionat ca acela al Greciei fără niciun fel de problemă”, a spus Vulturar.

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Care este planul lui Gigi Becali cu Tavi Popescu. De ce i-a prelungit contractul înainte să-l împrumute în Grecia

Înainte ca , acestuia i s-a prelungit contractul cu FCSB. Gigi Becali a adoptat această strategie și cu Daniel Bîrligea (26 de ani), ajuns și el, tot împrumut, în Serie A la Frosinone, contra sumei de 1,5 milioane de euro. Impresarul lui Popescu spune că acest lucru demonstrează faptul că patronul fostei campioane nu și-a pierdut încrederea în fotbalist.

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„Asta dă dovadă că dânsul (n.r. Gigi Becali) are mare încredere în el. Și chiar vorbeam ieri cu el și cu siguranță, și dacă nu va rămâne, dacă nu o să-l cumpere cei de la Levadiakos sau altă echipă din Grecia, are mare încredere în Tavi. Eu cred că după anul ăsta Tavi o să fie alt jucător”, dezvăluie Vulturar.

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Impresarul lui Tavi Popescu este convins că mutarea la Levadiakos poate reprezenta pentru fotbalist doar o rampă de lansare către formații mai puternice. „Eu am discutat cu el și dacă el o să fie serios 100%, la talentul lui, la calitățile lui, e imposibil să nu aibă o ofertă din zona respectivă. Cei din Cipru plătesc sume destul de mari pe transferuri. De asemenea, echipele mari din Grecia sau Israel pot să plătească să-l ia pe Tavi Popescu”.