Tavi Popescu s-a pozat cu Balonul de Aur și a fost distrus de fani: „Iar ai tras gaz” / „Viitorul Șantier League”

Octavian Popescu a părăsit FCSB pentru Levadiakos, echipă pentru care a bifat 200 de minute în patru partide, fără a avea nicio realizare deosebită. Deși a ajuns să valoreze doar 600.000 de euro, față de 4,5 milioane de acum 4 ani, Tavi Popescu visează la… Balonul de Aur.
Până când va fi nominalizat oficial la acest trofeu, fotbalistul a publicat o imagine modificată în care apare alături de David Miculescu (FCSB) și râvnitul trofeu. Fanii care au lăsat comentarii nu au fost blânzi și i-au ironizat pe cei doi, în special pe Popescu.
„Când i-am arătat lui tata a zis viitorul șantier league” sau „Cei mai buni jucători din Salahor League!” au fost două mesaje care susțin că Popescu și Miculescu nu au valoarea necesară pentru a câștiga vreodată Balonul de Aur. Alți internauți l-au atacat direct pe Popescu, pentru trecutul său controversat.
„Iar ai tras gaz”, „Tavi, tată… tu ai luat alt tip de balon… ”, au transmis alți fani, destul de cinic. „Să îl ciordească”, „Două petarde” au scris alți doi suporteri care nu au gustat momentul artistic imaginat de Popescu. În discuție a intervenit și un fan oltean, mult prea optimist: „E lasă că la anu’ câștigă David Matei și vă închide gura la amândoi”.
Octavian Popescu a fost lăsat să plece sub formă de împrumut la Levadiakos, echipa antrenată de fostul antrenor al FCSB Elias Charalambous în tandem cu Mihai Pintilii. Problema e că Mihai Stoica și Gigi Becali au sperat ca Popescu să se simtă în largul lui la greci, în contextul în care ar fi pregătit de doi antrenori pe care-i cunoaște. Din păcate pentru Popescu, Pintilii a plecat de la echipă de ceva vreme din cauza unor probleme personale, în timp ce Charalambous e aproape să fie dat afară după cel mai slab sezon din istoria echipei. Cu doar 3 puncte în 8 etape, fără nicio victorie și fără gol marcat, Levadiakos este criticată de jurnaliști și fani, iar zilele cipriotului pe banca „verzilor” par numărate.