Tavi Popescu s-a afișat cu un BMW de 175.000 de euro. Ce bolizi îți puteai cumpăra de pe eMAG de Black Friday 2026 cu aceiași bani

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Octavian Popescu (23 de ani) a făcut senzație cu noul său BMW. Bolidul constructorului german evaluat la aproximativ 175.000 de euro. Impresionanta sumă este echivalentul unui buget cu care fanii de automobile puteau face adevărate cumpărături de lux anul acesta de Black Friday. Site-ul celor de la eMAG a scos la vânzare peste 500 de mașini de la 19 producători, inclusiv BMW și Audi, cu reduceri care au ajuns până la 30.000 de euro.

Tavi Popescu, apariție spectaculoasă cu un BMW de 175.000 de euro

Octavian Popescu (23 de ani) a fost din nou în centrul atenției în momentul în care s-a afișat cu un BMW M8 Competition, unul dintre cele mai spectaculoase automobile de performanță ale constructorului german. Bolidul, la aproximativ 175.000 de euro, impresionează prin motorul V8 de 4,4 litri, capabil să dezvolte 625 de cai putere. Automobilul poate accelera de la 0 la 100 km/h în numai 3,2 secunde.

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Apariția fotbalistului, care e împrumutat de FCSB la Levadiakos, nu a trecut neobservată nici de . În schimb, .„Nu și-a luat mașină de 175.000 de euro, doar merge cu ea câteva zile”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

BMW M5 de 727 de cai putere, la un preț cu peste 54.000 de euro mai mic

Vineri, 6 noiembrie, eMAG a organizat Black Friday 2026, iar printre automobilele incluse în campania de reduceri s-a numărat și un BMW M5 Sedan, în culoarea Marina Bay Blue, cu nu mai puțin de 727 de cai putere. Prețul afișat în ofertă a fost de 120.877,79 euro, față de prețul de referință de 123.420 de euro. Reducerea aplicată acestui exemplar a fost de 2.542,21 euro.

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Comparația cu automobilul cu care s-a afișat Tavi Popescu este spectaculoasă. Pentru un buget de 175.000 de euro, cumpărătorul ar fi putut alege un BMW M5 cu 102 cai putere în plus față de M8 Competition și ar fi rămas cu 54.122,21 euro. Mai mult, M5-ul este un sedan sportiv cu propulsie plug-in hybrid, care combină performanțele unui automobil de mare putere cu un sistem de propulsie electrificat.

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Ce alte mașini de lux și SUV-uri puteai cumpăra de pe eMAG de Black Friday 2026

BMW nu a fost singurul constructor cu automobile interesante în oferta de Black Friday. Un Chery Tiggo 9 AWD, în echiparea CSH Unique, cu propulsie plug-in hybrid și 428 de cai putere, a fost listat la 43.805,63 euro, față de un preț de referință de 47.799,84 euro.

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Pentru cei interesați de automobile electrice, Toyota C-HR+ BEV FWD Dynamic Long Range, cu 224 de cai putere, a reprezentat o altă opțiune atractivă. Modelul a fost redus de la 42.894,50 euro la 35.601,83 euro, ceea ce înseamnă o economie de 7.292,67 euro.

În aceeași categorie a ofertelor electrice s-a regăsit și Leapmotor B10 Design ProMax, un SUV de 218 cai putere, disponibil la 32.212,62 euro, în loc de 36.631,54 euro.

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Lista a inclus și automobile mai accesibile. Toyota Corolla Sedan, cu motorizare hibridă de 1,8 litri și 140 de cai putere, a avut un preț promoțional de 22.663,30 euro, în timp ce BYD Dolphin G DM-i Active, de 175 de cai putere, a fost afișat la 20.890 de euro.

Și Chery Tiggo 7 HEV Unique, cu 224 de cai putere, a figurat în campanie, la 28.600,77 euro.

Trei automobile în locul BMW-ului lui Tavi Popescu. Ce combinație permitea bugetul de 175.000 de euro

Cea mai interesantă comparație apare atunci când adunăm prețurile automobilelor din oferta eMAG. Cu echivalentul celor 175.000 de euro, un cumpărător ar fi putut achiziționa, în limita disponibilității, nu doar un BMW M5 de 727 de cai putere, ci și alte două automobile.

Un BMW M5 costa 120.877,79 euro, o Toyota Corolla Sedan era listată la 22.663,30 euro, iar un Chery Tiggo 7 HEV Unique avea prețul de 28.600,77 euro. Totalul celor trei mașini ajungea la 172.141,86 euro! Cu alte cuvinte, din bugetul de 175.000 de euro mai rămâneau 2.858,14 euro.

O altă variantă ar fi fost achiziționarea unui BMW M5 și a unui Chery Tiggo 9 AWD. Cele două automobile însumau 164.683,42 euro, iar diferența rămasă era de 10.316,58 euro.

Este o comparație relevantă pentru dimensiunea bugetului. Astfel, în locul unui singur automobil sportiv de lux, așa cum este cel cu care s-a afișat Octavian Popescu, aceeași sumă putea acoperi un sedan de performanță și un SUV de familie sau chiar trei mașini din categorii diferite.

Cinci mașini de pe eMAG, mai ieftine decât bolidul de 175.000 de euro

Pentru cei care ar fi preferat să renunțe la ideea unui BMW de performanță, bugetul putea fi împărțit într-un mod și mai spectaculos. Folosind prețurile afișate de eMAG de Black Friday 2026, o combinație de cinci automobile diferite ar fi arătat astfel:

Chery Tiggo 9 AWD, 428 CP – 43.805,63 euro

Toyota C-HR+ electric, 224 CP – 35.601,83 euro

Leapmotor B10 electric, 218 CP – 32.212,62 euro

Chery Tiggo 7 HEV, 224 CP – 28.600,77 euro

Toyota Corolla Sedan Hybrid, 140 CP – 22.663,30 euro

Valoarea totală a acestui adevărat garaj ar fi fost de 162.884,15 euro.

Prin urmare, cumpărătorul ar fi rămas cu 12.115,85 euro din bugetul inițial. Calculele sunt realizate pe baza prețurilor promoționale afișate pentru modelele respective, fără a presupune că toate exemplarele puteau fi rezervate simultan.

Un singur automobil de lux sau cinci mașini diferite? Aceasta este dimensiunea financiară a comparației cu BMW-ul care l-a adus pe Tavi Popescu în centrul atenției.

Peste 500 de automobile de Black Friday 2026. eMAG a anunțat reduceri de până la 30.000 de euro

Oferta auto a reprezentat una dintre atracțiile ediției din acest an a campaniei Black Friday. În acest an, eMAG și partenerii săi au pregătit peste 500 de automobile de la 19 mărci, cu discounturi care au putut ajunge la 30.000 de euro, în funcție de model.

Printre constructorii prezenți în ofertă s-au numărat BMW, Audi, Ford, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Mazda, BYD, Chery și Leapmotor. În selecția afișată au apărut inclusiv modele precum BMW M4 Competition M xDrive Coupe, de 530 de cai putere, și BMW X5 xDrive40d, de 352 de cai putere.

Black Friday 2026 a demonstrat astfel că reducerile online nu mai sunt rezervate exclusiv telefoanelor, televizoarelor și electrocasnicelor. Automobilele de zeci sau chiar sute de mii de euro au devenit, la rândul lor, produse promovate în cea mai așteptată campanie comercială a anului.