Sport

Tavi Popescu, transfer la noua echipă a lui Marius Șumudică!? Gigi Becali a făcut anunțul: „Sper să iau 20 de milioane!”

Gigi Becali a anunțat că este gata să se despartă de Octavian Popescu, pe care e dispus să-l lase să plece împrumut până în vară pentru a-i crește cota.
Mihai Alecu
05.01.2026 | 23:00
Tavi Popescu transfer la noua echipa a lui Marius Sumudica Gigi Becali a facut anuntul Sper sa iau 20 de milioane
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali e gata să-l cedeze pe Tavi Popescu
ADVERTISEMENT

Octavian Popescu ar putea pleca de la FCSB în această iarnă, iar destinația acestuia ar urma să fie una surprinzătoare, în Arabia Saudită, la trupa preluată de Marius Șumudică, Al-Okhdood.

Octavian Popescu, dorit de Marius Șumudică în Arabia Saudită

Gigi Becali a dezvăluit că a discutat pentru transferurile lui Thiam și Tavi Popescu, însă totul depinde de jucători în acest moment.

ADVERTISEMENT

„Șumudică m-a întrebat de Thiam și de încă un jucător. Au spus de Thiam, au nevoie de un jucător puternic. Ieri m-a sunat Cătălin Liță pentru Thiam și mi-a zis că vor să-l ia pe George Popescu. Păi, să-l ia, dar să vorbească cu el dacă vrea să meargă, până în vară, 6 luni. Acolo îi trebuie certificat de căsătorie. Dacă nu e căsătorit, n-are voie să stea cu prietena în aceeași casă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Planul lui Gigi Becali pentru Octavian Popescu

Latifundiarul din Pipera dezvăluie că vrea să-l dea împrumut în speranța că acesta o să impresioneze și o să poată fi vândut pe o sumă uriașă după.

ADVERTISEMENT
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului...
Digi24.ro
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela

„Eu sper că îl vede cineva acolo și iau 20 de milioane pe el. Talentul lui e de 20 de milioane. Am încredere în Șumudică. Am aflat care a fost problema la el. Au fost niște mici lucruri care s-au făcut mari. Acum am aflat. Anturajul a fost problema. Acum nu are voie să vorbească la telefon cu trei persoane din viața sa privată.

ADVERTISEMENT
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă...
Digisport.ro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”

Erau periculoase. I-au afectat fotbalul. Doar de ei doi m-a întrebat. Ei au nevoie de bandă stânga. Am cerut 150.000 pe împrumut, 5 luni, îi dau și ei 200.000 de euro”, a mai spus Gigi Becali.

Tavi Popescu a dezamăgit la FCSB

Tavi Popescu a avut un start de carieră fulminant la FCSB, iar când avea 18 ani era titular de drept pentru campioana României. Totuși, după 2 sezoane foarte bune, a urmat un regres pentru jucătorul de bandă, iar în actuala stagiune a fost folosit în special din postura de rezervă.

ADVERTISEMENT

Popescu a evoluat în 22 de meciuri în acest sezon pentru trupa roș-albastră și nu a reușit să marcheze vreun gol. El și-a trecut în cont doar două pase decisive.

Ce investiție i-a promis Donald Trump lui Conor McGregor. Relația celor doi e...
Fanatik
Ce investiție i-a promis Donald Trump lui Conor McGregor. Relația celor doi e mai apropiată decât s-ar fi crezut
Când a decis Răzvan Patriche că e momentul să se retragă: “Simţeam că...
Fanatik
Când a decis Răzvan Patriche că e momentul să se retragă: “Simţeam că nu mai pot să îmi revin!”. Momentul de cumpănă: “Şi acum ce fac?”
Suma uriașă pe care Manchester United o plătește după demiterea lui Ruben Amorim
Fanatik
Suma uriașă pe care Manchester United o plătește după demiterea lui Ruben Amorim
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mitică Dragomir a dat verdictul după transferul răsunător din SuperLiga: 'Lovitura vieții!'
iamsport.ro
Mitică Dragomir a dat verdictul după transferul răsunător din SuperLiga: 'Lovitura vieții!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!