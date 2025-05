Tavi Popescu s-a deschis în fața fanilor: ce spune despre frații lui, care este marele său hobby și ce l-a deranjat cel mai tare! „Nu a tras peștele!”. Video

Octavian Popescu a cucerit al doilea său titlu de campion al României alături de FCSB, iar fotbalistul de 22 de ani speră să ajungă la forma care îi poate aduce un transfer în străinătate. Într-un interviu, acesta a povestit ce îi place să facă în timpul liber.

Octavian Popescu, deranjat de valul de critici venit după revenirea sa pe gazon

a petrecut mult timp departe de gazon, după o accidentare suferită în prima parte a sezonului, dar fotbalistul roș-albaștrilor a avut evoluții bune în play-off, reușind .

Născut într-o familie cu cinci copii, jucătorul care activează la FCSB a povestit într-un interviu despre familia sa, despre sacrificiile făcute de părinții săi, dar a vorbit și despre ce îi place să facă în timpul liber.

Mai mult decât atât, internaționalul român a reacționat și cu privire la odată cu revenirea sa pe terenul de fotbal.

„Mai am încă patru frați, un frate și trei surori. Fratemiu joacă fotbal la Urban Titu la Liga 3. (n. r. dacă o să îi calce pe urme) Mai ambițios poate este decât mine, dar mai talentat nu. (n. r. ce simte când e capul familiei) Înseamnă foarte mult, mai ales că știu că atunci când eram mic părinții mei îmi ofereau de toate, cu toate că nu erau așa bogați. Sper să îi mulțumesc cât mai mult.

Am avut o copilărie frumoasă, dar de la 10 ani am plecat de la țară și am venit la București. Jucam fotbal, mergeam la pește. Am fost și săptămâna trecută. Am fost cu Mihai Toma, cu Ionuț Cercel și cu un prieten. Am fost cel mai slab, să fiu sincer, nu a tras peștele.

(n. r. de câte ori a dormit cu mingea în brațe) Când eram mic obișnuiam să fac asta, îmi mai luam și câte o pereche de ghete noi și dormeam și cu ele. (n. r. idolii lui de mic) Cristiano Ronaldo și după când am mai crescut puțin, Neymar. (n. r. și de la FCSB) Cristi Tănase, Sânmărtean și cam atât”.

Octavian Popescu: „Eu sunt cam cel mai atacat, dar m-am obișnuit cu asta”

„(n. r. obiective personale) Vreau să plec în străinătate și să fac performanță. Eu sunt cam cel mai atacat, dar m-am obișnuit cu asta, însă nu bag în seamă așa foarte mult. Am văzut o grămadă de discuții să fiu dat la schimb.. (n. r. ce l-a deranjat cel mai mult) Eu am stat cinci luni și când am intrat, mamă, ce să faci, că jucător de liga a patra. La alții toată lumea spune că vine după accidentare și trebuie să-l înțelegem.

La mine am jucat 45 de minute și… Înțeleg că trebuie să facă rating la emisiuni, dar nici chiar așa. Când stai cinci luni, e greu să vii să joci 45 de minute și să dai 7 goluri”, a spus Octavian Popescu.