Tavi Popescu, transfer la noua echipă a lui Marius Șumudică!? Gigi Becali a făcut anunțul: „Sper să iau 20 de milioane!”

ADVERTISEMENT

în această iarnă, iar destinația acestuia ar urma să fie una surprinzătoare, în Arabia Saudită, la trupa preluată de Marius Șumudică, Al-Okhdood.

Octavian Popescu, dorit de Marius Șumudică în Arabia Saudită

Gigi Becali a dezvăluit că a discutat pentru transferurile lui Thiam și Tavi Popescu, însă totul depinde de jucători în acest moment.

ADVERTISEMENT

„Șumudică m-a întrebat de Thiam și de încă un jucător. Au spus de Thiam, au nevoie de un jucător puternic. Ieri m-a sunat Cătălin Liță pentru Thiam și mi-a zis că vor să-l ia pe George Popescu. Păi, să-l ia, dar să vorbească cu el dacă vrea să meargă, până în vară, 6 luni. Acolo îi trebuie certificat de căsătorie. Dacă nu e căsătorit, n-are voie să stea cu prietena în aceeași casă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Planul lui Gigi Becali pentru Octavian Popescu

dezvăluie că vrea să-l dea împrumut în speranța că acesta o să impresioneze și o să poată fi vândut pe o sumă uriașă după.

ADVERTISEMENT

„Eu sper că îl vede cineva acolo și iau 20 de milioane pe el. Talentul lui e de 20 de milioane. Am încredere în Șumudică. Am aflat care a fost problema la el. Au fost niște mici lucruri care s-au făcut mari. Acum am aflat. Anturajul a fost problema. Acum nu are voie să vorbească la telefon cu trei persoane din viața sa privată.

ADVERTISEMENT

Erau periculoase. I-au afectat fotbalul. Doar de ei doi m-a întrebat. Ei au nevoie de bandă stânga. Am cerut 150.000 pe împrumut, 5 luni, îi dau și ei 200.000 de euro”, a mai spus Gigi Becali.

Tavi Popescu a dezamăgit la FCSB

Tavi Popescu a avut un start de carieră fulminant la FCSB, iar când avea 18 ani era titular de drept pentru campioana României. Totuși, după 2 sezoane foarte bune, a urmat un regres pentru jucătorul de bandă, iar în actuala stagiune a fost folosit în special din postura de rezervă.

ADVERTISEMENT

Popescu a evoluat în 22 de meciuri în acest sezon pentru trupa roș-albastră și nu a reușit să marcheze vreun gol. El și-a trecut în cont doar două pase decisive.