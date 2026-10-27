Sport

Tavi Popescu s-a pozat cu Balonul de Aur și a fost distrus de fani: „Iar ai tras gaz” / „Viitorul Șantier League”

Flaviu Popa
27.10.2026 | 07:52
Tavi Popescu sa pozat cu Balonul de Aur si a fost distrus de fani Iar ai tras gaz Viitorul Santier League
ULTIMA ORĂ
4 poze
Vezi galeria
Tavi Popescu i-a enervat pe fani
Octavian Popescu i-a surprins pe fani cu o postare bizară, iar reacțiile nu au fost tocmai încurajatoare. Fotbalistul împrumutat la Levadiakos s-a „pozat” alături de Miculescu cu Balonul de Aur.
ADVERTISEMENT

Octavian Popescu a părăsit FCSB pentru Levadiakos, echipă pentru care a bifat 200 de minute în patru partide, fără a avea nicio realizare deosebită. Deși a ajuns să valoreze doar 600.000 de euro, față de 4,5 milioane de acum 4 ani, Tavi Popescu visează la… Balonul de Aur.

Tavi Popescu s-a pozat cu Balonul de Aur și fanii nu au gustat momentul

Până când va fi nominalizat oficial la acest trofeu, fotbalistul a publicat o imagine modificată în care apare alături de David Miculescu (FCSB) și râvnitul trofeu. Fanii care au lăsat comentarii nu au fost blânzi și i-au ironizat pe cei doi, în special pe Popescu.

ADVERTISEMENT

„Când i-am arătat lui tata a zis viitorul șantier league” sau „Cei mai buni jucători din Salahor League!” au fost două mesaje care susțin că Popescu și Miculescu nu au valoarea necesară pentru a câștiga vreodată Balonul de Aur. Alți internauți l-au atacat direct pe Popescu, pentru trecutul său controversat.

„Iar ai tras gaz”, „Tavi, tată… tu ai luat alt tip de balon… ”, au transmis alți fani, destul de cinic. „Să îl ciordească”, „Două petarde” au scris alți doi suporteri care nu au gustat momentul artistic imaginat de Popescu. În discuție a intervenit și un fan oltean, mult prea optimist: „E lasă că la anu’ câștigă David Matei și vă închide gura la amândoi”.

ADVERTISEMENT
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Digi24.ro
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea

Tavi Popescu a plecat în exil în Grecia, unde nu a făcut momentan nimic deosebit

Octavian Popescu a fost lăsat să plece sub formă de împrumut la Levadiakos, echipa antrenată de fostul antrenor al FCSB Elias Charalambous în tandem cu Mihai Pintilii. Problema e că Mihai Stoica și Gigi Becali au sperat ca Popescu să se simtă în largul lui la greci, în contextul în care ar fi pregătit de doi antrenori pe care-i cunoaște. Din păcate pentru Popescu, Pintilii a plecat de la echipă de ceva vreme din cauza unor probleme personale, în timp ce Charalambous e aproape să fie dat afară după cel mai slab sezon din istoria echipei. Cu doar 3 puncte în 8 etape, fără nicio victorie și fără gol marcat, Levadiakos este criticată de jurnaliști și fani, iar zilele cipriotului pe banca „verzilor” par numărate.

ADVERTISEMENT
Kylian Mbappe, postare în miez de noapte, după ce a ratat Balonul de...
Digisport.ro
Kylian Mbappe, postare în miez de noapte, după ce a ratat Balonul de Aur 2026
Tavi Popescu s-a visat la Balonul de Aur
Tavi Popescu s-a visat la Balonul de Aur

 

„De-asta nu mai batem pe nimeni”. Cele două motive principale care au dus...
Fanatik
„De-asta nu mai batem pe nimeni”. Cele două motive principale care au dus la regresul fotbalului românesc, detectate din interiorul FRF
Accidentare importantă la FCSB! Ar putea rata deplasarea în Ardeal. Exclusiv
Fanatik
Accidentare importantă la FCSB! Ar putea rata deplasarea în Ardeal. Exclusiv
Cele mai tari meme-uri după Balonul de Aur 2026. Mbappe și Yamal, de...
Fanatik
Cele mai tari meme-uri după Balonul de Aur 2026. Mbappe și Yamal, de râsul lumii! Galerie foto
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Și-a pierdut cumpătul în direct: 'Viorel Păunescu a luat 200 de milioane de...
iamsport.ro
Și-a pierdut cumpătul în direct: 'Viorel Păunescu a luat 200 de milioane de la Bancorex, suntem nebuni la cap?! A furat din buzunarele tuturor, hai să respectăm adevărul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!