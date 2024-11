Tavi Popescu, suporter pentru tatăl lui. Unde joacă părintele fotbalistului de la FCSB

Octavian Popescu s-a accidentat în meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-1.

A fost în tribune la Unirea Nucet – Spic de Grâu

Tavi Popescu se confruntă cu o problemă destul de gravă la călcâi. El are nevoie de repaus, cel puțin o lună, și va reveni pe teren abia în 2025. Tavi, sau George, cum l-a botezat Gigi Becali, ratează ultimele meciuri din Superligă, cele din Cupa României, dar și partidele din Europa League.

Profitând de pauza în care este nevoit să stea departe de teren, Tavi s-a deplasat acasă, pentru a vedea un meci al tatăui său. Beniamin Popescu joacă și acum fotbal, desi are 50 de ani. Fost mijlocaș la Cimentul Fieni, FCM Târgoviște și Jiul Petroșani, el este acum la Unirea Nucet.

Echipa lui joacă în Liga a 6-a din Dâmbovița. Tavi Popescu a fost la partida pierdută de Unirea contra celor de la Spic de Grâu, scor 1-3. Unirea rămâne pe locul 6 în clasament, în această competiție aflată sub egida AFJ Dâmbovița.

Beniamin Popescu, atacat cu un cuțit în liga județeană

Asemenea altor fotbaliști care au jucat în ligile inferioare, tatăl lui Tavi Popescu a avut și el parte de incidente regretabile. El a fost amenințat chiar cu un cuțit, în urmă cu mai multe sezoane.

„Era să mă omoare! A scos cuțitul la mine. M-a înjurat neîncetat din tribună, iar la final mă aștepta în ușa vestiarului. A scos lama cuțitului, iar eu am rupt-o la fugă. Am scăpat cu viață, dar la ce-a fost acolo puteam să fiu mort. Ăla e un pușcăriaș nenorocit. Când am ajuns în mașină, de frică m-au luat toate transpirațiile”, a povestit el, la momentul respectiv, pentru dbonline.ro.

Beniamin Popescu nu este singurul fotbalist din familia lui Tavi Popescu. Fotbalistul FCSB-ului a primit numele Octavian, după unchiul său. Acesta a evoluat la CS Târgoviște, Oțelul Galați, Poli Timișoara și Universitatea Craiova.

Unchiul lui a marcat în poarta lui Atletico Madrid

Octavian Popescu (60 ani) a fost pe teren la victoria oltenilor cu Betis Sevilia, dar și la cea a gălățenilor contra marelui Juventus. De asemenea, a jucat în meciurile celor de la Poli Timișoara cu Atletico Madrid.

Octavian Popescu chiar a marcat în poarta lui Atletico la meciul retur, golul de 2-0, care a semnat eliminarea echipei vulcanicului preşedinte Jesus Gil y Gil, în care jucau Donato, Baltazar, Solozabal, Manolo, Rodax dar, mai ales, portughezul Futre.

Tavi Popescu a evoluat la juniori pentru Urban Titu, Grupul Școlar Agricol Nucet, Academia Regal Sport Atletico Madrid București, ACS Centrul de Performanţă Rapid Bucureşti, CSU Craiova și Academia FCSB.

Popescu s-a aflat în curtea lui CSU Craiova, unde fusese împrumutat de Regal Sport, dar formația olteană l-a pierdut în dauna FCSB, după ce i-a propus un salariu de doar 600 de lei pe lună.