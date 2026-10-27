Tavi Popescu s-a pozat cu Balonul de Aur și a fost distrus de fani: „Iar ai tras gaz” / „Viitorul Șantier League”

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Octavian Popescu a părăsit FCSB pentru Levadiakos, echipă pentru care a bifat 200 de minute în patru partide, fără a avea nicio realizare deosebită. Deși a ajuns să valoreze doar 600.000 de euro, față de 4,5 milioane de acum 4 ani, Tavi Popescu visează la… Balonul de Aur.

Tavi Popescu s-a pozat cu Balonul de Aur și fanii nu au gustat momentul

fotbalistul a publicat o imagine modificată în care apare alături de David Miculescu (FCSB) și râvnitul trofeu. Fanii care au lăsat comentarii nu au fost blânzi și i-au ironizat pe cei doi, în special pe Popescu.

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„Când i-am arătat lui tata a zis viitorul șantier league” sau „Cei mai buni jucători din Salahor League!” au fost două mesaje care susțin că Popescu și Miculescu nu au valoarea necesară pentru a câștiga vreodată Balonul de Aur. Alți internauți l-au atacat direct pe Popescu, pentru trecutul său controversat.

… ”, au transmis alți fani, destul de cinic. „Să îl ciordească”, „Două petarde” au scris alți doi suporteri care nu au gustat momentul artistic imaginat de Popescu. În discuție a intervenit și un fan oltean, mult prea optimist: „E lasă că la anu’ câștigă David Matei și vă închide gura la amândoi”.

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Tavi Popescu a plecat în exil în Grecia, unde nu a făcut momentan nimic deosebit

Octavian Popescu a fost lăsat să plece sub formă de împrumut la Levadiakos, echipa antrenată de fostul antrenor al FCSB Elias Charalambous în tandem cu Mihai Pintilii. Problema e că Mihai Stoica și Gigi Becali au sperat ca Popescu să se simtă în largul lui la greci, în contextul în care ar fi pregătit de doi antrenori pe care-i cunoaște. Din păcate pentru Popescu, Pintilii a plecat de la echipă de ceva vreme din cauza unor probleme personale, în timp ce Charalambous e aproape să fie dat afară după cel mai slab sezon din istoria echipei. Cu doar 3 puncte în 8 etape, fără nicio victorie și fără gol marcat, Levadiakos este criticată de jurnaliști și fani, iar zilele cipriotului pe banca „verzilor” par numărate.